Mundo

Rescataron con vida a dos trabajadores atrapados durante 10 días en un túnel tras las riadas que afectaron Nepal

Los supervivientes fueron identificados como Sanjay Sah y Kabir Maharjan, según responsables de la operación de rescate. Los datos iniciales de la Asociación Independiente de Productores de Energía de Nepal señalaron que 42 empleados quedaron atrapados

Un grupo de más de 500 ingenieros, funcionarios y expertos utiliza WhatsApp para orientar las operaciones de rescate.

Guardar

Dos trabajadores fueron rescatados con vida este viernes tras permanecer 10 días atrapados en un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, en Nepal, luego de las riadas que afectaron al país. Los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de otras personas que podrían seguir dentro de la instalación. Los supervivientes fueron identificados como Sanjay Sah y Kabir Maharjan, según responsables de la operación de rescate.

El diputado e ingeniero Ram Neupane, que participa en las tareas, informó que los rescatistas detectaron voces humanas desde el interior del túnel, lo que impulsó una nueva fase del operativo. “El equipo de rescate recibió información de que se oyen voces humanas desde el interior. Los equipos de rescate del Ejército de Nepal y de la Policía Armada entraron en el túnel e intensificaron la operación”, escribió Neupane en Facebook.

PUBLICIDAD

Sanjay Sah, uno de los 2 trabajadores hallados con vida este viernes en un túnel sepultado por la riada de barro y escombros en Nepal (X)
Sanjay Sah, uno de los 2 trabajadores hallados con vida este viernes en un túnel sepultado por la riada de barro y escombros en Nepal (X)

El legislador indicó que las voces correspondían a más de una persona y que los equipos lograron intercambiar unas palabras con quienes permanecen atrapados. Según relató, los rescatistas les gritaron “no tengan miedo, estamos rescatándolos” y recibieron como respuesta un “de acuerdo”.

Los datos iniciales de la Asociación Independiente de Productores de Energía de Nepal señalaban que 42 trabajadores y empleados quedaron atrapados en la central subterránea, que tiene una capacidad de 60 megavatios. El proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A se ubica en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, una de las áreas afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra del 26 de agosto.

PUBLICIDAD

El hallazgo de Sah y Maharjan ocurrió cuando muchas operaciones ya se concentraban en la recuperación e identificación de cuerpos, debido al tiempo transcurrido desde el desastre, que dejó cientos de muertos y miles de desaparecidos.

Kabir Maharjan, uno de los 2 trabajadores hallados con vida este viernes en un túnel sepultado por la riada de barro y escombros en Nepal (X)
Kabir Maharjan, uno de los 2 trabajadores hallados con vida este viernes en un túnel sepultado por la riada de barro y escombros en Nepal (X)

Un grupo de más de 500 ingenieros, funcionarios y expertos utiliza WhatsApp para orientar las operaciones de rescate en el valle de Trishuli, donde las inundaciones destruyeron centrales hidroeléctricas y dejaron miles de desaparecidos. Hasta el viernes, los equipos de rescate solo recuperaron algunos cadáveres de los túneles inundados y cubiertos de lodo en la región. Para avanzar en las zonas bloqueadas, utilizaron explosivos y excavadoras.

Las autoridades buscan sobrevivientes en las redes de túneles de seis plantas hidroeléctricas afectadas por la avalancha de agua, lodo y rocas. La Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal calcula que cerca de 900 personas permanecen desaparecidas en esos proyectos, al menos tres de ellos en construcción.

La comunicación entre rescatistas y especialistas se volvió relevante para ubicar accesos subterráneos que quedaron sepultados bajo 2,2 millones de toneladas de barro y escombros. El grupo de WhatsApp existía antes de la catástrofe, pero se amplió con nuevos expertos para apoyar la búsqueda.

En una primera señal de resultados, dos trabajadores fueron rescatados vivos este viernes desde un túnel conectado a la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A, nueve días después de la inundación. Las autoridades todavía buscan a posibles supervivientes en otras cinco instalaciones.

Miembros de un equipo de rescate trabajan para acceder al túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A mientras buscan supervivientes y recuperan cuerpos en Rasuwa, Nepal, el 3 de septiembre de 2026 (REUTERS/Navesh Chitrakar)
Miembros de un equipo de rescate trabajan para acceder al túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A mientras buscan supervivientes y recuperan cuerpos en Rasuwa, Nepal, el 3 de septiembre de 2026 (REUTERS/Navesh Chitrakar)

“La inundación alteró el terreno alrededor de los túneles y modificado su estructura, mientras que en su interior se acumularon lodo, rocas, tierra y otros escombros”, declaró el portavoz del Ejército de Nepal, Raja Ram Basnet. “Este no es un cierre normal de túneles”.

En Rasuwagadhi, los rescatistas avanzaron 250 metros dentro de uno de los túneles antes de encontrar un bloqueo. Amshu Kiran Shahi, integrante del consejo directivo de la Autoridad de Electricidad de Nepal, afirmó que los equipos intentan volver a ingresar para buscar personas. “Estamos intentando acceder de nuevo al interior para buscar personas”, dijo Shahi. El funcionario añadió que los 46 desaparecidos podrían estar en una cámara con acceso a alimentos y agua.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaNepalriadaChinaTíbet

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En el bosque congoleño y a tan solo 43 metros, identifican 8 especies de animales fuera de su territorio conocido

Un equipo de la Universidad Atlantic de Florida instaló dispositivos infrarrojos desde la superficie hasta las copas de los árboles en el Parque Nacional Lomami, y descubrió una comunidad de mamíferos organizada en capas que ningún relevamiento terrestre había podido captar antes

En el bosque congoleño y a tan solo 43 metros, identifican 8 especies de animales fuera de su territorio conocido

Más de 400 metros de profundidad, 2 trampas y un hallazgo que sorprende a la ciencia: así atraparon un pez desconocido en Nueva Zelanda

La forma del cuerpo, el tamaño de la cabeza y otros detalles físicos llevaron a plantear dos hipótesis posibles: una adaptación extrema al entorno o el registro de un organismo nunca antes catalogado

Más de 400 metros de profundidad, 2 trampas y un hallazgo que sorprende a la ciencia: así atraparon un pez desconocido en Nueva Zelanda

El virus del Nilo Occidental avanza en Grecia: ya son 24 los muertos y casi 300 los infectados

Del total de pacientes ingresados hasta el 2 de septiembre, 32 permanecen en unidades de cuidados intensivos y 31 en salas convencionales. Otras 182 personas ya recibieron el alta, según cifras oficiales

El virus del Nilo Occidental avanza en Grecia: ya son 24 los muertos y casi 300 los infectados

Israel tomó el control operativo de la cresta de Ali Taher, bastión subterráneo de Hezbollah en el sur de Líbano

El Ejército israelí asegura haber desalojado a los combatientes de una red de túneles construida durante dos décadas con financiación iraní, en una guerra que sigue activa pese al acuerdo marco alcanzado en junio

Israel tomó el control operativo de la cresta de Ali Taher, bastión subterráneo de Hezbollah en el sur de Líbano

El Kremlin reconoció que las grandes empresas financian parte del esfuerzo de la guerra en Ucrania

El presidente Vladímir Putin dijo en Vladivostok que el sector corporativo transfirió recursos al Ministerio de Finanzas para cubrir erogaciones públicas, mientras el rojo fiscal llegó a 6,45 billones de rublos en siete meses

El Kremlin reconoció que las grandes empresas financian parte del esfuerzo de la guerra en Ucrania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sexo, deseo y el problema de vivirlo como rendimiento

Sexo, deseo y el problema de vivirlo como rendimiento

El Niño 2026: cuáles son las zonas de Argentina con mayor riesgo de tormentas y fenómenos extremos

Daniel Pérez: el cardiólogo que estudia cómo envejecer mejor reveló los cinco hábitos que pueden cambiar la salud a largo plazo

Beyoncé cumple 45 años: la reinvención de su vestuario entre la alta costura y la estética western

Por qué aumentan las infecciones de transmisión sexual en Argentina: el impacto de los mitos y la resistencia a usar preservativo

DEPORTES

“Siempre estará en mi corazón”: el elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto y la verdad de su vínculo con el equipo inglés

“Siempre estará en mi corazón”: el elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto y la verdad de su vínculo con el equipo inglés

Se confirmaron los árbitros de los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana: quiénes dirigirán a Boca, Platense y Estudiantes

Nick Kyrgios fue habilitado para jugar tras su doping por cocaína: cómo logró revertir su situación

Los secretos de David Beckham para mantener su físico y una vida saludable: la decisión tras el retiro que considera imprescindible

San Lorenzo definió quién será el reemplazante de Pipo Gorosito como entrenador

ENTRETENIMIENTO

Premios Juventud 2026: estos son todos los ganadores de la noche

Premios Juventud 2026: estos son todos los ganadores de la noche

Los Simpson tuvieron su propia versión con live-action en un capítulo escrito por Ricky Gervais y casi nadie se acuerda

La caída de Antonella Barba tras American Idol: ahora enfrenta una acusación por presunto hurto en una tienda departamental

Maisie Williams, sobre la pijamada organizada por Sandra Bullock por Practical Magic 2: “Nos metimos en su jacuzzi y nos comimos toda la comida”

Premios Juventud 2026: Karol G se lleva el galardón a “Álbum del Año”