“David Ellison tiene que explicar por qué habla con doble moral”: Rob Bonta criticó al CEO de Paramount por la fusión con Warner Bros.

Rob Bonta sostuvo que la amenaza de David Ellison de irse de California no afecta la causa porque Paramount/Skydance opera en todo Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

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El fiscal general de California, Rob Bonta, aseguró que la demanda antimonopolio de 12 estados para bloquear la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery seguirá adelante sin ceder a las presiones de David Ellison. El funcionario afirmó en una entrevista con The Hollywood Reporter que la compañía actúa desde una “posición desesperada”.

Consultado por el planteo judicial que intenta conseguir de los estados y guionistas una fianza de USD 1.900 millones por las tarifas de demora si el Estado pierde el caso, Bonta respondió que no ve sustento para esa petición. “Simplemente no creo que vaya a ninguna parte”, reflexionó.

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El fiscal sostuvo que la empresa acordó por cuenta propia las condiciones financieras y el cargo por demora del proceso con Warner Bros. Discovery y que California no intervino en esa decisión.

Al mismo tiempo, detalló que la causa avanza al ritmo normal de un litigio antimonopolio y atribuyó las demoras a la conducta de las empresas durante la etapa de investigación, por ejemplo, en la falta de entrega de información requerida.

“Si Paramount-Warner Bros. fuera sincero con nosotros y no nos pusiera trabas, esto podría resolverse más rápido. Se tomaron su tiempo y ahora dicen: ‘¡El tiempo no está de nuestro lado, dense prisa todos!’”, arremetió.

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El fiscal general de California rechazó el pedido de trasladar a los estados y a los guionistas una fianza de USD 1.900 millones por las tarifas de demora del caso (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

La amenaza de irse de California

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la advertencia de Ellison sobre una eventual salida de California, interpretada por sus críticos como una forma de presionar por un acuerdo.

“Literalmente los imagino sentados en una sala de guerra diciendo: ‘Nos están dando una paliza, ¿qué podemos hacer? ¿Qué as bajo la manga podemos sacar para intentar presionar al fiscal general? Sabemos que al fiscal general le encanta tener empleos en California. ¿Tal vez podamos amenazar con irnos? Es un último recurso, ¡pero intentémoslo! ¿Alguien tiene algo mejor?’”, ironizó Bonta.

El funcionario restó importancia a esa posibilidad y contó que la estrategia no genera presión en los estados. De hecho, remarcó que lo que “revela es que están a la defensiva, tambaleándose”.

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Asimismo, puso en duda la consistencia del mensaje del empresario sobre el trabajo en Hollywood: “David Ellison tiene que explicar por qué habla con doble moral. Por un lado dice: ‘Creo en Hollywood, creo en el futuro de Hollywood, mi futuro está aquí’. Y por otro lado dice: ‘Me voy de California’. No sé cómo armoniza esas dos cosas”.

Para Bonta, aun si el grupo intentara mudarse a otra ciudad, la causa seguiría en pie. El fiscal señaló que la acción judicial fue presentada por 12 estados y que la actividad de Paramount/Skydance se extiende a todo el país. “No puede escapar a la rendición de cuentas”, aseveró.

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Rob Bonta afirmó que la demanda antimonopolio de 12 fiscales generales para bloquear la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery seguirá adelante (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

Presión de gremios y puerta abierta a una negociación

El reportaje abordó el cambio de posición de algunos sectores de la industria. Bonta reconoció que recibió pedidos para avanzar hacia un acuerdo por parte del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), la Alianza Internacional de Empleados de Escenario Teatral (IATSE) y el grupo de exhibidores Cinema United.

El fiscal manifestó que el interés de parte de esos grupos por una resolución rápida responde a la búsqueda de certeza en el mercado.

Respecto a un posible acuerdo, Bonta explicó que una negociación “siempre está sobre la mesa”, pero no permitirá que Paramount-Warner Bros. “infrinja la ley”.

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El funcionario agregó que su oficina prefiere resolver disputas sin un juicio, aunque aclaró que eso solo sería posible con remedios “estructurales”. En su planteo, no alcanzan compromisos “conductuales”.

La diferencia, a su juicio, consiste en que un remedio estructural modifica la configuración corporativa, mientras que uno conductual apenas promete un comportamiento determinado. “Comprometerse a producir una cierta cantidad de películas es definitivamente un remedio conductual”, expresó.

En paralelo, recordó que otros sindicatos y organizaciones se ubicaron en la vereda opuesta. Mencionó al Sindicato de Guionistas (WGA), a SAG-AFTRA y a los Teamsters entre quienes se pronunciaron contra la operación.

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Rob Bonta dejó abierta la posibilidad de una negociación, pero aclaró que solo aceptaría cambios estructurales (REUTERS/Daniel Cole).

La campaña pública de Ellison no cambia el expediente

En el tramo final de la conversación, Bonta cuestionó la campaña pública desarrollada por Paramount para defender la fusión, con apoyos de figuras de la industria, artículos de opinión y mensajes sobre las consecuencias económicas del caso.

“Creo que está mal dirigida y no da en el blanco. Lo único que importa es lo que suceda en los tribunales”, apuntó.

A su vez, acusó a la empresa de instalar afirmaciones falsas sobre el foco de la demanda: “Le he recomendado encarecidamente a Paramount-Warner Bros. que revise nuestra demanda. Esto no es un asunto de intrigas donde decimos una cosa pero en realidad queremos decir otra. Decimos en serio lo que decimos en nuestra demanda”.

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Según dijo a The Hollywood Reporter, no es cierto que el caso se reduzca a CNN ni que una venta de esa señal alcance para cerrar el conflicto. No obstante, admitió que, como ciudadano, entiende la preocupación por el efecto que una consolidación entre CBS News y CNN podría tener sobre la prensa y la democracia.

“Este caso, ahora y siempre, es simplemente un caso antimonopolio directo, sencillo y sin rodeos. Y creo que el hecho de que Paramount-Warner Bros. se centre en eso sería beneficioso para todo este proyecto”, concluyó.