Fox News despide a Maria Bartiromo tras filtrar lineamientos editoriales a la Casa Blanca

Fox News desvinculó de forma inmediata a Maria Bartiromo en agosto de 2026 y cerró una etapa de más de 12 años en la cadena. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Fox News puso fin de manera inmediata a su relación laboral con la presentadora Maria Bartiromo, una de las figuras más cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro de la cadena. La decisión, tomada en agosto de 2026, se ejecutó sin que la periodista tuviera una despedida al aire y cerró una etapa de más de 12 años en el grupo mediático.

De acuerdo con información reportada por CNN y el Financial Times, el vínculo contractual se rompió tras conocerse que Bartiromo compartió con funcionarios de la Casa Blanca un mensaje interno que contenía lineamientos editoriales de la empresa. Este intercambio se produjo después de que la directiva de la compañía decidiera no cubrir determinadas afirmaciones sobre China y las elecciones de 2020, las cuales la cadena consideró conspirativas.

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Aunque Fox News definió el hecho simplemente como una decisión empresarial sin ofrecer mayores detalles públicos, esta acción fue interpretada por los ejecutivos como una violación del contrato.

La relación entre Fox News, Trump y sus principales figuras televisivas

La periodista se unió al conglomerado en 2014 tras una prolongada etapa en la cadena CNBC, con el objetivo estratégico de potenciar la audiencia de Fox Business. A lo largo de los años, su perfil evolucionó hacia una estrecha alineación con Trump y el movimiento MAGA (“Make America Great Again”).

Los ejecutivos de Fox News interpretaron el intercambio de Maria Bartiromo con funcionarios de Donald Trump como una violación del contrato. (REUTERS/Jeenah Moon)

Esta cercanía, si bien le permitió obtener entrevistas exclusivas y un acceso privilegiado al círculo íntimo del mandatario, también generó tensiones internas recurrentes con los directivos de la cadena. La salida de la conductora representa el cambio de personal más relevante en la señal desde la desvinculación de Tucker Carlson en abril de 2023.

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La reacción de Donald Trump a la decisión de Fox News

El presidente Trump utilizó su plataforma Truth Social para expresar su sorpresa ante la noticia. Calificó a la periodista como “una profesional consumada y una verdadera luchadora”. En su mensaje, el jefe de Estado destacó el éxito de los programas de la comunicadora y sugirió que su partida no sería bien recibida por sus numerosos seguidores.

Donald Trump emite un mensaje en redes sociales sobre la salida de la presentadora Maria Bartiromo de la cadena Fox News. (Truth Social @realDonaldTrump)

Pese a que circularon especulaciones en redes sociales sobre un posible salto de Bartiromo al equipo de comunicación de la Casa Blanca, no existen hasta el momento reportes confirmados que avalen dicha posibilidad, como señaló Financial Times.

El historial de Bartiromo con las denuncias electorales de 2020

La trayectoria de la presentadora estuvo marcada por litigios de alto impacto. Bartiromo fue una de las voces principales dentro de la cadena que difundieron denuncias sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Estas acciones derivaron en una demanda por difamación interpuesta por Dominion Voting Systems, la cual concluyó en abril de 2023 con un acuerdo económico de USD 787,5 millones, según detalló CNN.

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Asimismo, el nombre de la conductora aparece mencionado en otra demanda pendiente contra Fox por parte de la empresa Smartmatic. En un contexto de litigios constantes, la cadena también ofreció disculpas al aire en junio pasado tras comentarios realizados por el colaborador Kevin O’Leary en el programa de la presentadora sobre un centro de datos en Utah.

Qué programas deja vacantes Maria Bartiromo en Fox Business y Fox News

Tras su salida, la programación sufrirá modificaciones. El espacio Mornings with Maria será sustituido por Mornings with FOX Business, que contará con presentadores rotativos.

Por su parte, el ciclo Maria Bartiromo’s Wall Street pasará a denominarse FBN’s Wall Street, mientras que el programa Sunday Morning Futures, anteriormente liderado por la periodista, será conducido de manera provisoria por el analista Jason Chaffetz.

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El productor ejecutivo Patrick Ignozzi también dejó de prestar servicios a la cadena en el mismo momento que la conductora.