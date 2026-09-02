ICE dio detalles sobre la detención del presunto asesino de la modelo argentina Agostina Jalabert

ICE informó la detención de Juan Manuel Reverter, principal sospechoso del femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert en Playa del Carmen.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó el martes que agentes federales detuvieron a Juan Manuel Reverter, principal sospechoso del femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert, asesinada en 2023 en Playa del Carmen, México.

El argentino de 38 años y expareja de la víctima, quedó arrestado el 23 de julio en el condado de Deschutes, Oregón, en un operativo conjunto entre alguaciles federales y la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). La agencia hizo pública la detención recién el 1 de septiembre a las 7 p.m., más de un mes después del arresto.

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Qué se sabe de la captura de Reverter y su situación migratoria en Estados Unidos

Según la información que ICE difundió en su cuenta de X, Reverter había ingresado legalmente al país en agosto de 2024 con una visa de turista que lo autorizaba a permanecer hasta seis meses, pero continuó en territorio estadounidense más allá del plazo autorizado.

Una publicación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos informa sobre la detención de Juan Manuel Reverter en Oregón. (@ICEgov)

El comunicado de la agencia no precisó si el hombre ingresó al país cuando ya pesaba sobre él una orden de captura emitida por las autoridades mexicanas, un punto que permanece sin aclaración oficial hasta el momento. ICE lo describió como un “inmigrante ilegal argentino buscado por asesinato” en referencia directa al caso de Jalabert.

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La extradición a Quintana Roo y la causa por la muerte de la modelo argentina

Tras la detención, Reverter quedó a la espera de su extradición a Quintana Roo, estado mexicano donde tramita la causa por el asesinato de Jalabert. La agencia no ofreció detalles sobre los plazos ni el estado procesal del pedido de extradición.

ICE indicó que Reverter ingresó a Estados Unidos en agosto de 2024 con una visa de visitante y permaneció en el país más allá del plazo autorizado.

La captura abre la posibilidad de que la justicia mexicana avance en una investigación que, según la familia de la víctima, había permanecido estancada durante años.

Cómo murió Agostina Jalabert en Playa del Carmen en febrero de 2023

Agostina Jalabert, modelo e influencer de 31 años oriunda de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, fue hallada muerta el 18 de febrero de 2023 en el baño de su vivienda en Playa del Carmen. Estaba ahorcada con un cinturón al toallero del lavabo, según declaró su padre, Edgardo Jalabert, en una entrevista con Infobae. Las autoridades locales trataron el caso, en un primer momento, como un suicidio.

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Agostina Jalabert fue hallada muerta el 18 de febrero de 2023 en su vivienda de Playa del Carmen y las autoridades locales trataron el caso primero como un suicidio. (Captura FOX Oregón)

La joven había llegado a Playa del Carmen en septiembre de 2022 luego de poner fin a su relación con Reverter, con quien había comenzado a salir durante la pandemia de COVID-19. Según los familiares, el vínculo estuvo marcado por tensiones y peleas que llevaron a Agostina a intentar romperlo en más de una oportunidad. En diciembre de 2022, Reverter retomó el contacto con ella y la pareja volvió a estar junta.

La tarde previa al hallazgo del cuerpo, el 17 de febrero, la hermana de la víctima, Candela, salió del departamento alrededor de las cinco de la tarde. A la mañana siguiente, al regresar, encontró la puerta cerrada. El código de acceso habitual no funcionaba.

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El guardia del edificio le informó que durante la noche había habido “disturbios” en el departamento. Tras insistir, consiguieron que Reverter abriera la puerta, y fue entonces cuando encontraron el cuerpo de Agostina. Los presentes le practicaron maniobras de reanimación, pero la joven ya estaba muerta.

Las denuncias de la familia por irregularidades en la investigación mexicana

Desde el primer día, la familia de Jalabert denunció que las autoridades mexicanas no actuaron con los protocolos correspondientes. “La policía no activó ningún protocolo de investigación, ni demoró al hombre que estaba en la escena”, afirmó Edgardo Jalabert en declaraciones a Infobae.

El padre de la víctima también cuestionó el comportamiento de Reverter: “Su novio estaba adentro del departamento y no permitía el ingreso. Él no se comunicó con nosotros, no dio una explicación ni su versión. No dio la cara. Aunque se tratara de un suicidio, ¿por qué se negó a hablar con nosotros?”.

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El padre de la modelo, Edgardo Jalabert, denunció irregularidades en la investigación mexicana. La familia de la víctima sostuvo que la policía no aplicó protocolos de feminicidio.

Tras el fallecimiento, el paradero de Reverter se volvió incierto. La familia barajaba la posibilidad de que hubiera viajado a Canadá o a Nueva Zelanda. En agosto de 2024, según los datos de ICE, el hombre ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa de visitante.

El peritaje independiente y los indicios que reforzaron la hipótesis de femicidio

Según el informe pericial de parte encomendado por la familia de la víctima y la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la desconfianza de la familia en la investigación oficial los llevó a impulsar un análisis forense independiente, cuyos resultados reforzaron la hipótesis de femicidio.

De acuerdo con las conclusiones firmadas por el perito médico legista de la querella, el documento acreditó la presencia de golpes, quemaduras de cigarrillo en el cuerpo y lesiones que el profesional interpretó como signos de tortura y agresión sexual. “Nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso”, dictaminó de forma categórica el experto en el peritaje incorporado al expediente de la causa.

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Con esos antecedentes, la familia presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo por presunta negligencia en la investigación. El escrito sostiene que “los funcionarios intervinientes hicieron todo lo contrario a lo que aconsejan los protocolos. Encontraron un cadáver y dos personas, no procediendo como ante un femicidio”.

La detención de Reverter en Estados Unidos es el primer avance concreto en la causa desde aquella denuncia.