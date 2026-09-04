Estados Unidos

El Departamento de Justicia amplió la investigación por el precio de la carne vacuna en Estados Unidos e incluyó a ocho grandes cadenas

El gobierno federal pidió información sobre precios, costos y márgenes a supermercados y minoristas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió la investigación por el precio de la carne vacuna e incluyó a ocho grandes cadenas de supermercados (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió la investigación sobre el aumento del precio minorista de la carne vacuna e incorporó a ocho de las mayores cadenas de supermercados del país, entre ellas Publix, Walmart, Kroger, Albertsons, Aldi, Costco, Amazon y Ahold Delhaize USA. La novedad fue difundida por el medio local WFLA y confirmada en reportes publicados por Reuters, en el marco de una pesquisa oficial que ya venía avanzando sobre los grandes procesadores de carne.

La medida se conoce en un contexto de preocupación pública por el costo de los alimentos en Estados Unidos, donde el valor de la carne vacuna se convirtió en uno de los focos de atención para las autoridades. De acuerdo con lo informado por WFLA, la división antimonopolio del gobierno federal envió cartas a esas compañías para requerir información vinculada con el comportamiento reciente de los precios en góndola.

PUBLICIDAD

La pesquisa ahora alcanza a supermercados y gigantes del comercio electrónico

La pesquisa por el precio de la carne vacuna sumó a Publix, Walmart, Kroger, Albertsons, Aldi, Costco, Amazon y Ahold Delhaize USA (AP Foto/Tony Gutierrez, archivo)
La pesquisa por el precio de la carne vacuna sumó a Publix, Walmart, Kroger, Albertsons, Aldi, Costco, Amazon y Ahold Delhaize USA (AP Foto/Tony Gutierrez, archivo)

Hasta ahora, la investigación federal se había concentrado en las grandes empresas procesadoras de carne. Sin embargo, el alcance fue ampliado y pasó a incluir también a los actores del tramo minorista, es decir, a las compañías que venden el producto de manera directa al consumidor. Entre las firmas alcanzadas aparecen algunas de las cadenas de supermercados más grandes del país, además de Amazon, que participa del negocio alimentario a través de sus distintas unidades comerciales.

Tal y como indicó Reuters, la división antimonopolio sumó a estos ocho grupos a una averiguación sobre la asequibilidad de la carne vacuna, un concepto que en este caso remite a la posibilidad real de acceso del consumidor a un alimento básico cuyo precio se encareció en los últimos meses. La agencia aseguró que el gobierno busca determinar qué factores explican la suba en los valores minoristas y si hubo prácticas que contribuyeran a profundizarla.

PUBLICIDAD

El medio señaló además que las cartas remitidas a las empresas fueron fechadas en julio. En esos documentos, las autoridades pidieron registros y datos internos sobre ventas minoristas, precios, costos, márgenes de ganancia y análisis de mercado relacionados con productos bovinos. También solicitaron información sobre tendencias del sector y distintos elementos que permitan reconstruir la evolución del negocio.

Qué información les pidió el gobierno a las empresas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El gobierno federal busca determinar qué factores explican la suba del precio minorista de la carne vacuna en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La documentación requerida por las autoridades apunta a conocer con más detalle cómo se formó el precio final que pagaron los consumidores. Según explicó Reuters, los investigadores buscan acceder a datos sobre ventas, costos, márgenes y estrategias comerciales ligadas a la carne vacuna. Ese pedido incluye no solo cifras de comercialización, sino también evaluaciones internas sobre el comportamiento del mercado.

En ese sentido, la pesquisa no se limita a observar cuánto aumentó el producto, sino que intenta revisar qué ocurrió en cada eslabón de la cadena. La intención oficial, siempre de acuerdo con lo informado por la agencia, es establecer si la suba obedeció únicamente a variables de oferta y demanda o si existieron conductas que merezcan revisión bajo la legislación de competencia.

Desde la cuenta oficial del organismo en la red social X, el gobierno afirmó que “los precios de la carne vacuna son una preocupación crítica para los estadounidenses y una prioridad para este Departamento de Justicia”. La declaración fue publicada en inglés, pero su contenido dejó en claro que el tema pasó a ocupar un lugar central dentro de la agenda federal vinculada al costo de vida y la competencia económica.

La ampliación se suma a una investigación previa sobre frigoríficos

La decisión de incluir a los supermercados no surgió de manera aislada. Reuters recordó que la investigación había comenzado previamente sobre las grandes compañías procesadoras de carne, luego de acusaciones políticas sobre una posible manipulación de precios en el mercado. En esa etapa inicial, el foco estaba puesto en los principales meatpackers, es decir, los gigantes del procesamiento bovino en Estados Unidos.

La ampliación al sector minorista muestra que el gobierno ahora intenta observar la cadena completa, desde el procesamiento hasta la venta al público. Esa mirada integral busca responder una pregunta central: por qué el precio de la carne siguió escalando para los consumidores incluso en medio del escrutinio oficial sobre la industria.

Hasta el momento, WFLA indicó que había enviado consultas de prensa a Publix y Walmart para obtener comentarios sobre el caso, aunque no había recibido respuestas al momento de la publicación. Esa ausencia de declaraciones impidió conocer la postura pública de dos de las compañías mencionadas en la investigación.

El precio de la carne quedó en el centro del debate por el costo de vida

El avance del caso refleja la sensibilidad política y económica del precio de los alimentos en el mercado estadounidense. La carne vacuna ocupa un lugar relevante en la canasta de consumo, por lo que cualquier aumento sostenido impacta de manera directa en el gasto de los hogares. Por eso, la decisión de las autoridades de examinar a ocho grandes minoristas fue leída como una señal de endurecimiento en el seguimiento del sector.

Por ahora, no se informó la apertura de cargos ni la existencia de conclusiones definitivas contra las empresas involucradas. Lo que sí quedó claro, a partir de las publicaciones de WFLA y Reuters, es que el gobierno federal ya puso la lupa sobre una parte decisiva del mercado alimentario y que la evolución del precio de la carne vacuna seguirá bajo examen oficial en las próximas semanas.

Temas Relacionados

Departamento de Justicia de Estados UnidosCarne VacunaGanaderíaSupermercadoEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Actores y trabajadores de Hollywood se movilizaron en California por la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros

La protesta reclamó que continúen las negociaciones con el fiscal general Rob Bonta y advirtió sobre el impacto de la operación en el empleo y la producción audiovisual en el estado

Actores y trabajadores de Hollywood se movilizaron en California por la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros

Calendario lunar 2026: estas son las fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Calendario lunar 2026: estas son las fases de la luna de la semana en Estados Unidos

El condado de Miami-Dade enfrenta una disputa por una posible campaña promocional con GTA VI

El comisionado Juan Carlos Bermúdez y la sheriff Rosie Cordero-Stutz rechazaron una posible campaña con Rockstar Games, mientras otros funcionarios sostienen que la iniciativa podría atraer turismo y generar ingresos

El condado de Miami-Dade enfrenta una disputa por una posible campaña promocional con GTA VI

La ciudad de Nueva York registró el verano con menos tiroteos, heridos de bala y homicidios

Entre el 1 de junio y el 31 de agosto se contabilizaron 195 incidentes con disparos, 249 personas lesionadas por proyectiles y 66 asesinatos, según las cifras difundidas por el NYPD en nyc.gov

La ciudad de Nueva York registró el verano con menos tiroteos, heridos de bala y homicidios

Nike cerró 11 tiendas en EEUU y ajusta su presencia por caída en ventas

La empresa avanzó con despidos y reubicaciones en mercados estratégicos tras informar menores resultados. El movimiento impacta en sucursales importantes mientras revisa su modelo de negocio

Nike cerró 11 tiendas en EEUU y ajusta su presencia por caída en ventas

TECNO

Zuckerberg llama a Trump preocupado por las nuevas reglas para la inteligencia artificial

Zuckerberg llama a Trump preocupado por las nuevas reglas para la inteligencia artificial

GTA 6 ya mueve el mercado de las consolas: PS5 y Xbox disparan sus ventas en Reino Unido tras nuevo tráiler

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este viernes 4 de septiembre

Cómo evitar que te hackeen Instagram: ajustes de seguridad clave para proteger tu perfil

SpaceX y tres empresas de EEUU cancelan su asistencia a la cumbre espacial de París

ENTRETENIMIENTO

Katy Perry habló por primera vez de su separación con Orlando Bloom: "Lloraba y me sentía lejos de casa hasta que mis ángeles aparecieron"

Katy Perry habló por primera vez de su separación con Orlando Bloom: "Lloraba y me sentía lejos de casa hasta que mis ángeles aparecieron"

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

Margaret Qualley y Monica Barbaro quieren acompañar a Tom Holland en el biopic de Fred Astaire: así está la disputa por un papel que huele a Oscar

Billie Joe Armstrong habló sobre la canción que escribió tras la muerte de su padre: “Pude hacerlo y me sentí bien”

La particular fórmula de Nick Frost para convertirse en Hagrid en la serie de Harry Potter: “Un poco de polvo de oro mágico”

MUNDO

Giorgia Meloni celebró que su Gobierno se convirtió en el más longevo de la historia de Italia

Giorgia Meloni celebró que su Gobierno se convirtió en el más longevo de la historia de Italia

El régimen chino boicotea un importante festival de arte asiático por el nombre de una exposición taiwanesa

Japón le pone un freno a los autos: la nueva regla de 30 km/h que busca salvar vidas

Israel anunció la conquista de una cima en el sur del Líbano desde la que operaba el grupo terrorista Hezbollah

Uno de los obreros que pasó nueve días en un túnel de Nepal relató qué técnica milenaria lo ayudó a sobrevivir