Actores y trabajadores de Hollywood se movilizaron en California por la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros

Actores y trabajadores de Hollywood se movilizaron en California contra la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una protesta de actores y trabajadores de la industria audiovisual volvió a poner en el centro del debate el futuro de Hollywood y el impacto que podría tener la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros. sobre el empleo y la producción en California.

Tal y como informó NBC Los Ángeles, la manifestación, realizada ayer, reunió a integrantes del sector que reclamaron la continuidad de las negociaciones con el fiscal general estatal, Rob Bonta, en medio de la preocupación por las consecuencias que una eventual integración empresarial podría generar sobre la actividad local.

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La concentración incluyó una conferencia de prensa en la que los asistentes plantearon que el proceso no debe avanzar sin contemplar resguardos para los trabajadores. Durante la jornada, remarcaron que el objetivo central del reclamo es preservar los puestos laborales vinculados a la industria del entretenimiento y evitar que nuevas decisiones corporativas profundicen el traslado de producciones fuera del estado, de acuerdo con la cobertura de NBC Los Ángeles.

La protesta se centró en el impacto laboral de la operación

Los manifestantes advirtieron que la fusión entre Paramount y Warner Bros. puede afectar el empleo en la industria audiovisual de California (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Quienes participaron de la movilización sostuvieron que la posible unión entre Paramount y Warner Bros. no puede analizarse únicamente desde una lógica empresarial. Afirmaron que cualquier negociación de esa magnitud debe considerar el efecto concreto sobre miles de personas que dependen de la actividad audiovisual en California, tanto delante como detrás de cámara.

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Los manifestantes aseguraron que la inquietud no se limita a una discusión entre compañías, sino que alcanza a toda la estructura productiva que rodea a la industria del cine y la televisión. En ese sentido, advirtieron que una reconfiguración del mercado podría traducirse en recortes, reubicaciones o pérdida de oportunidades para técnicos, intérpretes y personal de distintas áreas.

También señalaron que la defensa del empleo forma parte de una discusión más amplia sobre el lugar que ocupa Hollywood dentro del mapa global del entretenimiento. Tal y como dijeron durante la actividad, la preocupación pasa por sostener la capacidad productiva de uno de los polos audiovisuales más reconocidos de Estados Unidos.

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El reclamo fue dirigido al fiscal general Rob Bonta

La protesta en Hollywood reclamó que continúen las negociaciones con el fiscal general de California, Rob Bonta (REUTERS/Daniel Cole)

Uno de los ejes de la manifestación fue el pedido para que el fiscal general de California, Rob Bonta, continúe las conversaciones con las empresas involucradas. Los asistentes expresaron que esperan que el funcionario mantenga abiertas las negociaciones alrededor de la propuesta y tenga en cuenta las demandas planteadas por el sector.

Durante la conferencia de prensa, los organizadores explicaron que la intervención estatal resulta clave para incorporar salvaguardas en un proceso que, a su entender, podría redefinir parte del negocio audiovisual en la región. De acuerdo con lo manifestado por los trabajadores, el rol de las autoridades no debería limitarse a observar el desarrollo de la operación, sino incluir una instancia de diálogo orientada a proteger la actividad y el empleo, como recogió NBC Los Ángeles.

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Esa postura fue compartida por actores y representantes de distintos segmentos de la industria, que insistieron en la necesidad de que cualquier avance se produzca con compromisos claros respecto del mantenimiento de la producción en territorio californiano.

La continuidad de la producción en California apareció como otra demanda central

Además del componente laboral, la protesta hizo foco en la necesidad de garantizar que la producción cinematográfica permanezca en California. Los participantes remarcaron que el estado enfrenta desde hace años una competencia creciente de otros mercados que ofrecen incentivos para atraer rodajes, estudios y proyectos audiovisuales.

En ese contexto, advirtieron que una operación de gran escala como la planteada entre Paramount y Warner Bros. podría agravar esa presión si no existen compromisos concretos para sostener inversiones y puestos de trabajo en la región. A juicio del grupo movilizado, defender la producción local implica también resguardar el entramado económico que depende de ella.

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Los trabajadores remarcaron que la fortaleza de Hollywood no se mide solo por el peso simbólico de su marca, sino por su capacidad real para seguir generando empleo, atraer proyectos y conservar infraestructura productiva. Por eso, insistieron en que las negociaciones deben contemplar mecanismos que eviten un debilitamiento del sector.

La movilización buscó instalar una discusión sobre el futuro de Hollywood

La protesta dejó en evidencia que la propuesta de fusión es observada con atención por quienes integran la industria del entretenimiento. Más allá del resultado de las conversaciones entre las compañías y las autoridades, la movilización expuso una preocupación concreta por el futuro de Hollywood y por las condiciones en que seguirá desarrollándose la producción audiovisual en California.

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NBC Los Ángeles confirmó que los manifestantes insistieron en que su reclamo apunta a que las decisiones empresariales no se adopten al margen de sus consecuencias sobre los trabajadores. En esa línea, reiteraron que esperan avances en las conversaciones con Rob Bonta y una negociación que contemple tanto la continuidad de la actividad como la preservación del empleo local.