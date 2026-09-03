Nueva York lanza app oficial para que familias consulten en tiempo real el recorrido y horario del autobús escolar

Nueva York lanzó la NYC School Bus App para que las familias consulten en tiempo real el recorrido y el horario del autobús escolar (EFE)

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Las familias con transporte escolar asignado en Nueva York podrán consultar la ubicación del autobús y su hora estimada de llegada mediante NYC School Bus App. La plataforma gratuita permite seguir los recorridos en tiempo real y recibir alertas ante retrasos u otras novedades del servicio.

La información publicada por el sistema público de escuelas de Nueva York, NYC Public Schools, indica que la herramienta está destinada a padres y tutores de alumnos que reciben transporte provisto por el Departamento de Educación de la ciudad.

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Para ingresar, deberán tener una cuenta en NYC Schools Account y vincularla con los datos del estudiante.

La aplicación concentra información sobre el traslado diario entre el hogar y la escuela. Las familias podrán consultar el recorrido asignado y conocer las actualizaciones disponibles cuando se registren cambios que afecten la operación habitual de los autobuses.

Quiénes pueden usar la aplicación y qué se necesita para ingresar

Las familias deben tener una cuenta en NYC Schools Account y vincularla con la identificación del estudiante para ingresar a la plataforma (REUTERS/Brendan McDermid)

El acceso está habilitado para familias de alumnos de escuelas públicas, escuelas privadas no públicas y escuelas charter que tienen derecho al servicio de autobús escolar. La aplicación está disponible únicamente para estudiantes que ya tienen una ruta asignada por el sistema educativo.

El sitio oficial del sistema escolar neoyorquino también reúne información sobre los criterios de elegibilidad, las excepciones y otras modalidades de traslado.

Entre las alternativas para los estudiantes sin ruta de autobús figura la tarjeta estudiantil OMNY, que permite utilizar el transporte público para llegar a clases.

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NYC School Bus App no interviene en el proceso de asignación de transporte ni modifica las condiciones necesarias para recibir ese beneficio. Su función es ofrecer a los adultos responsables información actualizada sobre el servicio una vez que el alumno fue autorizado a utilizar el autobús.

Para completar la configuración, los padres o tutores deben crear o activar una cuenta en NYC Schools Account, el portal digital del sistema escolar de la ciudad.

La guía para familias difundida por las autoridades educativas señala que ese sitio también permite revisar calificaciones, horarios, asistencia y otras gestiones vinculadas con la trayectoria escolar.

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El registro requiere el número de identificación del estudiante. Las familias que no dispongan de ese dato pueden solicitarlo directamente en la escuela. Luego deberán asociar la cuenta al perfil del alumno para habilitar la consulta de los datos vinculados con el transporte asignado.

Completar el procedimiento antes de que la actividad escolar funcione con normalidad puede facilitar el acceso desde los primeros días de clase.

Para que la plataforma muestre la información correspondiente, la cuenta familiar, la identificación del estudiante y la ruta de autobús deben estar vinculadas correctamente.

Hora estimada, alertas y otras funciones del servicio

La NYC School Bus App está disponible en 10 idiomas y también ofrece una versión web para consultar el transporte escolar sin teléfono inteligente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función principal de la aplicación es informar la hora estimada en la que el vehículo llegará a la parada. Esa referencia permite organizar la salida de los alumnos por la mañana y calcular el horario aproximado de regreso a casa después de la jornada escolar.

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El sistema también envía notificaciones cuando se producen demoras u otras incidencias relacionadas con el recorrido. Así, los padres y tutores podrán conocer modificaciones en el servicio sin depender exclusivamente del horario programado para cada parada.

El Diario NY informó que NYC School Bus App incorpora herramientas para comunicar datos sobre la asistencia del estudiante y sus necesidades de transporte.

Esa opción puede utilizarse, por ejemplo, si un alumno no viajará en el autobús o cuando la familia debe avisar una modificación vinculada con el traslado.

El medio también señaló que la plataforma está disponible en 10 idiomas. La opción multilingüe permite que los hogares consulten la información del servicio en distintas lenguas y facilita el acceso de las familias que se comunican habitualmente con las escuelas en un idioma distinto del inglés.

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Quienes no tengan un teléfono inteligente podrán ingresar a una versión web desde computadoras y otros dispositivos conectados a internet. De acuerdo con El Diario NY, descargar la aplicación no es indispensable para consultar la información disponible sobre el transporte escolar.

La versión para navegadores ofrece una alternativa para los adultos responsables que prefieren revisar los datos desde una computadora o que no utilizan tiendas de aplicaciones. De ese modo, el acceso a los avisos operativos y al seguimiento de los recorridos no queda limitado a un solo tipo de dispositivo.

La plataforma reúne en un mismo espacio la ubicación del vehículo, la estimación de llegada, las notificaciones sobre el funcionamiento del servicio y las opciones para comunicar cambios de asistencia o traslado.

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Con esos datos, las familias de estudiantes con una ruta asignada podrán seguir el recorrido cotidiano y anticipar eventuales modificaciones en el viaje escolar.