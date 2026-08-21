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La fusión de Paramount y Warner Bros. podría costar 4.500 puestos de trabajo en producción en Los Ángeles

Un reporte estima que la operación tendría pérdidas de USD 1.260 millones en salarios y USD 547 millones en recaudación fiscal

Dos torres de agua. Una con logo amarillo y azul 'WB'. Otra con logo azul 'Paramount' con montaña y estrellas. Fondo de cielo azul
El informe del condado de Los Ángeles atribuye el posible impacto laboral de la fusión a la consolidación de proyectos, la localización de rodajes y la presión de costos e incentivos fiscales fuera de California (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).
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Un informe del condado de Los Ángeles estima que la fusión propuesta entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery podría poner en riesgo 4.500 empleos directos de cine y televisión en tres años, además de USD 1.260 millones en salarios.

El documento se centra en las consecuencias posibles sobre la fuerza laboral de producción, los pequeños proveedores del sector y la recaudación fiscal local.

Fue elaborado por la consultora CVL Economics a pedido de la Oficina de Cine del Condado de Los Ángeles y del Departamento de Oportunidad Económica del Condado de Los Ángeles (DEO). Con esta nueva publicación, se amplía un reporte preliminar presentado en junio de este año.

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Pese a recibir la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de otros 65 reguladores en todo el mundo, la fusión quedó en suspenso hasta la resolución de la demanda antimonopolio presentada por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con otros 11 estados. El juicio fue fijado para marzo de 2027.

Cómo podría impactar la fusión en la producción local

El informe identifica cinco mecanismos por los que la fusión podría traducirse en pérdidas de empleo.

Entre ellos aparecen la consolidación de la oferta de proyectos, la vulnerabilidad compartida del personal técnico, el riesgo para creadores con contratos exclusivos en ambas compañías, las decisiones sobre localización de rodajes y las presiones de costo de vida e incentivos fiscales que empujan producciones fuera de California y fuera de Estados Unidos.

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La operación entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery quedó en suspenso por la demanda antimonopolio impulsada por Rob Bonta y otros 11 estados (REUTERS/Dado Ruvic).
La operación entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery quedó en suspenso por la demanda antimonopolio impulsada por Rob Bonta y otros 11 estados (REUTERS/Dado Ruvic).

Según el informe, la proyección contempla 4.500 empleos directos en riesgo en el condado a lo largo del período de integración de las empresas, junto con 2.661 puestos indirectos vinculados a pequeñas firmas que abastecen a las producciones, como utilerías, imprentas, transportistas y otros proveedores.

A esa cifra se sumarían 3.204 empleos inducidos, asociados al consumo que la actividad audiovisual sostiene en la economía local.

El reporte también mide la exposición en años-empleo, una unidad que equivale a un puesto de trabajo a tiempo completo sostenido durante un año. Bajo ese criterio, la consultora estimó que podrían haber 10.360 años-empleo en riesgo.

El estudio aclara que esas cifras no constituyen un pronóstico de despidos anunciados por las compañías. Se trata, en cambio, de una estimación analítica sobre la exposición potencial del condado si la transacción se concreta y la consolidación avanza bajo los escenarios modelados por la consultora.

Un informe del condado de Los Ángeles estima que la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery podría poner en riesgo 4.500 empleos directos de cine y televisión en tres años (REUTERS/Mike Blake).
Un informe del condado de Los Ángeles estima que la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery podría poner en riesgo 4.500 empleos directos de cine y televisión en tres años (REUTERS/Mike Blake).

En términos económicos, el condado calcula que la operación pondría en riesgo USD 1.260 millones en salarios, USD 2.780 millones en valor económico, USD 4.060 millones en producción empresarial total y USD 547 millones en ingresos fiscales, de los cuales USD 78,6 millones corresponderían a tributos locales.

La publicación oficial del condado sitúa estas estimaciones en una industria que todavía intenta recuperarse del impacto de la pandemia de COVID-19, las huelgas laborales de Hollywood en 2023 y los incendios forestales de enero de 2025.

La industria ya perdió 52.016 empleos de cine y televisión en California desde 2022, con un 99,6% de esas bajas concentradas en Los Ángeles.

La carga de deuda y el costo financiero de la fusión

De acuerdo con Los Angeles Times, uno de los factores centrales del informe es la carga financiera que asumiría la empresa combinada. Paramount Skydance debería tomar cerca de USD 82.000 millones de deuda para comprar las acciones de los accionistas de Warner Bros. Discovery, mientras que las dos compañías ya arrastran pasivos significativos.

En el trimestre cerrado el 30 de junio de 2026, ambas empresas registraron de manera combinada USD 712 millones de ganancia operativa y USD 737 millones de gasto neto por intereses.

Ese desbalance implica que las empresas generaban menos beneficio operativo que el necesario para cubrir sus compromisos financieros.

A su vez, la consultora añade que los ahorros proyectados por la fusión tardarían varios años en materializarse por completo, lo que podría aumentar la presión para encontrar nuevos recortes si los ingresos no alcanzan las previsiones.

El estudio sobre la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery también calcula 2.661 empleos indirectos en riesgo y 3.204 puestos inducidos por la actividad audiovisual regional (REUTERS/Mario Anzuoni).
El estudio sobre la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery también calcula 2.661 empleos indirectos en riesgo y 3.204 puestos inducidos por la actividad audiovisual regional (REUTERS/Mario Anzuoni).

La postura de Paramount ante el informe

Frente a los cuestionamientos, Paramount defendió la operación.

Un portavoz de la empresa citado por Variety declaró: “El propio informe económico del condado de Los Ángeles subraya lo que venimos diciendo desde el principio: nuestra industria está en declive, la producción ha disminuido y se están perdiendo empleos, y se perderán para siempre si no actuamos”.

La compañía añadió que su plan de invertir 30.000 millones de dólares al año en producción y estrenar al menos 30 películas por año “es la forma de recuperar el terreno perdido”.

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