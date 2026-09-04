Alerta en California por el avance del virus del Nilo Occidental en el Valle de San Gabriel

El virus del Nilo Occidental encendió una alerta sanitaria en el Valle de San Gabriel por el aumento de detecciones en mosquitos durante 2026 (Junta de Andalucía)

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La actividad del virus del Nilo Occidental volvió a encender las alertas sanitarias en el sur de California luego de que las detecciones del virus en mosquitos superaran el promedio de los últimos cinco años en el Valle de San Gabriel, una zona del condado de Los Ángeles que ya registra un aumento sostenido de circulación del patógeno durante 2026.

La información fue difundida por CBS Los Angeles, que citó al San Gabriel Valley Mosquito and Vector Control District, organismo que informó que este año ya se detectaron 105 muestras de mosquitos positivas para virus del Nilo Occidental. La cifra, de acuerdo con la entidad, se ubica por encima del promedio quinquenal de la zona y aparece en un contexto marcado por un invierno más cálido de lo habitual y por varias olas de calor en el sur del estado.

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El aumento de mosquitos se vincula con el clima cálido y las olas de calor

Las autoridades detectaron 105 muestras de mosquitos positivas para virus del Nilo Occidental en el Valle de San Gabriel, por encima del promedio de los últimos cinco años

El distrito de control de vectores sostuvo que las condiciones meteorológicas de los últimos meses favorecieron la proliferación de mosquitos en distintas áreas del sur de California. Tal y como indicó el organismo, el invierno atípicamente cálido y los episodios de altas temperaturas crearon un escenario propicio para una expansión mayor de estos insectos, que son los transmisores del virus.

En ese marco, Tristan Hallum, director de programas científicos del distrito, aseguró que la situación actual se encuentra por encima de los niveles habituales, aunque afirmó que los equipos técnicos están preparados para responder. “Aunque la actividad actual del virus del Nilo Occidental es más alta de lo habitual, nuestros equipos están deliberadamente preparados para afrontar este desafío”, expresó Hallum en declaraciones recogidas por el medio local.

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La advertencia cobró especial relevancia en la antesala del fin de semana largo por el Día del Trabajo en Estados Unidos, período en el que suelen multiplicarse las actividades al aire libre. Por eso, las autoridades insistieron en reforzar medidas preventivas dentro y fuera de las viviendas.

Las autoridades piden eliminar agua estancada y usar repelente

Las autoridades de Los Ángeles pidieron eliminar el agua estancada y usar repelente para reducir el riesgo de picaduras de mosquitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales recomendaciones difundidas por el distrito y por funcionarios de salud pública figura la eliminación de cualquier recipiente que pueda acumular agua. Las autoridades sanitarias remarcaron que los residentes deben vaciar con frecuencia baldes, canaletas, platos de mascotas y bebederos para aves, además de revisar semanalmente patios y jardines.

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Hallum también pidió a la población extremar cuidados durante los próximos días. “Recomendamos enfáticamente a los vecinos vaciar toda el agua estancada alrededor de sus casas, desechar los recipientes sin uso que puedan acumular agua y protegerse con repelente cuando estén al aire libre durante este fin de semana festivo”, señaló, de acuerdo con lo publicado por CBS Los Angeles.

A su vez, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recomendó usar camisas de manga larga, pantalones largos y ropa de colores claros para reducir el riesgo de picaduras. El organismo añadió que conviene tratar de manera adecuada piscinas, spas y estanques, además de informar a las autoridades sobre piletas en mal estado que puedan convertirse en focos de reproducción.

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Los contagios humanos también superan el promedio reciente en Los Ángeles

El condado de Los Ángeles registró 15 casos humanos de virus del Nilo Occidental hasta agosto, también por encima del promedio reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación no se limita a los mosquitos infectados. El departamento de salud del condado indicó que, hasta agosto, se habían documentado 15 casos humanos de la enfermedad, y que aproximadamente la mitad correspondían a residentes del Valle de San Fernando. Esa cantidad, precisó la dependencia, también se encuentra por encima del promedio de los últimos cinco años para esta etapa del calendario.

Las autoridades recordaron además que el condado de Los Ángeles notificó la primera muerte del año por virus del Nilo Occidental el 20 de agosto. Según informaron funcionarios sanitarios el mes pasado, la persona fallecida había sido hospitalizada por una enfermedad neurológica causada por la infección.

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El responsable sanitario del condado, Muntu Davis, advirtió entonces sobre la gravedad potencial de este tipo de patologías transmitidas por mosquitos. “Esta pérdida trágica es un recordatorio de la seria amenaza que plantean las enfermedades transmitidas por mosquitos, incluido el virus del Nilo Occidental y el dengue”, manifestó el funcionario, citado por el medio estadounidense.

Las personas mayores y quienes tienen problemas de salud enfrentan mayor riesgo

Los servicios de salud explicaron que el virus del Nilo Occidental se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, que a su vez adquieren el patógeno al alimentarse de ciertas aves portadoras. También indicaron que la mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas, aunque cerca de 20% puede desarrollar fiebre y malestar general.

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El cuadro puede agravarse en determinados grupos. Las autoridades sanitarias afirmaron que las personas mayores de 50 años y quienes tienen enfermedades preexistentes enfrentan un riesgo más alto de padecer complicaciones como meningitis, encefalitis o parálisis de las extremidades. Además, señalaron que alrededor de 1 de cada 150 personas infectadas puede presentar síntomas graves, entre ellos fiebre alta, rigidez en el cuello y debilidad muscular, por lo que recomendaron consultar de inmediato a un médico ante esos signos.

De acuerdo con el departamento de salud, no existe un tratamiento específico para la enfermedad ni una vacuna disponible para prevenir la infección, lo que refuerza el peso de las medidas de prevención en los hogares y en los espacios abiertos.

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