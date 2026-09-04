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Taiwán denunció la “persecución política sin fin” del Partido Comunista chino contra el activista hongkonés Joshua Wong

La portavoz presidencial Karen Kuo instó a liberar a las figuras demócratas detenidas y a poner fin al uso de la Ley de Seguridad Nacional como instrumento de represión

El activista Joshua Wong permanece afuera del edificio del Consejo Legislativo en Hong Kong, el jueves 28 de noviembre de 2019 (AP Foto/Kin Cheung/Archivo)
El activista Joshua Wong permanece afuera del edificio del Consejo Legislativo en Hong Kong, el jueves 28 de noviembre de 2019 (AP Foto/Kin Cheung/Archivo)
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El Gobierno taiwanés denunció este viernes la “persecución política sin fin” del Partido Comunista chino (PCCh) contra el activista hongkonés Joshua Wong, quien se declaró el miércoles culpable de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras, un delito que puede ser castigado con cadena perpetua.

En un comunicado, la portavoz presidencial, Karen Kuo, acusó al PCCh y al Gobierno hongkonés de emplear “herramientas autoritarias” como la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Beijing en 2020, para “ejercer una persecución política sin fin contra Joshua Wong y otras figuras demócratas” de la ex colonia británica.

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En opinión de la portavoz, este caso “vuelve a poner de manifiesto que la democracia, el Estado de derecho y la independencia judicial de Hong Kong siguen siendo erosionados”.

Esta represión política se ha convertido en un ejemplo negativo para la comunidad internacional”, lamentó Kuo, quien pidió al PCCh que “cese de inmediato” la “supresión de la disidencia” en nombre de la seguridad nacional y que “ponga fin a la persecución y libere a las figuras demócratas detenidas de forma indebida”.

Wong, de 29 años, admitió el cargo de colusión con fuerzas extranjeras ante el Tribunal Superior de Hong Kong en una causa en la que está acusado de conspirar con el activista exiliado Nathan Law y otras personas para solicitar a países extranjeros sanciones, bloqueos u otras medidas contra Hong Kong o China durante 2020.

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El Gobierno taiwanés denunció la “persecución política sin fin” del Partido Comunista chino contra el activista hongkonés Joshua Wong (REUTERS/Tyrone Siu/Archivo)
El Gobierno taiwanés denunció la “persecución política sin fin” del Partido Comunista chino contra el activista hongkonés Joshua Wong (REUTERS/Tyrone Siu/Archivo)

La acusación se refiere concretamente al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 23 de noviembre de 2020, inmediatamente después de la entrada en vigor, el 30 de junio de ese año, de la legislación de seguridad nacional, impuesta por Beijing tras las multitudinarias protestas antigubernamentales registradas en la ciudad en 2019.

La declaración de culpabilidad supone la segunda condena de Wong bajo dicha ley.

El activista cumple actualmente una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel por conspiración para subvertir el poder estatal en el conocido como caso de los “47 de Hong Kong”, relacionado con las primarias no oficiales organizadas por la oposición en julio de 2020.

Figura destacada del movimiento prodemocrático desde que, con 17 años, participó en las movilizaciones de 2014 conocidas como la “Revolución de los Paraguas”, Wong fundó en 2016 junto a Nathan Law y otros activistas el partido Demosisto.

La formación anunció su disolución el mismo día en que entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional, que tipifica delitos como subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras.

Las autoridades defienden que la normativa devolvió la estabilidad a Hong Kong tras las protestas de 2019, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han criticado su impacto sobre las libertades políticas y civiles.

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