El nuevo superintendente de Miami-Dade suspende el cierre de más de 20 escuelas en su primer día de trabajo

El superintendente Rafael Villalobos suspendió en Miami-Dade el cierre y los cambios propuestos para más de 20 escuelas en su primer día de trabajo

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En su primer día al frente de Miami-Dade County Public Schools, el superintendente Rafael Villalobos anunció una pausa en los cierres y cambios propuestos para más de dos docenas de escuelas del distrito, una decisión que reabrió el debate sobre el futuro de planteles afectados por la baja matrícula en el sur de Florida. La medida fue informada por CBS Miami, que situó el anuncio en medio de una revisión interna y de una creciente presión de las comunidades escolares.

El distrito venía analizando posibles modificaciones en centros incluidos en una lista de reevaluación, mientras enfrenta una caída de inscripción de miles de alumnos. En ese contexto, Villalobos resolvió detener momentáneamente cualquier avance sobre esas propuestas para revisar con más detalle cada caso y escuchar a familias, docentes y vecinos antes de tomar decisiones definitivas.

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Villalobos dijo que necesita más tiempo para estudiar cada escuela

Rafael Villalobos afirmó que necesita más tiempo para estudiar cada escuela antes de tomar decisiones definitivas en Miami-Dade (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante sus primeras declaraciones como titular del sistema educativo, Rafael Villalobos explicó que su intención es examinar a fondo la situación de los establecimientos incluidos en la revisión. “Quiero asegurarme de analizar en profundidad todas las escuelas que estaban en la lista de reevaluación”, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por CBS Miami.

El superintendente también sostuvo que antes de avanzar necesita contar con “un conjunto adecuado de investigación y comunicación”, una formulación con la que dejó en claro que la pausa no implica descartar cambios, sino postergar cualquier determinación hasta tener más elementos. La definición impacta sobre más de 20 escuelas, que habían quedado bajo observación por problemas de submatrícula en un distrito que busca reorganizar recursos y programas.

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La discusión no es menor dentro de Miami-Dade, donde el descenso de estudiantes abrió interrogantes sobre la sostenibilidad de algunos planteles y sobre la posibilidad de reconfigurar la oferta educativa. Aun así, Villalobos remarcó que no quiere resolver el tema sin una revisión detallada ni sin instancias de intercambio con la comunidad.

Las familias de Kendale Elementary recibieron la noticia con alivio

Las familias de Kendale Elementary recibieron con alivio la pausa del cierre y se habían movilizado contra posibles cambios en la escuela (CBS News)

El anuncio fue bien recibido por parte de las familias de Kendale Elementary School, una de las escuelas alcanzadas por la lista de reevaluación. De acuerdo con CBS Miami, padres y estudiantes se reunieron el martes por la noche para manifestarse contra posibles cambios en el establecimiento. Muchos asistieron con camisetas con la consigna “Save Kendale Elementary”, en defensa de la continuidad de la escuela.

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Entre quienes participaron estuvo el exalumno Ayan Saeed, quien habló sobre el impacto emocional que tendría un eventual cierre. “Tengo muchos recuerdos aquí y es muy triste ver que esta situación avance en mi escuela”, aseguró, en declaraciones citadas por el medio local.

La pausa anunciada por el distrito generó expectativas en parte de la comunidad, aunque no eliminó la incertidumbre. Jessica Miranda, madre de un alumno de Kendale, advirtió que otro traslado sería especialmente difícil para su familia. Su hijo ya pasó por tres escuelas diferentes dentro del sistema, por lo que una nueva modificación implicaría un cuarto cambio.

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“Estas son las cosas que van a tener un impacto en nuestra familia y en nuestros estudiantes”, señaló Miranda, tal y como reprodujo CBS Miami. Más adelante agregó que su hijo “por primera vez se siente feliz en esta escuela”, y consideró preocupante tener que cambiarlo otra vez después de varias mudanzas escolares previas.

El distrito mantiene bajo estudio a las escuelas con baja inscripción

Pese al alivio inicial de algunos padres, Miami-Dade County Public Schools no retiró del todo la discusión sobre el futuro de los centros con pocos alumnos. Villalobos dejó claro que la revisión de escuelas con matrícula insuficiente sigue sobre la mesa, en parte por las consecuencias que eso puede tener sobre la oferta académica disponible para los estudiantes.

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“Hay programas que faltan y, en última instancia, los estudiantes están sufriendo porque no los reciben”, afirmó el superintendente, al justificar la necesidad de seguir evaluando el esquema actual del distrito. Esa definición sugiere que la pausa funciona como un compás de espera, pero no como una marcha atrás definitiva.

Según informó CBS Miami, las reuniones comunitarias en las escuelas incluidas en la lista de reevaluación podrían retomarse a fines de octubre, cuando el distrito avance con nuevas instancias de análisis y consulta. Ese calendario deja abierta una etapa de discusión en la que las familias buscarán influir en una decisión que todavía no está cerrada y que puede redefinir el mapa escolar de una de las mayores redes educativas de Estados Unidos.

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