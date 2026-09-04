La ciudad de Nueva York registró el verano con menos tiroteos, heridos de bala y homicidios

Nueva York registró el verano con menos tiroteos, víctimas de arma de fuego y homicidios desde que existen registros, según el NYPD (REUTERS/Andrew Hofstetter)

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Nueva York registró el verano con menos tiroteos, víctimas de arma de fuego y homicidios desde que existen registros de su historia en materia de tiroteos, víctimas de arma de fuego y homicidios, de acuerdo con las cifras difundidas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en nyc.gov.

Entre el 1 de junio y el 31 de agosto, Nueva York registró 195 incidentes con disparos, 249 personas heridas de bala y 66 homicidios, según el NYPD.

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Los tres indicadores marcaron mínimos para ese período. En agosto, además, el delito grave bajó 6,6% interanual y hubo 724 denuncias menos.

Los ocho primeros meses de 2026 también fijaron nuevos mínimos

El saldo acumulado hasta agosto mostró 442 incidentes con disparos, 538 víctimas y 173 homicidios. Según el informe oficial, esos resultados representan las cifras más bajas para los primeros ocho meses de un año desde que existen registros.

El dato sitúa al período de enero a agosto en mínimos históricos en los principales indicadores de violencia armada y homicidios. La tendencia también incluyó una baja interanual de 6,2% en los delitos graves denunciados en toda la ciudad.

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Entre junio y agosto, el NYPD contabilizó 195 incidentes con disparos, 249 personas heridas de bala y 66 homicidios en Nueva York (Reuters)

Durante agosto, la policía registró 61 tiroteos y 76 víctimas de disparos. Frente a agosto de 2025, los incidentes con armas de fuego descendieron 20,8%, mientras que las personas alcanzadas por proyectiles bajaron 37,7%.

La comisionada de Policía Jessica Tisch sostuvo en el sitio oficial de la ciudad de Nueva York, nyc.gov, que el departamento alcanzó: “El verano y los primeros ocho meses más seguros” de los que se tenga registro en esas variables.

El balance del NYPD y el decomiso de armas

La funcionaria afirmó que los resultados se produjeron durante una sucesión de eventos masivos, entre ellos las Finales de la NBA, la Copa Mundial, Sail 250 y la celebración del 4 de julio.

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El comunicado añadió que los detectives de la fuerza realizaron 25 operativos contra grupos delictivos vinculados con pandillas durante 2026. Las autoridades también informaron el decomiso de más de 3.630 armas ilegales.

Los primeros ocho meses de 2026 también marcaron mínimos históricos en Nueva York, con 442 tiroteos, 538 víctimas de arma de fuego y 173 homicidios (REUTERS/Andrew Hofstetter)

La caída de homicidios y robos durante agosto

En agosto, los homicidios descendieron 34,3% respecto del mismo mes del año anterior. En el acumulado anual, la reducción fue de 24,1%.

El distrito de Manhattan tuvo dos homicidios durante agosto y mantuvo el menor número acumulado de asesinatos desde que existen registros en los primeros ocho meses del año, según la información del NYPD.

Los robos disminuyeron 13,3% en agosto y 11,9% en el período acumulado.

Los descensos en hurtos y robos en viviendas

Los hurtos de vehículos bajaron 16,2% en el mes y 12,8% desde enero.

Los robos en viviendas también cayeron 9,1% durante agosto, hasta su menor nivel histórico para ese mes. El descenso acumulado en esa categoría alcanzó 13,9%.

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En agosto, los tiroteos bajaron 20,8% y las víctimas de disparos cayeron 37,7% frente al mismo mes de 2025 en Nueva York (REUTERS/Mike Segar)

Los grandes hurtos descendieron 6,5% en agosto y 5% en los primeros ocho meses. El organismo atribuyó parte del resultado general a reducciones en varias de las categorías de delitos que integran su índice principal.

Violaciones y agresiones graves

Las violaciones denunciadas bajaron 1,7% en agosto, la segunda caída mensual consecutiva. Aun así, la cifra acumulada aumentó 3,2%.

El informe señaló que 26% de las denuncias de violación presentadas este año corresponde a hechos ocurridos en años anteriores.

También indicó que una quinta parte de los casos se encuadra en la definición ampliada por la ley estatal conocida como Rape is Rape Act, que entró en vigor en septiembre de 2024.

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Las agresiones graves aumentaron 3,1% en agosto y 0,7% en el acumulado anual. La Policía informó que resolvió mediante detenciones 77,8% de esos expedientes.

El departamento identificó a 263 personas arrestadas tres o más veces por agresiones graves en lo que va de 2026. Esa cantidad superó en 205,6% el registro del mismo período de 2018.

El NYPD atribuyó parte de la baja del delito a 25 operativos contra pandillas y al decomiso de más de 3.630 armas ilegales en 2026 (REUTERS/Brendan McDermid)

El Bronx encabezó la baja acumulada de delitos graves

El Bronx lideró la reducción de delitos graves entre los cinco distritos de Nueva York. La baja acumulada fue de 11,9%, según los datos difundidos por el organismo.

En ese distrito, los robos de vehículos descendieron 29,2% desde enero y los grandes hurtos bajaron 14,6%. Durante agosto, los delitos graves cayeron 10,5%.

La reducción mensual incluyó bajas de dos dígitos en robos de vehículos, homicidios, víctimas de disparos, incidentes con armas de fuego, violaciones y grandes hurtos.

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El reporte oficial destacó que las zonas de reducción de violencia, creadas dentro del plan de verano lanzado el 4 de mayo, también mostraron descensos en varios indicadores durante sus horarios de despliegue policial.

En esas áreas, los delitos graves disminuyeron 23,2% desde el inicio de la iniciativa. Los tiroteos cayeron 33,3% y los robos retrocedieron 30%.

Agosto terminó sin homicidios ni tiroteos en el subterráneo

Manhattan registró dos homicidios en agosto y mantuvo el menor acumulado de asesinatos para los primeros ocho meses del año (REUTERS/Jeenah Moon)

El sistema de subterráneos no registró homicidios, tiroteos, víctimas de disparos ni violaciones durante agosto. Los robos en la red llegaron a 27 casos, el menor nivel histórico para ese mes.

La criminalidad grave en el transporte descendió 8,4% frente a agosto de 2025. La baja estuvo impulsada por la reducción de robos y grandes hurtos, que concentraron buena parte de los delitos reportados en el sistema.

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En los complejos de vivienda pública de la ciudad tampoco hubo homicidios durante agosto. Los incidentes con disparos, las víctimas de bala, las violaciones y los robos alcanzaron mínimos históricos mensuales, según el departamento.

El delito grave en esos complejos cayó 5,7% durante agosto y 6% en el acumulado anual. Los tiroteos bajaron 40,6% desde enero, mientras que los homicidios descendieron 52%.

Los delitos de odio confirmados crecieron en el acumulado anual

La Unidad contra los Delitos de Odio del NYPD informó que los delitos confirmados por prejuicio aumentaron 15,8% en los primeros ocho meses del año. El registro incluyó 425 incidentes, 58 más que en el mismo período previo.

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Durante agosto se confirmaron 45 delitos de odio y se reportaron 62 incidentes como posibles casos de esa naturaleza.

La policía explicó que investiga cada denuncia antes de determinar si cumple con la definición legal establecida por el estado de Nueva York.

Los delitos de odio antijudíos confirmados disminuyeron 13,6% en agosto. Aun así, la cifra acumulada aumentó 8% y representó 53,9% de todos los casos confirmados durante los primeros ocho meses de 2026.