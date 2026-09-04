Florida en la mira del Congreso de EEUU: investigan empresas que ofrecen ciudadanía a hijos de extranjeros por “turismo de nacimiento”

Wladimir Lorentz invocó la Quinta Enmienda ante el Congreso de Estados Unidos y evitó responder sobre Have My Baby in Miami en una audiencia sobre turismo de nacimiento (REUTERS/Kevin Wurm)

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El médico Wladimir Lorentz invocó la Quinta Enmienda ante el Congreso de Estados Unidos y evitó responder preguntas sobre una empresa de Florida que ofrece asistencia a mujeres extranjeras interesadas en dar a luz en el país.

La audiencia puso a Have My Baby in Miami en el centro de la discusión republicana sobre el llamado turismo de nacimiento.

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El Congreso investiga si compañías como Have My Baby in Miami promueven prácticas que puedan incluir fraude de visa o abusos del sistema migratorio.

La actividad de asistir a extranjeras durante el parto no es ilegal por sí misma, según expertos citados por el canal local Local 10 News, mientras la ciudadanía por nacimiento continúa protegida para los menores alcanzados por una demanda colectiva.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes abrió la pesquisa sobre Miami Medical Concierge Services, conocida comercialmente como Have My Baby in Miami.

Los perfiles de Have My Baby in Miami afirmaban haber participado en el nacimiento de 2.000 bebés y difundían los servicios de Wladimir Lorentz en español y portugués (Captura de video)

La empresa opera desde North Miami Beach y ofrece un servicio de conserjería orientado a embarazadas extranjeras.

Los servicios para embarazadas extranjeras

La compañía promocionaba apoyo logístico para las clientas que llegaban a Estados Unidos, con recomendaciones sobre telefonía, alojamiento, documentación y otros aspectos de la estadía durante el embarazo.

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Según Local 10 News, los perfiles de la firma aseguraban que había participado en el nacimiento de 2.000 bebés. Los canales también mostraban al médico Wladimir Lorentz como pediatra principal y difundían sus servicios en español y portugués.

El canal local informó que la propuesta comercial presentaba el nacimiento en Estados Unidos como una oportunidad futura para los hijos de las mujeres atendidas.

Durante varias semanas, Local 10 News intentó contactar a la compañía mediante llamadas, mensajes y correos electrónicos, sin obtener respuesta.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga a Miami Medical Concierge Services por posibles fraudes de visa y abusos del sistema migratorio (Captura de video)

La citación y la negativa de Lorentz

La cadena estadounidense Fox News señaló que el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, citó formalmente a Lorentz para comparecer el 1 de septiembre.

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La convocatoria se produjo después de que el médico rechazó una presentación voluntaria a través de su abogado.

Según el medio estadounidense The Center Square, durante la sesión Lorentz leyó una breve declaración y se negó a contestar sobre el funcionamiento de la compañía.

“Por consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder”, sostuvo el médico ante los legisladores.

El medio indicó que el fundador y médico jefe de la empresa explicó que una respuesta veraz podía incriminarlo debido a una investigación federal pendiente.

La información divulgada por The Center Square indicó que el médico invocaría ese derecho ante todas las preguntas del panel.

Brandon Gill, quien encabeza un grupo de trabajo del comité dedicado a exponer abusos institucionales, lo consultó por contenidos promocionales de la firma.

El legislador mencionó una guía para embarazadas extranjeras con indicaciones sobre viaje, regreso, seguros médicos, documentación y vivienda.

Gill también preguntó cuántos partos había asistido Lorentz en Estados Unidos. El médico mantuvo su negativa y no respondió.

La excusación del testigo y la pesquisa federal

Have My Baby in Miami operaba desde North Miami Beach y ofrecía servicios de conserjería para embarazadas extranjeras durante su estadía en Estados Unidos (EFE/Stefan Zaklin)

Tras esa decisión, Gill lo excusó de continuar como testigo. “No me queda más remedio que excusarlo del panel de testigos”, afirmó el legislador, de acuerdo con The Center Square.

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Fox News informó antes de la audiencia que el abogado de Lorentz alegó que su cliente no podía declarar por una pesquisa de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

La publicación indicó que una desobediencia a una citación del Congreso puede derivar en consecuencias penales, aunque la invocación de la Quinta Enmienda cambia el escenario.

La investigación no cuestiona que una extranjera pueda dar a luz en Estados Unidos. La carta del Comité de Supervisión citada por The Center Square distingue esa situación de una eventual tergiversación deliberada del motivo de viaje con una visa temporal, conducta que los legisladores vincularon con un posible fraude de visa.

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Comer sostuvo en la citación que el conocimiento de Lorentz sobre las estrategias de promoción y el funcionamiento de la industria era relevante para la investigación. El dirigente republicano también relacionó el asunto con preocupaciones de seguridad nacional.

Los posibles fraudes de visa y las preocupaciones de seguridad

Gill planteó una crítica similar en declaraciones recogidas por Fox News. “Una industria en crecimiento está comercializando abiertamente la ciudadanía estadounidense a extranjeros”, afirmó el congresista, quien mencionó a China y Rusia al referirse a los países de origen de algunos turistas de nacimiento.

El Departamento de Seguridad Nacional informó a Local 10 News que su división de Investigaciones de Seguridad Nacional indaga en redes o planes que impulsen el traslado de mujeres embarazadas con el propósito de que tengan hijos ciudadanos estadounidenses.

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El organismo sostuvo que no permitirá la explotación del sistema migratorio. El profesor de derecho constitucional Ediberto Román, de la Florida International University, reconoció que existen razones para debatir regulaciones, aunque advirtió que cualquier límite podría enfrentar objeciones constitucionales.

El alcance de la ciudadanía por nacimiento

La pesquisa federal en Florida distingue entre dar a luz en Estados Unidos, que no es ilegal, y una posible tergiversación del motivo de viaje con visa temporal (REUTERS/Kevin Wurm)

Román afirmó a Local 10 News que el servicio ofrecido por Have My Baby in Miami no es ilegal. “No es ilegal y, en este momento, es constitucional”, respondió al ser consultado sobre la actividad de la empresa.

En declaraciones a Local 10 News, el especialista cuestionó la posibilidad de que un presidente modifique por decreto el alcance de la ciudadanía por nacimiento.

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A su juicio, esa cuestión depende de la Constitución y no puede resolverse con una decisión unilateral de la Casa Blanca.

El sitio de noticias Yahoo News informó que la jueza federal Deborah Boardman bloqueó en Baltimore la aplicación del decreto de 2026 de Donald Trump para los integrantes de una clase certificada de demandantes.

Según el medio, la resolución, de 35 páginas, consideró que la medida presidencial es “casi con certeza inconstitucional” para ese grupo.

Yahoo News informó que la jueza entendió que la Corte Suprema ya había determinado que los menores alcanzados por el litigio son ciudadanos desde el nacimiento bajo la Decimocuarta Enmienda.

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Según Yahoo News, que citó información del medio jurídico Law & Crime, Boardman concluyó que el Gobierno no puede exigir a los demandantes que esperen instrucciones administrativas para cuestionar la orden.

El decreto ya ordenaba negar documentos de ciudadanía a categorías amplias de niños. El fallo no resolvió todas las hipótesis planteadas por Trump sobre la ciudadanía por nacimiento: quedó limitado a los menores protegidos por la demanda colectiva, aunque mantiene vigente el marco constitucional que condiciona el debate político y legislativo sobre el turismo de nacimiento en Florida.