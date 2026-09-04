Guerra comercial: Canadá invertirá USD 3.390 millones para no comprar material ferroviario a EEUU

El primer ministro canadiense, Mark Carney (REUTERS/Greg Locke/Archivo)

Guardar

El Gobierno de Canadá anunció el jueves una inversión superior a USD 3.390 millones de dólares para fabricar en el país 313 nuevos coches de pasajeros de VIA Rail, compañía ferroviaria nacional, que hasta ahora se producían en Estados Unidos.

El primer ministro Mark Carney presentó el plan en Thunder Bay y lo definió como la mayor inversión en la historia de la compañía pública ferroviaria. La medida forma parte de la política de “Comprar canadiense”, con la que Ottawa busca reducir la dependencia económica del exterior e impulsar la producción nacional.

PUBLICIDAD

Los nuevos coches reemplazarán unidades antiguas de la flota, algunas con más de 70 años de servicio. VIA Rail los destinará a ocho rutas de larga distancia, regionales y de conexión con comunidades remotas, fuera del corredor entre Quebec y Windsor.

Por primera vez en cuatro décadas, los coches de pasajeros de VIA Rail serán fabricados en Canadá. Alstom Canada los producirá y ensamblará en Thunder Bay y La Pocatière, mientras que el diseño y la ingeniería estarán a cargo de instalaciones ubicadas en Saint-Bruno-de-Montarville. “Por primera vez en cuatro décadas, los coches de pasajeros de VIA se construirán en Canadá. Coches que antes se fabricaban en Estados Unidos ahora se fabricarán aquí”, afirmó Carney.

PUBLICIDAD

Ottawa estimó que el contrato sostendrá cerca de 700 empleos en las provincias de Ontario y Quebec y generará más de 1.600 millones de dólares canadienses en actividad económica. Alstom deberá recurrir a una red de más de 900 proveedores canadienses y maximizar el uso de acero producido en el país.

El presidente Donald Trump (a la derecha) se reúne con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, el 7 de octubre de 2025 (Haiyun Jiang/The New York Times)

El anuncio se produce mientras Ottawa intenta reforzar su capacidad industrial y limitar su dependencia de Estados Unidos y de otros socios, en un contexto de incertidumbre comercial internacional.

La inversión se suma a los 1.950 millones de dólares canadienses anunciados en julio para fabricar 45 nuevas locomotoras y construir una planta de ensamblaje y mantenimiento en Montreal. En total, Canadá destinará más de USD 4.818 millones a la renovación de los servicios de larga distancia, regionales y para comunidades remotas de VIA Rail.

PUBLICIDAD

En paralelo, el jueves se conoció que la economía de Canadá creció un 0,8% en el segundo trimestre de 2026, impulsada por las exportaciones, el consumo de los hogares y la inversión empresarial, según datos divulgados por Estadísticas Canadá. El avance entre abril y junio equivale a una tasa anualizada del 3,3%. El producto interno bruto real por habitante aumentó un 1%, favorecido además por la caída de la población canadiense por tercer trimestre consecutivo. En los primeros tres meses del año, la economía había crecido un 0,1%.

Las exportaciones encabezaron la expansión, con un alza del 3,6%, el mayor incremento en más de tres años. Las ventas externas de automóviles y camionetas ligeras subieron un 27%, tras la recuperación de la producción local de vehículos luego de dos trimestres de retrocesos.

PUBLICIDAD

Banderas adornan la planta siderúrgica ArcelorMittal Dofasco en Hamilton, Ontario (Canadá), mientras se intensifican las tensiones comerciales por los aranceles de EEUU y las medidas de represalia de Canadá; 24 de agosto de 2026 (REUTERS/Carlos Osorio/Archivo)

También crecieron las exportaciones de productos metálicos, energía y maquinaria industrial, mientras que las importaciones apenas avanzaron un 0,3%.

Las cifras corresponden al período previo al deterioro más reciente de la disputa comercial con Estados Unidos. Las conversaciones entre Ottawa y Washington fracasaron en agosto y la administración de Donald Trump aplicó aranceles del 50% sobre cerca de USD 20.000 millones en exportaciones canadienses.

El Gobierno del primer ministro Mark Carney respondió con tarifas equivalentes, que entrarán en vigencia el 8 de septiembre. Además, anunció un paquete de apoyo por unos USD 5.415 millones, para trabajadores y empresas afectados. La industria manufacturera, uno de los sectores más expuestos al conflicto comercial, redujo sus beneficios operativos durante el segundo trimestre por el incremento de los costos energéticos.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)