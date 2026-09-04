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Ucrania atacó depósitos de petróleo y baterías antiaéreas en el sur de Rusia

Además los ventanales de varios edificios de vivienda resultaron dañados. Se desataron varios incendios pequeños en el sector residencial que fueron rápidamente sofocados

El impacto y una bola de fuego elevándose sobre el depósito de petróleo
El impacto y una bola de fuego elevándose sobre el depósito de petróleo
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Ucrania atacó este viernes con drones una base de depósitos de petróleo y baterías antiaéreas rusas en la ciudad balneario de Sochi y la localidad aledaña de Sirius, según informaron las autoridades locales y medios independientes.

“En la ciudad de Sochi y la localidad de Sirius las defensas antiaéreas repelen un ataque masivo de drones contra la infraestructura civil. Hay restos de drones en varios lugares. Según datos previos, no hay heridos”, informó el servicio de prensa del Gobierno de la región de Krasnodar en Telegram.

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Las autoridades indicaron que “se desató un incendio en una base de depósitos de petróleo”.

Además los ventanales de varios edificios de vivienda resultaron dañados. Se desataron varios incendios pequeños en el sector residencial que fueron rápidamente sofocados.

El Gobierno local no puntualizó a quién pertenece la base de depósitos, pero los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+ señalan que se trata de una instalación de las petroleras rusas Lukoil o Rosneft.

Ambos canales ucranianos también señalaron que los drones atacaron baterías antiaéreas rusas con sistemas S-300 o S-400, una información no confirmada por las autoridades.

El Ministerio de Defensa ruso informó esta mañana del derribo de 490 drones ucranianos de ala fina sobre 19 regiones, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.

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Se observa un depósito de almacenamiento de petróleo y equipos de un oleoducto de crudo
Se observa un depósito de almacenamiento de petróleo y equipos de un oleoducto de crudo

Al menos dos civiles rusos murieron hoy en la región fronteriza de Briansk tras el ataque de un dron ucraniano, denunció este viernes el gobernador en funciones local, Yegor Kovalchuk.

“Dos hombres murieron en la localidad Aleynikovo del distrito Starodubski”, escribió en su cuenta de Telegram.

Según el gobernador, “un dron lanzó un dispositivo explosivo sobre una casa”.

Kovalchuk expresó sus condolencias a los familiares y allegados, a los que prometió toda la ayuda y el apoyo necesarios.

En la mañana el gobernador denunció dos ataques de drones kamikaze contra automóviles en dos localidades, a consecuencia de los cuales resultaron heridos un hombre y una mujer.

En total, según Kovalchuk, durante la última jornada las defensas antiaéreas rusas y los grupos móviles antiaéreos derribaron 247 drones ucranianos de ala fija.

Un incendio en un depósito de almacenamiento arde mientras los bomberos trabajan para controlar las llamas en una refinería de petróleo
Un incendio en un depósito de almacenamiento arde mientras los bomberos trabajan para controlar las llamas en una refinería de petróleo

En la vecina región fronteriza de Bélgorod este viernes murió otro civil, después de que el automóvil en el que viajaba activase una mina en la localidad Oktiábrski, según informaron las autoridades locales en MAX, la red de mensajería rusa.

El Ejercito ruso atacó durante la pasada noche centros logísticos, instalaciones portuarias, buques e infraestructura del sistema energético ucraniano, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.

“Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan lanzando ataques combinados contra centros logísticos, buques e infraestructura portuaria y energética en Ucrania, vinculados a las Fuerzas Armadas ucranianas”, señaló el mando castrense ruso en su cuenta de Telegram.

Defensa indicó que, perpetrado con misiles de emplazamiento aéreo y drones de largo alcance, el ataque alcanzó objetivos en Kiev y la región de Odesa, a orillas del mar Negro.

En la región de Kiev fue atacado el centro logístico EKO-Avtotechnics, ubicado en la localidad de Gatne, almacenes que guardaban y gestionaban la distribución de bienes de doble uso.

En el puerto Yuzhni de la región de Odesa fue atacado un buque de carga con un cargamento militar, mientras que en el puerto de Chornomorsk fueron atacados otro buque con un cargamento de armas suministradas por Occidente y una terminal de bombeo de combustible destinado al Ejército ucraniano.

En la localidad de Mirne fue atacada la subestación Novoodesskaya, según Defensa.

(Con información de EFE)

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