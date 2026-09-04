Rescataron con vida a dos trabajadores atrapados durante 10 días en un túnel tras las riadas que afectaron Nepal

Un grupo de más de 500 ingenieros, funcionarios y expertos utiliza WhatsApp para orientar las operaciones de rescate.

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Dos trabajadores fueron rescatados con vida este viernes tras permanecer 10 días atrapados en un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, en Nepal, luego de las riadas que afectaron al país. Los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de otras personas que podrían seguir dentro de la instalación. Los supervivientes fueron identificados como Sanjay Sah y Kabir Maharjan, según responsables de la operación de rescate.

El diputado e ingeniero Ram Neupane, que participa en las tareas, informó que los rescatistas detectaron voces humanas desde el interior del túnel, lo que impulsó una nueva fase del operativo. “El equipo de rescate recibió información de que se oyen voces humanas desde el interior. Los equipos de rescate del Ejército de Nepal y de la Policía Armada entraron en el túnel e intensificaron la operación”, escribió Neupane en Facebook.

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Sanjay Sah, uno de los 2 trabajadores hallados con vida este viernes en un túnel sepultado por la riada de barro y escombros en Nepal (X)

El legislador indicó que las voces correspondían a más de una persona y que los equipos lograron intercambiar unas palabras con quienes permanecen atrapados. Según relató, los rescatistas les gritaron “no tengan miedo, estamos rescatándolos” y recibieron como respuesta un “de acuerdo”.

Los datos iniciales de la Asociación Independiente de Productores de Energía de Nepal señalaban que 42 trabajadores y empleados quedaron atrapados en la central subterránea, que tiene una capacidad de 60 megavatios. El proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A se ubica en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, una de las áreas afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra del 26 de agosto.

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El hallazgo de Sah y Maharjan ocurrió cuando muchas operaciones ya se concentraban en la recuperación e identificación de cuerpos, debido al tiempo transcurrido desde el desastre, que dejó cientos de muertos y miles de desaparecidos.

Kabir Maharjan, uno de los 2 trabajadores hallados con vida este viernes en un túnel sepultado por la riada de barro y escombros en Nepal (X)

Un grupo de más de 500 ingenieros, funcionarios y expertos utiliza WhatsApp para orientar las operaciones de rescate en el valle de Trishuli, donde las inundaciones destruyeron centrales hidroeléctricas y dejaron miles de desaparecidos. Hasta el viernes, los equipos de rescate solo recuperaron algunos cadáveres de los túneles inundados y cubiertos de lodo en la región. Para avanzar en las zonas bloqueadas, utilizaron explosivos y excavadoras.

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Las autoridades buscan sobrevivientes en las redes de túneles de seis plantas hidroeléctricas afectadas por la avalancha de agua, lodo y rocas. La Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal calcula que cerca de 900 personas permanecen desaparecidas en esos proyectos, al menos tres de ellos en construcción.

La comunicación entre rescatistas y especialistas se volvió relevante para ubicar accesos subterráneos que quedaron sepultados bajo 2,2 millones de toneladas de barro y escombros. El grupo de WhatsApp existía antes de la catástrofe, pero se amplió con nuevos expertos para apoyar la búsqueda.

En una primera señal de resultados, dos trabajadores fueron rescatados vivos este viernes desde un túnel conectado a la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A, nueve días después de la inundación. Las autoridades todavía buscan a posibles supervivientes en otras cinco instalaciones.

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Miembros de un equipo de rescate trabajan para acceder al túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A mientras buscan supervivientes y recuperan cuerpos en Rasuwa, Nepal, el 3 de septiembre de 2026 (REUTERS/Navesh Chitrakar)

“La inundación alteró el terreno alrededor de los túneles y modificado su estructura, mientras que en su interior se acumularon lodo, rocas, tierra y otros escombros”, declaró el portavoz del Ejército de Nepal, Raja Ram Basnet. “Este no es un cierre normal de túneles”.

En Rasuwagadhi, los rescatistas avanzaron 250 metros dentro de uno de los túneles antes de encontrar un bloqueo. Amshu Kiran Shahi, integrante del consejo directivo de la Autoridad de Electricidad de Nepal, afirmó que los equipos intentan volver a ingresar para buscar personas. “Estamos intentando acceder de nuevo al interior para buscar personas”, dijo Shahi. El funcionario añadió que los 46 desaparecidos podrían estar en una cámara con acceso a alimentos y agua.

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(Con información de EFE)