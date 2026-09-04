La policía de Nueva York mató a tiros a un hombre armado con un cuchillo en el puente de Brooklyn

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La policía de Nueva York mató a tiros a un hombre armado con un cuchillo en el puente de Brooklyn durante un operativo que se extendió por alrededor de una hora en la madrugada del viernes, en un nuevo episodio de uso letal de la fuerza que vuelve a poner bajo atención a la ciudad y al accionar del Departamento de Policía de Nueva York.

El caso ocurrió después de las 3:28 de la madrugada, cuando agentes acudieron al puente de Brooklyn tras una llamada al 911 que alertaba sobre un hombre que caminaba sobre las vigas de la estructura.

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De acuerdo con lo informado por la policía en una conferencia de prensa y con lo publicado por The New York Times, los efectivos debieron subir utilizando arneses para sujetarse a los cables por razones de seguridad.

El enfrentamiento se extendió durante cerca de una hora

La policía de Nueva York mató a tiros a un hombre armado con un cuchillo en el puente de Brooklyn durante un operativo que duró cerca de una hora

Durante ese operativo, el hombre les manifestó a los agentes que tenía una bomba y que quería morir, afirmó Gerard Dowling, comandante de la unidad de servicios de emergencia de la policía neoyorquina, tal y como recogió el diario estadounidense. A partir de ese momento se abrió una negociación que, siempre de acuerdo con la versión oficial, se prolongó durante aproximadamente una hora.

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Dowling aseguró que, en un momento del procedimiento, el hombre comenzó a bajar con rapidez por uno de los cables del puente en dirección a los policías, que estaban sujetos al mismo sistema por debajo de él. Los agentes intentaron retroceder, pero no lograron apartarse con la misma velocidad, explicó el jefe policial ante la prensa.

Según esa reconstrucción, el hombre quedó a menos de un metro de uno de los efectivos cuando levantó el brazo y extendió un cuchillo hacia el agente más cercano. En ese instante, un policía abrió fuego y lo hirió. Después del disparo, el hombre fue descendido de los cables, recibió primeros auxilios en el lugar y luego fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se confirmó su muerte, indicó la fuerza.

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La policía vinculó el caso con una amenaza inmediata

La policía de Nueva York afirmó que el hombre dijo que tenía una bomba y que quería morir, lo que abrió una negociación en plena estructura (REUTERS/Andrew Hofstetter)

La explicación oficial se apoyó en la idea de una amenaza inminente para los agentes que participaban del operativo. La policía sostuvo que el hombre no solo portaba un cuchillo, sino que además había dicho que tenía una bomba, una afirmación que elevó la tensión del procedimiento en plena estructura del Brooklyn Bridge, uno de los puntos más transitados y emblemáticos de Nueva York.

Hasta el momento, las autoridades difundieron la secuencia desde la óptica policial, mientras se esperan mayores precisiones sobre la identidad del fallecido, la existencia real de explosivos y la evidencia que permita reconstruir con detalle los últimos minutos del enfrentamiento.

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La circulación hacia Brooklyn sufrió alteraciones durante las primeras horas del día. La policía pidió evitar la zona poco antes de la hora pico de las 6 de la mañana, de acuerdo con un mensaje difundido en redes sociales. Hacia las 8:30, el puente ya había sido reabierto al tránsito.

El hecho ocurrió días después de otro tiroteo policial en Times Square

La muerte del hombre en el puente ocurrió apenas días después de otro episodio de alto impacto en Times Square, donde la policía también mató a tiros a una mujer que había atacado a dos personas con cuchillos y causado la muerte de una de ellas. La cercanía temporal entre ambos casos volvió a instalar preguntas sobre el uso de la fuerza en situaciones de crisis y sobre la respuesta policial ante personas presuntamente alteradas.

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Los datos más recientes disponibles muestran además un aumento en este tipo de hechos. En 2024 murieron 14 personas en tiroteos policiales en Nueva York, frente a siete en 2023 y 13 en 2022, consignó The New York Times. Esa evolución coloca el episodio del viernes dentro de una estadística que ya venía bajo observación.

El puente de Brooklyn ya había sido escenario de otros incidentes este verano

El tiroteo también se produjo después de otros dos episodios registrados este verano en el mismo puente. En julio, la policía intervino para rescatar a una mujer angustiada que se había subido a una de las vigas. En agosto, otro hombre escaló hasta la parte superior de la torre norte, se arrojó al agua tras quitarse la ropa y más tarde fue arrestado, informó el medio estadounidense.

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Por ahora, la investigación sigue en desarrollo y se aguardan nuevas precisiones oficiales.