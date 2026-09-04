El Departamento de Justicia amplió la investigación por el precio de la carne vacuna en Estados Unidos e incluyó a ocho grandes cadenas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió la investigación por el precio de la carne vacuna e incluyó a ocho grandes cadenas de supermercados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió la investigación sobre el aumento del precio minorista de la carne vacuna e incorporó a ocho de las mayores cadenas de supermercados del país, entre ellas Publix, Walmart, Kroger, Albertsons, Aldi, Costco, Amazon y Ahold Delhaize USA. La novedad fue difundida por el medio local WFLA y confirmada en reportes publicados por Reuters, en el marco de una pesquisa oficial que ya venía avanzando sobre los grandes procesadores de carne.

La medida se conoce en un contexto de preocupación pública por el costo de los alimentos en Estados Unidos, donde el valor de la carne vacuna se convirtió en uno de los focos de atención para las autoridades. De acuerdo con lo informado por WFLA, la división antimonopolio del gobierno federal envió cartas a esas compañías para requerir información vinculada con el comportamiento reciente de los precios en góndola.

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La pesquisa ahora alcanza a supermercados y gigantes del comercio electrónico

La pesquisa por el precio de la carne vacuna sumó a Publix, Walmart, Kroger, Albertsons, Aldi, Costco, Amazon y Ahold Delhaize USA (AP Foto/Tony Gutierrez, archivo)

Hasta ahora, la investigación federal se había concentrado en las grandes empresas procesadoras de carne. Sin embargo, el alcance fue ampliado y pasó a incluir también a los actores del tramo minorista, es decir, a las compañías que venden el producto de manera directa al consumidor. Entre las firmas alcanzadas aparecen algunas de las cadenas de supermercados más grandes del país, además de Amazon, que participa del negocio alimentario a través de sus distintas unidades comerciales.

Tal y como indicó Reuters, la división antimonopolio sumó a estos ocho grupos a una averiguación sobre la asequibilidad de la carne vacuna, un concepto que en este caso remite a la posibilidad real de acceso del consumidor a un alimento básico cuyo precio se encareció en los últimos meses. La agencia aseguró que el gobierno busca determinar qué factores explican la suba en los valores minoristas y si hubo prácticas que contribuyeran a profundizarla.

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El medio señaló además que las cartas remitidas a las empresas fueron fechadas en julio. En esos documentos, las autoridades pidieron registros y datos internos sobre ventas minoristas, precios, costos, márgenes de ganancia y análisis de mercado relacionados con productos bovinos. También solicitaron información sobre tendencias del sector y distintos elementos que permitan reconstruir la evolución del negocio.

Qué información les pidió el gobierno a las empresas

El gobierno federal busca determinar qué factores explican la suba del precio minorista de la carne vacuna en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La documentación requerida por las autoridades apunta a conocer con más detalle cómo se formó el precio final que pagaron los consumidores. Según explicó Reuters, los investigadores buscan acceder a datos sobre ventas, costos, márgenes y estrategias comerciales ligadas a la carne vacuna. Ese pedido incluye no solo cifras de comercialización, sino también evaluaciones internas sobre el comportamiento del mercado.

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En ese sentido, la pesquisa no se limita a observar cuánto aumentó el producto, sino que intenta revisar qué ocurrió en cada eslabón de la cadena. La intención oficial, siempre de acuerdo con lo informado por la agencia, es establecer si la suba obedeció únicamente a variables de oferta y demanda o si existieron conductas que merezcan revisión bajo la legislación de competencia.

Desde la cuenta oficial del organismo en la red social X, el gobierno afirmó que “los precios de la carne vacuna son una preocupación crítica para los estadounidenses y una prioridad para este Departamento de Justicia”. La declaración fue publicada en inglés, pero su contenido dejó en claro que el tema pasó a ocupar un lugar central dentro de la agenda federal vinculada al costo de vida y la competencia económica.

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La ampliación se suma a una investigación previa sobre frigoríficos

La decisión de incluir a los supermercados no surgió de manera aislada. Reuters recordó que la investigación había comenzado previamente sobre las grandes compañías procesadoras de carne, luego de acusaciones políticas sobre una posible manipulación de precios en el mercado. En esa etapa inicial, el foco estaba puesto en los principales meatpackers, es decir, los gigantes del procesamiento bovino en Estados Unidos.

La ampliación al sector minorista muestra que el gobierno ahora intenta observar la cadena completa, desde el procesamiento hasta la venta al público. Esa mirada integral busca responder una pregunta central: por qué el precio de la carne siguió escalando para los consumidores incluso en medio del escrutinio oficial sobre la industria.

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Hasta el momento, WFLA indicó que había enviado consultas de prensa a Publix y Walmart para obtener comentarios sobre el caso, aunque no había recibido respuestas al momento de la publicación. Esa ausencia de declaraciones impidió conocer la postura pública de dos de las compañías mencionadas en la investigación.

El precio de la carne quedó en el centro del debate por el costo de vida

El avance del caso refleja la sensibilidad política y económica del precio de los alimentos en el mercado estadounidense. La carne vacuna ocupa un lugar relevante en la canasta de consumo, por lo que cualquier aumento sostenido impacta de manera directa en el gasto de los hogares. Por eso, la decisión de las autoridades de examinar a ocho grandes minoristas fue leída como una señal de endurecimiento en el seguimiento del sector.

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Por ahora, no se informó la apertura de cargos ni la existencia de conclusiones definitivas contra las empresas involucradas. Lo que sí quedó claro, a partir de las publicaciones de WFLA y Reuters, es que el gobierno federal ya puso la lupa sobre una parte decisiva del mercado alimentario y que la evolución del precio de la carne vacuna seguirá bajo examen oficial en las próximas semanas.