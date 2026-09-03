Estados Unidos

Florida aprueba un veto a la admisión de estudiantes indocumentados en universidades públicas

A partir de 2027, las instituciones que no hayan aceptado a todos los aspirantes académicamente calificados en los dos años previos no podrán matricular a personas sin estatus migratorio legal

La medida abarca al sistema público universitario de Florida, integrado por 12 instituciones como la Universidad de Florida y la Universidad de Florida Central (REUTERS/Octavio Jones).
La medida abarca al sistema público universitario de Florida, integrado por 12 instituciones como la Universidad de Florida y la Universidad de Florida Central (REUTERS/Octavio Jones).
Guardar

La Junta de Gobernadores de Florida aprobó por unanimidad una prohibición que impedirá a los estudiantes indocumentados matricularse en universidades públicas del estado a partir de 2027.

La norma incorpora al reglamento de admisiones una cláusula según la cual las universidades que no hayan aceptado a todos los aspirantes académicamente calificados en los dos años previos no podrán inscribir a personas que se encuentren en el país “de forma ilegal”, precisó EFE.

PUBLICIDAD

El cambio no afectará a quienes ya cursan estudios en esas universidades, quienes podrán completar su formación, y tampoco se aplicará a las instituciones privadas.

La medida está dirigida a centros que han rechazado a solicitantes por falta de plazas dentro del sistema público universitario estatal, compuesto por 12 instituciones, entre ellas la Universidad de Florida y la Universidad de Florida Central.

Con esta decisión, Florida se suma a Alabama, Georgia y Carolina del Sur, estados que restringen parcial o totalmente la matrícula de alumnos sin estatus legal.

La norma de admisiones en Florida alcanzará a las universidades públicas que no hayan aceptado a todos los aspirantes calificados en los dos años previos (REUTERS/Octavio Jones).
La norma de admisiones en Florida alcanzará a las universidades públicas que no hayan aceptado a todos los aspirantes calificados en los dos años previos (REUTERS/Octavio Jones).

El veto reavivó el debate por su impacto en estudiantes inmigrantes y latinos

La junta ya había dado luz verde a la propuesta en junio, después de recibir el respaldo público del gobernador Ron DeSantis, y luego la sometió a un período de alegaciones.

PUBLICIDAD

DeSantis sostuvo en julio, según recogió Tampa Bay Times, que si un estudiante “está aquí ilegalmente”, su lugar debería quedar para “un residente de Florida”.

De acuerdo con un informe de la Alianza Presidencial para la Educación Superior y la Inmigración citado por el mismo medio, unos 8.000 estudiantes sin estatus legal se gradúan cada año de las escuelas secundarias de Florida.

Otra cifra del Portal de Inmigración en Educación Superior y difundida por EFE revela que 60.065 estudiantes indocumentados asisten actualmente a instituciones de educación superior en Florida.

Ron DeSantis respaldó la propuesta y sostuvo que la plaza debe pertenecer a un residente de Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell).
Ron DeSantis respaldó la propuesta y sostuvo que la plaza debe pertenecer a un residente de Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell).

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Florida, por medio de su director Gustavo Rivera, advirtió en un comunicado citado por Tampa Bay Times que la política afectará de manera desproporcionada a estudiantes latinos y familias inmigrantes.

Rivera expresó que negar el acceso a la educación superior por estatus migratorio “debilita el principio de igualdad de oportunidades y privará a Florida de trabajadores cualificados y profesionales con formación académica”.

Docentes y organizaciones se oponen a la restricción

Durante la reunión de este jueves, ocho personas hablaron en el turno de comentarios públicos y todas pidieron rechazar la propuesta.

Entre quienes cuestionaron la decisión estuvo Robert Casanello, presidente de la Asociación de Profesores de Florida, quien afirmó que la disposición “discrimina” a jóvenes que crecieron y estudiaron en el estado.

“Parece que estos funcionarios de educación designados simplemente querían decirles que fueran a la universidad en otro lugar de otro estado y creo que eso es realmente lamentable”, dijo Casanello en declaraciones recogidas por Gulf Coast News.

En otra intervención citada por Tampa Bay Times, calificó de “absurda” la idea de que esos alumnos les quitan lugares a otros residentes de Florida.

A su vez, señaló que muchos de esos jóvenes suelen quedarse en el estado y trabajar en áreas como negocios, artes e ingeniería.

Docentes y organizaciones advirtieron que el veto en Florida afectará a estudiantes inmigrantes y latinos y puede privar al estado de trabajadores cualificados (REUTERS/Octavio Jones).
Docentes y organizaciones advirtieron que el veto en Florida afectará a estudiantes inmigrantes y latinos y puede privar al estado de trabajadores cualificados (REUTERS/Octavio Jones).

Otro de los dirigentes que rechazó la medida fue Andrew Spar, presidente de la Asociación de Educación de Florida, quien defendió el acceso a la educación superior y la reputación de las instituciones estadounidenses.

No olvidemos que la educación superior en este país es muy solicitada por personas de todo el mundo, ¿verdad? Que nuestras universidades y facultades en este país son instituciones fenomenales que han convertido a Estados Unidos en un líder mundial”, manifestó.

Spar añadió que quienes suelen ser señalados por su situación migratoria “no son criminales” y remarcó que se trata de estudiantes que en muchos casos llegaron de bebés y solo conocen Estados Unidos, precisó Gulf Coast News.

Por otro lado, pidió invertir en las escuelas, colegios y universidades públicas del estado para asegurar un futuro más sólido para los alumnos, la economía y las comunidades.

Temas Relacionados

FloridaRon DeSantisUniversidades públicasEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos dijo que prevé estabilizar la red eléctrica de Venezuela en un plazo de seis a 12 meses tras el acuerdo con GE Vernova

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, detalló que la iniciativa priorizará la recuperación de activos existentes y la modernización de instalaciones como la represa de Guri

Estados Unidos dijo que prevé estabilizar la red eléctrica de Venezuela en un plazo de seis a 12 meses tras el acuerdo con GE Vernova

Caso Lindsay Clancy: una nueva nota del jurado, la defensa pide apartar a un integrante y ningún veredicto

El abogado de la acusada alegó que un miembro del panel no seguía las instrucciones sobre la duda razonable, pero el juez descartó removerlo. Deberán volver para un séptimo día de deliberaciones

Caso Lindsay Clancy: una nueva nota del jurado, la defensa pide apartar a un integrante y ningún veredicto

Waymo lanza sus robotaxis sin conductor en Denver, San Diego y Tampa: así funciona el servicio que ya opera en 14 ciudades de EEUU

La expansión eleva a catorce los mercados nacionales atendidos por la compañía, que busca consolidar una red comercial más amplia durante la segunda mitad de 2026

Waymo lanza sus robotaxis sin conductor en Denver, San Diego y Tampa: así funciona el servicio que ya opera en 14 ciudades de EEUU

El histórico tribunal “Cielito Lindo” de Miami, donde fue absuelto Al Capone, no consigue comprador y extienden la subasta

El precio base es de USD 35,4 millones, pero no hubo propuestas y el plazo para negociar se amplió. Las exigencias de preservación complican el interés de inversores

El histórico tribunal “Cielito Lindo” de Miami, donde fue absuelto Al Capone, no consigue comprador y extienden la subasta

Walmart incorpora el pago sin contacto en EEUU: cómo funciona y cuándo estará disponible en todas sus tiendas

La actualización busca agilizar las compras presenciales y ampliar las alternativas tecnológicas para millones de usuarios en el país

Walmart incorpora el pago sin contacto en EEUU: cómo funciona y cuándo estará disponible en todas sus tiendas

TECNO

OpenAI desafía a Anthropic con la IA “más inteligente del mundo” en plena carrera bursátil

OpenAI desafía a Anthropic con la IA “más inteligente del mundo” en plena carrera bursátil

Función antiestafas de Google Pixel llega a los Galaxy con la actualización One UI 9

El mar habla: científicos usan inteligencia artificial para descifrar el lenguaje de los cetáceos

Informe revela que los usuarios de Mac sufren más infecciones por malware que los de Windows

Dino Crisis 2 encabeza los grandes clásicos que llegan a PS Plus Premium en 2026

ENTRETENIMIENTO

Los Simpson tuvieron su propia versión con live-action en un capítulo escrito por Ricky Gervais y casi nadie se acuerda

Los Simpson tuvieron su propia versión con live-action en un capítulo escrito por Ricky Gervais y casi nadie se acuerda

La caída de Antonella Barba tras American Idol: ahora enfrenta una acusación por presunto hurto en una tienda departamental

Maisie Williams, sobre la pijamada organizada por Sandra Bullock por Practical Magic 2: “Nos metimos en su jacuzzi y nos comimos toda la comida”

Premios Juventud 2026 EN VIVO: Karol G se lleva el galardón a “Álbum del Año”

De una guitarra de Ben Stiller a Christian Bale escondiendo hamburguesas: las anécdotas más extremas de Steve Zahn

MUNDO

La presión económica de Estados Unidos sobre Irán alcanza su punto más severo desde el inicio de la guerra

La presión económica de Estados Unidos sobre Irán alcanza su punto más severo desde el inicio de la guerra

Netanyahu aseguró que la caída del régimen iraní “está al alcance”

En el bosque congoleño y a tan solo 43 metros, identifican 8 especies de animales fuera de su territorio conocido

Más de 400 metros de profundidad, 2 trampas y un hallazgo que sorprende a la ciencia: así atraparon un pez desconocido en Nueva Zelanda

El virus del Nilo Occidental avanza en Grecia: ya son 24 los muertos y casi 300 los infectados