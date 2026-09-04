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Rusia atacó centros logísticos, puertos, buques y sistema energético ucraniano

Defensa indicó que, perpetrado con misiles de emplazamiento aéreo y drones de largo alcance, el ataque alcanzó objetivos en Kiev y la región de Odesa, a orillas del mar Negro

Muere una persona en un "ataque masivo" de Rusia contra Odesa, en el sur de Ucrania
Muere una persona en un "ataque masivo" de Rusia contra Odesa, en el sur de Ucrania
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El Ejercito ruso atacó durante la pasada noche centros logísticos, instalaciones portuarias, buques e infraestructura del sistema energético ucraniano, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.

“Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan lanzando ataques combinados contra centros logísticos, buques e infraestructura portuaria y energética en Ucrania, vinculados a las Fuerzas Armadas ucranianas”, señaló el mando castrense ruso en su cuenta de Telegram.

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Defensa indicó que, perpetrado con misiles de emplazamiento aéreo y drones de largo alcance, el ataque alcanzó objetivos en Kiev y la región de Odesa, a orillas del mar Negro.

En la región de Kiev fue atacado el centro logístico EKO-Avtotechnics, ubicado en la localidad de Gatne, almacenes que guardaban y gestionaban la distribución de bienes de doble uso.

En el puerto Yuzhni de la región de Odesa fue atacado un buque de carga con un cargamento militar, mientras que en el puerto de Chornomorsk fueron atacados otro buque con un cargamento de armas suministradas por Occidente y una terminal de bombeo de combustible destinado al Ejército ucraniano.

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En la localidad de Mirne fue atacada la subestación Novoodesskaya, según Defensa.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, denunció en su canal de Telegram que Rusia “atacó masivamente la infraestructura civil de la región de Odesa. Como resultado de los ataques, una persona murió y al menos cinco resultaron heridas, entre ellas un niño”.

Oleg Kiper
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenskiy(izquierda), presenta al nuevo jefe de la Administración Estatal Regional de Odesa, Oleg Kiper (derecha). Ucrania. Crédito: Pool Photo/Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania/Alamy Live News

El Ministerio de Defensa ruso anunció el domingo una campaña de bombardeos masivos contra la infraestructura energética enemiga después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, acusara a Kiev de abrir la caja de pandora con sus ataques contra la retaguardia rusa.

Por su parte, la Unión Europea (UE) celebró este viernes “todos los esfuerzos diplomáticos” para lograr una paz justa y duradera en Ucrania, y destacó que esto incluye visitar la capital ucraniana.

“La UE apoya y acoge con satisfacción todos los esfuerzos diplomáticos encaminados a lograr una paz justa y duradera en Ucrania”, indicó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea el portavoz Christian Wigand, preguntado por la visita de los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev, anunciada por medios rusos

En ese contexto, dijo que también considerarían una visita “a Kiev” de los emisarios de la Casa Blanca para la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, como “parte de esos esfuerzos diplomáticos”.

“Estamos en contacto permanente con Estados Unidos y con todos los socios que trabajan por este objetivo”, indicó Wigand.

Witkoff y Kushner viajarán a Moscú y Kiev, respectivamente, este fin de semana para entablar consultas sobre el arreglo pacífico del conflicto, según informó hoy una fuente a la agencia rusa TASS.

“Ellos esperan llegar a Moscú, y después a Kiev, eso será el 5 y 6 de septiembre”, aseveró la fuente citada.

La víspera, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que Witkoff y Kushner le habían confirmado que volverán a Moscú y viajarían por primera vez a la capital ucraniana “en los próximos días”.

No obstante, el Kremlin se abstuvo hoy de confirmar la visita de los diplomáticos.

(Con información de EFE)

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