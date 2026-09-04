Libran de cargos a la mujer que disparó a un hombre en un Walmart de Florida

La Fiscalía de Broward concluyó que el acto fue legítima defensa bajo la ley Stand Your Ground, tras analizar videos de la confrontación ocurrida en North Lauderdale. (Fuente: @bigi_Jackson_12)

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La Fiscalía del condado de Broward resolvió no presentar cargos penales contra Melissa Payne, quien mató a un hombre el pasado 30 de junio de 2026. Los investigadores concluyeron que el Estado carece de elementos suficientes para refutar el alegato de legítima defensa presentado por la mujer, tras analizar el incidente ocurrido en un Walmart de North Lauderdale, Florida.

El memorando oficial detalla que la decisión se apoya en la imposibilidad de demostrar, con el rigor que exige el sistema judicial, que la percepción de peligro de la involucrada fuera irrazonable.

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Cómo comenzó la pelea por un estacionamiento en un Walmart de North Lauderdale

El conflicto comenzó cuando Payne llegó al establecimiento en un Chevrolet Malibu junto con su sobrina y un bebé. En ese momento, Bart DiGuglielmo, de 62 años, arribó al lugar al volante de un Kia Soul. Ambos conductores intentaron ocupar la misma plaza de estacionamiento, lo que provocó un breve bloqueo mutuo de los vehículos.

Tras el altercado inicial, DiGuglielmo abandonó su vehículo en un carril de circulación para ingresar al Walmart. Al volver poco después, el hombre exhibió una actitud violenta, según testimonios recogidos por el ABC News. Varios testigos escucharon amenazas verbales de DiGuglielmo contra el vehículo de la mujer antes de que este se retirara hacia otra zona del estacionamiento.

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La Fiscalía del condado de Broward resolvió no presentar cargos penales contra Melissa Payne por la muerte de Bart DiGuglielmo en un Walmart de North Lauderdale, Florida.

Sin embargo, el hombre bajó nuevamente de su automóvil y caminó hacia la posición donde se encontraba Payne. Ella salió de su vehículo mientras sostenía un teléfono en una mano y un arma de fuego en la otra.

Según consta en el documento fiscal, Payne advirtió a DiGuglielmo que no se acercara, mientras retrocedía ante el avance del hombre. Pese a las advertencias y a que ella mostraba el arma, DiGuglielmo continuó la aproximación hasta que ella realizó un único disparo que impactó en el abdomen de la víctima.

Qué muestran los videos y los testimonios revisados por los fiscales

La investigación contó con una amplia evidencia audiovisual, que incluyó grabaciones de dispositivos móviles y cámaras de seguridad de un vehículo Tesla estacionado en el área. Estas imágenes resultaron fundamentales para la reconstrucción del caso.

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El documento fiscal indica que Melissa Payne advirtió a Bart DiGuglielmo que no se acercara y retrocedió antes de efectuar un único disparo.

El memorando del condado de Broward destaca que, durante el enfrentamiento, DiGuglielmo realizó gestos que sugerían una intención de dañar el automóvil de Payne con sus llaves.

Qué establece la ley Stand Your Ground de Florida

La normativa conocida como Stand Your Ground (Ley de defensa propia) permite el uso de fuerza letal en escenarios específicos dentro del estado de Florida. Esta legislación establece que una persona puede defenderse si se encuentra en un sitio donde tiene derecho a estar y si cree, de forma razonable, que corre peligro inminente de sufrir lesiones graves o la muerte.

La ley no impone al individuo la obligación de retirarse antes de reaccionar, siempre que su temor se sustente en hechos objetivos y evaluables por las autoridades.

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El argumento de la Fiscalía del condado de Broward

El jefe de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía del condado de Broward, Stephen Zaccor, aclaró en el documento que la resolución no implica una validación moral de la conducta de Payne. La determinación responde a una limitación técnica del Estado: los fiscales no encontraron pruebas para invalidar la percepción de amenaza que alegó la mujer.

Zaccor puntualizó que, dado que Payne portaba legalmente el arma y se hallaba en un espacio público, ella no cometía ninguna infracción previa al momento de ejercer el uso de la fuerza.

La reacción de la familia de Bart DiGuglielmo

La representación legal de Amanda DiGuglielmo, hija de la víctima, manifestó su disconformidad con la resolución. Los abogados sostuvieron ante el Miami Herald que las amenazas proferidas contra una propiedad no justifican, bajo ninguna circunstancia, el empleo de fuerza letal.

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Hasta la fecha, esta decisión cierra la posibilidad de un juicio penal contra Payne, aunque mantiene abierta la controversia sobre los alcances de la normativa de defensa propia en el estado de Florida.