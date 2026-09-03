El virus del Nilo Occidental avanza en Grecia: ya son 24 los muertos y casi 300 los infectados

El virus del Nilo Occidental deja 24 muertes y 290 contagios autóctonos en Grecia hasta el 2 de septiembre (Europa Press)

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El virus del Nilo Occidental mantiene en alerta a Grecia, que ya registra 24 muertes y 290 casos autóctonos hasta el 2 de septiembre, incluidos 58 nuevos diagnósticos en la última semana. En Chipre, en tanto, hay cuatro contagios confirmados y otros dos bajo análisis.

Según informó Euronews con base en el último informe semanal de la Organización Nacional de Salud Pública de Grecia (EODY), la circulación del virus se presenta este año con una intensidad superior en varias zonas griegas, pero el principal foco se ubica en Ática, donde se concentra alrededor de 166 de los 290 casos registrados en el país. Esa cifra equivale a más de la mitad del total nacional y coloca a la región en el centro de la preocupación epidemiológica.

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Detrás aparecen Tesalia y Macedonia Central, con 52 casos cada una. También se notificaron infecciones en Creta, Grecia Central y el Peloponeso, mientras que en 14 episodios el lugar de exposición todavía no había sido determinado al cierre del último informe semanal.

La OMS señala que el virus del Nilo Occidental se transmite por mosquitos infectados y que la mayoría de las infecciones cursa sin síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dispersión territorial refuerza la advertencia de las autoridades, que consideran imposible anticipar con precisión hasta dónde podría extenderse el brote durante las próximas semanas.

Para dimensionar el alcance del problema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el virus del Nilo Occidental se transmite principalmente por la picadura de mosquitos infectados, que adquieren el patógeno al alimentarse de aves portadoras.

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El organismo añade que alrededor del 80% de las infecciones cursa sin síntomas, mientras cerca del 20% puede derivar en fiebre del Nilo Occidental y aproximadamente una de cada 150 personas infectadas desarrolla una forma grave con compromiso neurológico.

Casi 200 pacientes desarrollaron cuadros neurológicos

De los 290 casos autóctonos, 199 presentaron afectación del sistema nervioso central, con manifestaciones como encefalitis, meningitis o parálisis flácida aguda. Los otros 91 cursaron la infección de forma más leve o sin señales neurológicas. La diferencia entre ambos grupos muestra el peso que están teniendo las formas más complejas de la enfermedad dentro de la temporada actual.

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En Grecia, 199 de los 290 casos autóctonos del virus del Nilo Occidental presentaron compromiso neurológico, como encefalitis, meningitis o parálisis flácida aguda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil de los pacientes también marca una tendencia definida. La mediana de edad de quienes sufrieron compromiso neurológico fue de 74 años, en tanto que todas las víctimas fatales tenían más de 65. Según los datos oficiales, la mediana de edad de los fallecidos fue de 83 años, un indicador que vuelve a situar a la población de adultos mayores entre los grupos más expuestos a las consecuencias más graves del virus.

La OMS también advierte que las personas mayores y quienes tienen el sistema inmunitario comprometido enfrentan un riesgo más alto de padecer cuadros graves. Además, recuerda que no existe una vacuna de uso humano ni un tratamiento antiviral específico, por lo que la atención médica se centra en aliviar síntomas y sostener a los pacientes que requieren internación.

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Los hospitales griegos mantienen una presión asistencial elevada

El avance del brote tiene una traducción directa en la red sanitaria. Hasta el 2 de septiembre, 63 personas permanecían hospitalizadas, de las cuales 32 estaban en unidades de cuidados intensivos y 31 en salas convencionales. A la vez, 182 pacientes ya habían sido dados de alta.

Ese reparto muestra que una parte considerable de los ingresos corresponde a cuadros de alta complejidad. La demanda sobre las terapias intensivas se sostiene, por lo tanto, como uno de los principales desafíos para el sistema hospitalario griego en esta fase de la temporada de transmisión.

Los hospitales griegos mantienen 63 pacientes internados por virus del Nilo Occidental, con 32 en terapia intensiva y 182 altas médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras también sugieren que el seguimiento de los casos seguirá siendo un eje central de la respuesta pública mientras continúen apareciendo nuevos contagios.

Larisa, Spata Artemida y otros municipios figuran entre los puntos con más notificaciones

Aunque Ática aparece como el epicentro general, a escala municipal el mayor número total de casos se registró en Larisa, con 27. Le siguen Spata Artemida, con 19, y luego Markopoulo Mesogia y Agia Paraskevi, con 14 cada uno. También destacan el municipio de Pella, con 13, y Vari Vula Vouliagmeni junto con Chalandri, con 12 en cada distrito.

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En el este de Ática se observa una concentración de cuadros con compromiso neurológico. Spata Artemida acumuló 17 pacientes con afectación del sistema nervioso central, mientras Markopoulo Mesogia y Vari Vula Vouliagmeni sumaron 11 cada uno. También se contabilizaron números relevantes en Pallini, Marathon y Ajarna. En el norte del área metropolitana ateniense, Agia Paraskevi y Chalandri registraron diez casos graves cada una.

Grecia amplió la vigilancia a municipios donde aún no hubo infecciones humanas

Tesalia y Macedonia Central registran 52 casos cada una, mientras el brote del virus del Nilo Occidental se extiende a otras regiones de Grecia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EODY no limita el seguimiento a los lugares con contagios ya confirmados. El organismo también catalogó como zonas de alto riesgo a varios municipios donde, hasta la fecha del informe, no se habían detectado casos humanos. Entre ellos figuran áreas de Ática como Iraklio, Nea Smyrni, Paleo Faliro, Nea Filadelfia Nea Chalkidona, Dafni Ymittos e Ilion.

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La misma clasificación alcanza a sectores de Trikala, Serres, Tesalónica, Pieria, Kilkis, Corintia, Iraklio de Creta, Thasos y Tinos. De acuerdo con la EODY, citada por Euronews, esa evaluación surge de la combinación de criterios epidemiológicos, factores geomorfológicos y otros indicadores de riesgo. El organismo anticipó además que es esperable la aparición de más diagnósticos tanto en territorios ya afectados como en nuevas áreas.

Chipre mantiene la calma sanitaria, pero intensifica el control

En paralelo a la evolución griega, la isla sigue de cerca la circulación del virus del Nilo Occidental. Hasta ahora, las autoridades sanitarias confirmaron cuatro contagios y mantienen otros dos bajo investigación, de acuerdo con declaraciones del subdirector de los Servicios de Salud difundidas por Euronews. El mensaje oficial busca llevar calma, aunque sin relajar la vigilancia.

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El subdirector de los Servicios de Salud, Herodotos Herodotou, afirmó en el programa Protoselido, de SIGMA, que no hay necesidad de alarma, aunque remarcó la importancia de mantener la atención y la vigilancia para que las autoridades competentes puedan responder ante cualquier cambio en la evolución de los casos.

Las autoridades insisten en eliminar agua acumulada y reforzar la protección en viviendas

Chipre confirmó cuatro contagios del virus del Nilo Occidental, investiga otros dos casos y refuerza la prevención contra los mosquitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo de prevención en Chipre combina acciones sobre el terreno y recomendaciones a la población. En las zonas donde se detectan casos, los equipos sanitarios realizan fumigaciones inmediatas en torno a los domicilios de los pacientes, inspecciones en el área y recorridas casa por casa para localizar posibles focos.

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Junto con esas medidas, los Servicios de Salud piden retirar el agua estancada de macetas, fuentes, canaletas y cualquier otro recipiente que pueda servir para la reproducción de mosquitos.

A nivel doméstico, también aconsejan usar mosquiteros en ventanas, especialmente en hogares con personas mayores, y recurrir a ventiladores para dificultar la aproximación de los insectos. Con la temporada de actividad vectorial todavía en marcha, tanto Grecia como Chipre mantienen la vigilancia sobre una enfermedad cuya expansión geográfica sigue siendo incierta.