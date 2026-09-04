Nike cerró 11 tiendas en EEUU y ajusta su presencia por caída en ventas

Nike cerró 11 tiendas en Estados Unidos durante julio y aplicó recortes en Texas, Nueva Jersey, Illinois, Carolina del Norte, Georgia, Florida, Missouri, Maryland, Kentucky y California (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Guardar

Nike cerró 11 tiendas en Estados Unidos durante julio, según un informe recogido por el diario New York Post. Los cierres alcanzaron locales en Texas, Nueva Jersey, Illinois, Carolina del Norte, Georgia, Florida, Missouri, Maryland y Kentucky, además de California.

Uno de los establecimientos afectados fue el de Santana Row, un centro comercial de San José, en el norte de California. Federal Realty, la firma que gestiona el complejo, dijo al Silicon Valley Business Journal que la salida “no fue una decisión específica de este mercado o propiedad”, sino parte de un cambio más amplio de la empresa.

PUBLICIDAD

Pese a ese cierre, California conserva la mayor cantidad de tiendas Nike del país, con 39 establecimientos, de acuerdo con New York Post. La compañía no comunicó cuántos locales adicionales planea cerrar ni publicó un calendario completo sobre las modificaciones de su red comercial.

Los locales afectados y el cierre en Carolina del Norte

El cierre de la tienda Nike de Santana Row en San José formó parte de un cambio más amplio de la empresa, según Federal Realty (REUTERS/Rachel Wisniewski)

Una recopilación de TheStreet identificó locales cerrados durante julio en San José, Tampa, Atlanta, Alpharetta, Naperville, Louisville, Kansas City, Bethesda, Hoboken, Cary y The Woodlands. El listado incluye dos cierres en Georgia y uno en cada uno de los restantes estados mencionados, incluida California.

En Carolina del Norte, el cierre de la tienda de Nike en el centro comercial Fenton, en Cary, ocurrió antes de la fecha inicialmente prevista.

PUBLICIDAD

El diario regional The News & Observer informó que el local debía operar hasta el 31 de julio, pero dejó de funcionar antes como parte de la estrategia comercial nacional de la compañía, según indicó la administración del complejo.

La tienda de Fenton, ubicada en 4 Fenton Main St., Suite 140, había abierto en junio de 2022. Un portavoz del centro comercial señaló a The News & Observer que existía interés de potenciales arrendatarios para ocupar el espacio que dejó Nike.

El mismo medio indicó que los clientes de la zona de Raleigh podían acudir a una tienda de fábrica de la marca en Carolina Premium Outlets, en Smithfield. Nike no precisó si los cierres de julio representan una etapa concluida ni cuántos locales de su red propia podrían resultar alcanzados por futuros ajustes.

PUBLICIDAD

El repliegue de Nike Live y Nike Well Collective

El repliegue de Nike Live y Nike Well Collective incluyó el cierre permanente del local original de Melrose en Los Ángeles y de al menos otros 14 establecimientos (EFE/EPA/Maxim Shipenkov)

Los 11 cierres reportados durante julio no representan el único ajuste de la presencia física de Nike en Estados Unidos. Retail Dive, medio especializado en comercio minorista, informó en agosto que el local original de Nike Live en Melrose, Los Ángeles, y al menos otros 14 establecimientos de ese formato habían cerrado de manera permanente.

Nike Live fue lanzado en 2018 como una red de tiendas pequeñas, diseñadas para ofrecer productos y servicios adaptados a los barrios donde operaban. En 2023, la compañía cambió el nombre de esos establecimientos a Nike Well Collective.

Según Retail Dive, los cierres de este formato se extendieron por California, Colorado, Georgia, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York, Florida, Kentucky, Maryland, Missouri, Carolina del Norte y Texas.

PUBLICIDAD

El medio aclaró que esa cifra responde a un relevamiento posterior y más amplio que el recuento de 11 locales cerrados durante julio.

Un portavoz de Nike explicó a Retail Dive que la empresa evalúa regularmente su red comercial y realiza ajustes para alinearla con su estrategia de crecimiento.

La compañía no respondió cuántas tiendas Nike Live funcionaron en su punto máximo ni confirmó si los locales ya cerrados abarcan la totalidad del repliegue previsto para ese formato.

Los 1.400 recortes y la reorganización global

Nike anunció una reorganización global con unos 1.400 recortes de empleo, menos del 2% de su plantilla, y concentró cambios en tecnología, manufactura y distribución (REUTERS/Kylie Cooper)

Los cambios en las tiendas se produjeron después de que Nike anunciara, el 23 de abril, una reorganización de sus Operaciones Globales que suponía el recorte de aproximadamente 1.400 puestos de trabajo. Según CNBC, la mayor parte de las bajas se concentró en el área tecnológica.

PUBLICIDAD

Reuters informó que los despidos afectaron operaciones de la empresa en América del Norte, Asia y Europa, y representaron menos del 2% de la plantilla global. La agencia también señaló que Nike había eliminado 775 puestos en enero, en medio de una reorganización de sus centros de distribución en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado difundido por Nike, los cambios forman parte de la estrategia Win Now (Ganar Ahora).

CNBC detalló que el plan incluye una reorganización del equipo tecnológico, la modernización de las operaciones de Air Manufacturing Innovation y el traslado de parte de los recursos de fabricación e ingeniería de calzado de Converse cerca de los socios industriales de la marca.

PUBLICIDAD

Nike informó, además, que concentraría su actividad tecnológica en el campus Philip H. Knight, en Beaverton, Oregón, y en el Nike India Technology Center.

La empresa también anticipó modificaciones en sus plantas de Air Manufacturing Innovation en Beaverton, San Luis y Vietnam, junto con la integración del trabajo sobre materiales a las cadenas de suministro de calzado e indumentaria.

Las ventas directas y el cambio de estrategia comercial

Los ingresos trimestrales de Nike cayeron a USD 11.000 millones, mientras Nike Direct bajó 7% y el canal mayorista creció 4% en medio del cambio de estrategia comercial (REUTERS/Mike Segar)

En sus resultados del cuarto trimestre fiscal, finalizado el 31 de mayo, Nike informó ingresos por USD 11.000 millones, un 1% menos que en el mismo período del año anterior.

La compañía comunicó que sus ingresos anuales fueron de USD 46.400 millones, una cifra estable en términos reportados.

La división Nike Direct, que agrupa las ventas directas al consumidor, registró ingresos trimestrales por USD 4.100 millones, con una baja del 7%, según el reporte financiero de la compañía.

PUBLICIDAD

En ese segmento, las ventas digitales de la marca retrocedieron 12% y los ingresos de las tiendas propias cayeron 7%.

El canal mayorista, en cambio, reportó ingresos por USD 6.600 millones durante el trimestre, un alza del 4%. La diferencia entre ambos negocios aparece mientras Nike revisa la dimensión y el formato de su red de locales propios y, al mismo tiempo, busca reorganizar sus operaciones globales.

En una conferencia con analistas recogida por Retail Dive, el consejero delegado de Nike, Elliott Hill, afirmó que la empresa seguirá ajustando su red comercial. El ejecutivo vinculó esa política con la mejora de la experiencia de compra en sus locales y con el cierre de puertas que ya no se ajusten a la estrategia de la compañía.

PUBLICIDAD