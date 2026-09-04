Estados Unidos

Fox News despide a Maria Bartiromo tras filtrar lineamientos editoriales a la Casa Blanca

La empresa apartó a la periodista de sus funciones por compartir directrices internas con integrantes del Ejecutivo. El movimiento marca uno de los ajustes de plantilla más importantes en la historia reciente de la cadena

Fox News desvinculó de forma inmediata a Maria Bartiromo en agosto de 2026 y cerró una etapa de más de 12 años en la cadena. (REUTERS/Jeenah Moon)
Fox News desvinculó de forma inmediata a Maria Bartiromo en agosto de 2026 y cerró una etapa de más de 12 años en la cadena. (REUTERS/Jeenah Moon)
Guardar

Fox News puso fin de manera inmediata a su relación laboral con la presentadora Maria Bartiromo, una de las figuras más cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro de la cadena. La decisión, tomada en agosto de 2026, se ejecutó sin que la periodista tuviera una despedida al aire y cerró una etapa de más de 12 años en el grupo mediático.

De acuerdo con información reportada por CNN y el Financial Times, el vínculo contractual se rompió tras conocerse que Bartiromo compartió con funcionarios de la Casa Blanca un mensaje interno que contenía lineamientos editoriales de la empresa. Este intercambio se produjo después de que la directiva de la compañía decidiera no cubrir determinadas afirmaciones sobre China y las elecciones de 2020, las cuales la cadena consideró conspirativas.

PUBLICIDAD

Aunque Fox News definió el hecho simplemente como una decisión empresarial sin ofrecer mayores detalles públicos, esta acción fue interpretada por los ejecutivos como una violación del contrato.

La relación entre Fox News, Trump y sus principales figuras televisivas

La periodista se unió al conglomerado en 2014 tras una prolongada etapa en la cadena CNBC, con el objetivo estratégico de potenciar la audiencia de Fox Business. A lo largo de los años, su perfil evolucionó hacia una estrecha alineación con Trump y el movimiento MAGA (“Make America Great Again”).

Los ejecutivos de Fox News interpretaron el intercambio de Maria Bartiromo con funcionarios de Donald Trump como una violación del contrato. (REUTERS/Jeenah Moon)
Los ejecutivos de Fox News interpretaron el intercambio de Maria Bartiromo con funcionarios de Donald Trump como una violación del contrato. (REUTERS/Jeenah Moon)

Esta cercanía, si bien le permitió obtener entrevistas exclusivas y un acceso privilegiado al círculo íntimo del mandatario, también generó tensiones internas recurrentes con los directivos de la cadena. La salida de la conductora representa el cambio de personal más relevante en la señal desde la desvinculación de Tucker Carlson en abril de 2023.

PUBLICIDAD

La reacción de Donald Trump a la decisión de Fox News

El presidente Trump utilizó su plataforma Truth Social para expresar su sorpresa ante la noticia. Calificó a la periodista como “una profesional consumada y una verdadera luchadora”. En su mensaje, el jefe de Estado destacó el éxito de los programas de la comunicadora y sugirió que su partida no sería bien recibida por sus numerosos seguidores.

Captura de pantalla de un mensaje impreso de Donald Trump en español sobre Maria Bartiromo y sus programas en el canal Fox News
Donald Trump emite un mensaje en redes sociales sobre la salida de la presentadora Maria Bartiromo de la cadena Fox News. (Truth Social @realDonaldTrump)

Pese a que circularon especulaciones en redes sociales sobre un posible salto de Bartiromo al equipo de comunicación de la Casa Blanca, no existen hasta el momento reportes confirmados que avalen dicha posibilidad, como señaló Financial Times.

El historial de Bartiromo con las denuncias electorales de 2020

La trayectoria de la presentadora estuvo marcada por litigios de alto impacto. Bartiromo fue una de las voces principales dentro de la cadena que difundieron denuncias sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Estas acciones derivaron en una demanda por difamación interpuesta por Dominion Voting Systems, la cual concluyó en abril de 2023 con un acuerdo económico de USD 787,5 millones, según detalló CNN.

Asimismo, el nombre de la conductora aparece mencionado en otra demanda pendiente contra Fox por parte de la empresa Smartmatic. En un contexto de litigios constantes, la cadena también ofreció disculpas al aire en junio pasado tras comentarios realizados por el colaborador Kevin O’Leary en el programa de la presentadora sobre un centro de datos en Utah.

Qué programas deja vacantes Maria Bartiromo en Fox Business y Fox News

Tras su salida, la programación sufrirá modificaciones. El espacio Mornings with Maria será sustituido por Mornings with FOX Business, que contará con presentadores rotativos.

Por su parte, el ciclo Maria Bartiromo’s Wall Street pasará a denominarse FBN’s Wall Street, mientras que el programa Sunday Morning Futures, anteriormente liderado por la periodista, será conducido de manera provisoria por el analista Jason Chaffetz.

El productor ejecutivo Patrick Ignozzi también dejó de prestar servicios a la cadena en el mismo momento que la conductora.

Temas Relacionados

Fox NewsDonald Trumpfraude electoralEstados UnidosEstados Unidos NoticiasCasa Blanca

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Departamento de Justicia amplió la investigación por el precio de la carne vacuna en Estados Unidos e incluyó a ocho grandes cadenas

El gobierno federal pidió información sobre precios, costos y márgenes a supermercados y minoristas

El Departamento de Justicia amplió la investigación por el precio de la carne vacuna en Estados Unidos e incluyó a ocho grandes cadenas

La campaña de GoFundMe para la hija de Erin Piacenti, asesinada en Times Square, supera los USD 700.000: cómo ayudar

Los familiares de la vicepresidenta de Bank of America organizaron la colecta para garantizar el cuidado y las oportunidades de Madison, de cinco meses. La meta fue actualizada a USD 1,2 millones ya suma más de 7.700 donaciones

La campaña de GoFundMe para la hija de Erin Piacenti, asesinada en Times Square, supera los USD 700.000: cómo ayudar

Actores y trabajadores de Hollywood se movilizaron en California por la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros

La protesta reclamó que continúen las negociaciones con el fiscal general Rob Bonta y advirtió sobre el impacto de la operación en el empleo y la producción audiovisual en el estado

Actores y trabajadores de Hollywood se movilizaron en California por la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros

Calendario lunar 2026: estas son las fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Calendario lunar 2026: estas son las fases de la luna de la semana en Estados Unidos

El condado de Miami-Dade enfrenta una disputa por una posible campaña promocional con GTA VI

El comisionado Juan Carlos Bermúdez y la sheriff Rosie Cordero-Stutz rechazaron una posible campaña con Rockstar Games, mientras otros funcionarios sostienen que la iniciativa podría atraer turismo y generar ingresos

El condado de Miami-Dade enfrenta una disputa por una posible campaña promocional con GTA VI

TECNO

Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta ahora pueden guiar por voz en rutas a pie sin necesidad de sacar el celular

Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta ahora pueden guiar por voz en rutas a pie sin necesidad de sacar el celular

Meta podría lanzar nuevos productos de IA tras firmar acuerdo de 18.000 millones de dólares para frenar juicio

Zuckerberg llama a Trump preocupado por las nuevas reglas para la inteligencia artificial

GTA 6 ya mueve el mercado de las consolas: PS5 y Xbox disparan sus ventas en Reino Unido tras nuevo tráiler

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este viernes 4 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

La última decisión de Dolly Parton: mantener en secreto su lucha contra el cáncer

La última decisión de Dolly Parton: mantener en secreto su lucha contra el cáncer

Katy Perry habló por primera vez de su separación con Orlando Bloom: "Lloraba y me sentía lejos de casa hasta que mis ángeles aparecieron"

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

Margaret Qualley y Monica Barbaro quieren acompañar a Tom Holland en el biopic de Fred Astaire: así está la disputa por un papel que huele a Oscar

Billie Joe Armstrong habló sobre la canción que escribió tras la muerte de su padre: “Pude hacerlo y me sentí bien”

MUNDO

Giorgia Meloni celebró que su Gobierno se convirtió en el más longevo de la historia de Italia

Giorgia Meloni celebró que su Gobierno se convirtió en el más longevo de la historia de Italia

El régimen chino boicotea un importante festival de arte asiático por el nombre de una exposición taiwanesa

Japón le pone un freno a los autos: la nueva regla de 30 km/h que busca salvar vidas

Israel anunció la conquista de una cima en el sur del Líbano desde la que operaba el grupo terrorista Hezbollah

Uno de los obreros que pasó nueve días en un túnel de Nepal relató qué técnica milenaria lo ayudó a sobrevivir