Estados Unidos

La campaña de GoFundMe para la hija de Erin Piacenti, asesinada en Times Square, supera los USD 700.000: cómo ayudar

Los familiares de la vicepresidenta de Bank of America organizaron la colecta para garantizar el cuidado y las oportunidades de Madison, de cinco meses. La meta fue actualizada a USD 1,2 millones ya suma más de 7.700 donaciones

Una mujer de cabello castaño largo y chaqueta azul sonríe frente a un fondo gris con textura
Un retrato presenta a una mujer vinculada con la investigación sobre un apuñalamiento mortal ocurrido en Times Square, Nueva York. (Facebook)
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Tras el asesinato de Erin Piacenti en Times Square, una campaña en GoFundMe recaudó más de USD 744.000 para el futuro de su hija Madison. La abogada y vicepresidenta de Bank of America, de 32 años, fue atacada a puñaladas el 31 de agosto mientras regresaba al trabajo por primera vez tras su licencia por maternidad.

La familia organizó el fondo para garantizar el cuidado de la niña de cinco meses.

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La campaña de GoFundMe para el futuro de Madison Piacenti

La iniciativa fue organizada por Shray Gupta, cuñado de Frank Piacenti, en consulta con Frank y la familia de Erin. Según la descripción del fondo, todo el dinero recaudado irá directamente a Frank para apoyar a Madison. La meta establecida por la campaña es de USD 1.200.000.

Captura de pantalla de una página de recaudación con una foto de una pareja con un bebé y cifras de donativos
Una campaña en línea en memoria de Erin Piacenti supera los 740.000 dólares en donaciones para apoyar a Madison. (GoFundMe)

De acuerdo con la colecta organizada por la familia, los fondos se destinarán a apoyar a Madison durante su crecimiento, con foco en su cuidado, sus oportunidades y su estabilidad. La iniciativa también apunta a preservar el vínculo de la niña con los recuerdos y los relatos sobre su madre.

Según los últimos datos disponibles, la campaña había reunido 7.725 donaciones y recaudado USD 744.063. Quienes deseen contribuir pueden hacerlo directamente en la página oficial de GoFundMe.

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Quién era Erin Piacenti, la ejecutiva de Bank of America asesinada en Times Square

Erin Piacenti tenía 32 años y vivía en Chester, Nueva Jersey, junto a su esposo, Frank Piacenti. Cinco meses antes de su muerte, la pareja había recibido a su primera hija, Madison. Según la descripción de la campaña en GoFundMe, convertirse en madre era la ambición de toda la vida de Erin, y Madison le dio la mayor alegría posible. El 31 de agosto era su primer día de regreso al trabajo tras la licencia por maternidad.

De acuerdo con la colecta organizada por la familia, Erin era esposa, madre, hija, hermana y amiga. Ese vínculo con quienes la rodeaban es lo que la campaña busca preservar para Madison: que la niña crezca rodeada de los relatos y los recuerdos que le permitan saber quién fue su madre.

Qué se sabe del ataque a puñaladas en Times Square

Erin Piacenti fue una de las dos personas atacadas durante la tarde del 31 de agosto cerca de West 42nd Street y la Séptima Avenida, en el centro de Manhattan. Según informó Reuters, fue trasladada al Bellevue Hospital, donde murió a causa de las heridas. La otra víctima, un hombre de 68 años, fue hospitalizada con lesiones graves y permaneció en condición estable.

La Policía de Nueva York (NYPD) caracterizó el ataque de forma preliminar como aleatorio y sin provocación, y descartó que se tratara de un acto de terrorismo. La investigación seguía en curso al momento de la publicación de esta nota.

La presunta agresora, Pamela Cisneros, de 49 años y residente del barrio de Queens, murió tras un enfrentamiento con agentes del NYPD ocurrido minutos después de los ataques.

La formación y la carrera de Erin Piacenti

Erin Piacenti estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania, donde también integró un grupo de música a capela. Tras graduarse en 2016, comenzó su carrera como compradora en Bloomingdale’s. Más tarde cursó Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, de donde egresó magna cum laude en 2021, junto a su esposo Frank.

Después de años en el estudio Davis Polk, asumió como vicepresidenta en Bank of America. Según Reuters, formaba parte del área de Selección de Negocios y Conflictos de la entidad. En un memorando interno al que tuvo acceso la agencia, Matthew Koder, presidente de Banca Corporativa y de Inversión Global del banco, la describió como “una valiosa integrante del equipo, ya que se había incorporado al banco hace 18 meses”, y señaló que “su pérdida es profundamente sentida por muchos”.

El respaldo de familiares, colegas y personas cercanas a la familia

El Bank of America confirmó la muerte de Piacenti mediante un comunicado en el que expresó que estaba “conmocionado y profundamente entristecido” por su pérdida, y extendió sus condolencias a la familia. La institución indicó además que sus equipos de seguridad colaboraban con la investigación policial.

Un vocero de la familia emitió una declaración conjunta de las familias Piacenti y Guiltinan en la que agradecieron el apoyo recibido y pidieron privacidad. “El caudal de amor y apoyo ha sido extraordinario”, señala la descripción de GoFundMe, que invita a quienes conocieron a Erin, trabajaron con ella o se sintieron conmovidos por su historia a contribuir con la campaña. madre.

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