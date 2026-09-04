El condado de Miami-Dade enfrenta una disputa por una posible campaña promocional con GTA VI

Entre las propuestas analizadas figuraban usar la marca Vice City en activos públicos y renombrar de forma temporal el Aeropuerto Internacional de Miami (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

Guardar

La discusión por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI llegó al centro del debate político en Miami-Dade. El comisionado Juan Carlos Bermúdez y la sheriff Rosie Cordero-Stutz reclamaron en un comunicado que el condado descarte el uso de recursos públicos para promocionar el videojuego y su universo ficticio de Vice City.

La objeción surgió después de que se conociera que la administración del condado evaluó una posible colaboración con Rockstar Games para acompañar el estreno del juego, previsto para noviembre.

PUBLICIDAD

Entre las ideas consideradas figuraban el uso de la marca Vice City en activos públicos y la posibilidad de renombrar de manera temporal el Aeropuerto Internacional de Miami como “Aeropuerto de Vice City”, precisó el comunicado.

Bermúdez sostuvo que la discusión no pasa por la atención global que pueda generar el videojuego, sino en si el gobierno local debería utilizar recursos públicos para publicitar “una representación ficticia de Miami centrada en el crimen, la violencia y la ilegalidad”.

“Todavía no puedo creer que estemos siquiera considerando cambiar temporalmente el nombre de importantes instalaciones del condado”, manifestó el comisionado en la declaración conjunta.

En ese mismo mensaje agregó que Miami-Dade lleva décadas con una reputación de destino de turismo, negocios, inversión y oportunidades. “Deberíamos promocionar el Miami-Dade que tanto nos ha costado construir, no una versión ficticia de nuestra comunidad”, aseveró.

PUBLICIDAD

El comisionado Juan Carlos Bermúdez rechazó que el gobierno local promocione con recursos públicos una versión ficticia de Miami asociada al crimen y la violencia (ROCKSTAR GAMES/Europa Press).

Por su parte, la sheriff Cordero-Stutz también remarcó el contenido del videojuego: “Grand Theft Auto es una franquicia de videojuegos basada en actividades delictivas”.

Por consiguiente, enumeró que ese universo ficticio incluye asesinatos, robos, narcotráfico, secuestros de vehículos y violencia contra las fuerzas del orden, conductas que, según dijo, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade intenta prevenir a diario.

En su planteo, la agente afirmó que la discusión llega en un momento en que las fuerzas de seguridad buscan reducir los delitos violentos, frenar robos y hurtos de vehículos, combatir el narcotráfico y reforzar su vínculo con la comunidad.

PUBLICIDAD

Por ello, consideró necesario revisar “el mensaje que transmitimos cuando nuestro propio gobierno promueve una identidad ficticia centrada en muchos de esos mismos delitos”.

La sheriff Rosie Cordero-Stutz afirmó que Grand Theft Auto se basa en actividades delictivas que la Oficina del Sheriff de Miami-Dade busca prevenir (REUTERS/Eva Marie Uzcategui).

Miami-Dade analiza una colaboración con Rockstar Games para atraer turismo y generar ingresos

De acuerdo con NBC Miami, la iniciativa surgió después de que Rockstar Games se contactara con el condado para analizar una colaboración vinculada al lanzamiento del título.

Autoridades del condado ven en el proyecto una posibilidad para atraer turismo vinculado al mundo de los videojuegos y generar ingresos.

Un funcionario citado por NBC Miami explicó que, dada la influencia evidente de Miami-Dade en el juego, existía “una oportunidad única para generar ingresos para el condado al tiempo que se da a conocer Miami-Dade a un público masivo”.

PUBLICIDAD

Otros funcionarios citados por Miami Herald aclararon que hubo conversaciones con la empresa, pero que no se había aprobado ni acordado formalmente ninguna propuesta.

En su comunicado, el comisionado Bermúdez reclamó transparencia sobre cualquier intercambio entre el condado de Miami-Dade y la empresa. Asimismo, pidió a la administración que detalle con claridad el beneficio público, los costos y los recursos del condado comprometidos en una eventual colaboración.

Bermúdez pidió transparencia sobre los contactos entre Miami-Dade y Rockstar Games (REUTERS/Eva Marie Uzcategui).

La oposición a la promoción de Vice City aparece mientras avanza la discusión presupuestaria en Miami-Dade

Según Miami Herald, la reacción pública de la sheriff aparece mientras ella y la alcaldesa Daniella Levine Cava buscan apoyo en la comisión para propuestas de financiamiento distintas para la Oficina del Sheriff en el presupuesto de 2027.

PUBLICIDAD

El condado financia a esa agencia con USD 1.200 millones. La propuesta de la alcaldesa contempla un aumento de 6%, mientras que Cordero-Stutz reclama un 12%.

Las autoridades del sistema judicial del condado pidieron quedar al margen de cualquier eventual promoción vinculada a Vice City.

La jueza principal Ariana Fajardo y el secretario judicial Juan Fernandez-Barquin señalaron en una carta a la alcaldesa, recogida por Miami Herald, que no creen que se deba incorporar a los tribunales en una campaña de un videojuego cuyos ejes son la actividad criminal, la violencia y las persecuciones policiales.

Sin embargo, la carta no descartó un acuerdo general y reconoció que la operación podría abrir oportunidades económicas “significativas” que podrían “beneficiar fiscalmente al condado de Miami-Dade”.

PUBLICIDAD