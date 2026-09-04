Condenan a 20 años a un hombre por un crimen ligado a los "Campos de la Muerte de Texas"

James Dolphs Elmore Jr. fue condenado a 20 años de prisión por la muerte de Laura Miller en un caso ligado a los Texas Killing Fields

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Un jurado de Texas condenó a 20 años de prisión a James Dolphs Elmore Jr. por un caso vinculado a los “Texas Killing Fields” (Campos de la muerte de Texas en español), una de las zonas criminales más conocidas del sur de Estados Unidos, donde durante décadas aparecieron los cuerpos de decenas de mujeres y adolescentes. La sentencia recayó sobre la muerte de Laura Miller, de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado en 1986 en un área rural del condado de Galveston, informó ABC News.

La pena impuesta es la máxima prevista para el delito de homicidio culposo en este caso y llegó un día después de que el jurado declarara culpable a Elmore, de 61 años. La investigación sostuvo que el condenado preparó una dosis de cocaína que terminó con la vida de la adolescente, mientras otro hombre, Clyde Hedrick, se la habría administrado, tal y como reconstruyeron las autoridades y recogió el medio estadounidense.

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La condena reabre uno de los expedientes criminales más extensos de Texas

La sentencia por los Texas Killing Fields aplicó la pena máxima por homicidio culposo contra Elmore tras el veredicto de un jurado de Texas (Captura de video)

El caso vuelve a poner bajo la lupa a los “Texas Killing Fields”, un tramo de tierra ubicado junto a la Interestatal 45, al sureste de Houston, donde desde la década de 1970 fueron encontrados los cuerpos de más de 30 chicas y mujeres jóvenes. A pesar de la magnitud del historial criminal, la mayoría de esas muertes continúa sin resolución judicial.

De acuerdo con lo publicado por ABC News, los investigadores creen desde hace años que no hubo un único responsable, sino que varias personas podrían estar involucradas en distintos crímenes cometidos en la misma zona. Esa hipótesis explica por qué el área quedó asociada durante décadas a desapariciones, asesinatos y causas que avanzaron de manera fragmentada.

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En ese escenario, la condena a James Dolphs Elmore Jr. adquiere un peso particular. Se trata de uno de los pocos juicios que lograron llegar a una sentencia firme en una trama marcada por expedientes inconclusos, sospechas acumuladas y pruebas reconstruidas mucho tiempo después de los hechos.

Laura Miller desapareció en 1984 y su cuerpo fue hallado 17 meses más tarde

Laura Miller desapareció en 1984 y su cuerpo fue hallado 17 meses después en una zona del condado de Galveston asociada a los Campos de la Muerte de Texas (Captura de video)

La víctima tenía 16 años cuando desapareció. Su cuerpo fue encontrado 17 meses después, en 1986, en la zona que con el tiempo quedó identificada como parte de los “Texas Killing Fields”. La causa atravesó décadas sin una definición judicial hasta que nuevas actuaciones permitieron llevar a Elmore a juicio este año.

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Durante el proceso, el padre de la joven, Tim Miller, relató ante el jurado la desesperación que vivió durante la búsqueda de su hija. “Rogué y supliqué para que alguien hiciera algo. Sabía que algo le había pasado a Laura, simplemente lo sabía. Lo que no sabía era qué había sido”, declaró, en palabras recogidas por ABC News.

Tras aquella experiencia, Miller fundó Texas EquuSearch, una organización sin fines de lucro dedicada a colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas. Su figura quedó así ligada no solo al caso de su hija, sino también a decenas de operativos posteriores en distintos puntos de Estados Unidos.

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La fiscalía apuntó a una dosis de cocaína preparada por Elmore

La fiscalía afirmó que Elmore preparó una dosis de cocaína que Clyde Hedrick habría administrado a Laura Miller, eje central del juicio en Texas (Captura de video)

La acusación sostuvo que Elmore preparó un frasco con cocaína que luego fue administrado a la adolescente por Clyde Hedrick, señalado por las autoridades como un posible responsable de otras muertes en la misma área. La reconstrucción judicial fue uno de los ejes centrales del debate oral.

Según la imputación citada por ABC News, Hedrick era amigo de larga data de Elmore y las autoridades lo vinculaban con las muertes de otras tres jóvenes halladas entre 1984 y 1991 en un campo rural de League City, a unos 45 kilómetros al sureste de Houston. Esas víctimas fueron Audrey Cook, Heidi Fye-Villareal y Donna Prudhomme.

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La oficina del fiscal de distrito había anunciado en marzo que buscaría imputar a Hedrick por esos crímenes. Sin embargo, el sospechoso murió por suicidio antes de que el caso fuera presentado ante un gran jurado. Esa muerte alteró el desarrollo judicial y dejó a Elmore como el único acusado en esta instancia.

El padre de la víctima pidió castigo y la defensa rechazó la acusación

En el juicio, Tim Miller aseguró que quería ver castigado a Elmore por haber “preparado la droga y entregado la jeringa a Clyde”. En su declaración, además, lo señaló directamente frente al jurado y rompió en llanto, siempre de acuerdo con el relato publicado por el medio estadounidense.

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La defensa, en cambio, negó la participación del acusado. Su abogado, Bill Agnew, afirmó ante los jurados que su cliente “no tuvo nada que ver con esto” y sostuvo que, si Hedrick hubiera seguido con vida, probablemente Elmore habría sido citado como testigo en otro proceso.

El trasfondo del caso incluye además otra condena previa contra Hedrick. En 2014 fue declarado culpable de homicidio culposo por la muerte de Ellen Beason, otra joven cuyo cuerpo había sido encontrado en 1985 tras desaparecer el año anterior. Recuperó la libertad condicional en 2022.

Mientras tanto, otros expedientes vinculados a los “Texas Killing Fields” siguieron abiertos durante años. Entre ellos aparece el nombre de William Reece, un recluso condenado a muerte en Oklahoma que en 2022 se declaró culpable de tres asesinatos en Texas y recibió cadena perpetua. Aun con esos avances, una parte central de los crímenes asociados a esa zona sigue sin esclarecerse.

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