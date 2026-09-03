Hozoviotissa, el monasterio ortodoxo que está incrustado en una roca frente al Egeo

El monasterio de Panagia Hozoviotissa se alza a 300 metros sobre el mar Egeo en la isla griega de Amorgos desde 1088 (Wikipedia)

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A 300 metros sobre el mar Egeo, el monasterio de Panagia Hozoviotissa, en la isla griega de Amorgos, sigue en pie desde 1088 como uno de los complejos religiosos más singulares de Grecia. Adosado a un paredón de roca y desplegado en ocho niveles de apenas cinco metros de profundidad, el edificio combina función monástica, tradición ortodoxa y una historia ligada a un icono de la Virgen que, según la tradición, llegó por mar durante los periodos iconoclastas del Imperio bizantino.

Levantado sobre un acantilado con vista a la costa sur de la isla, el monasterio continúa activo casi mil años después de su fundación. Hoy residen allí dos monjes ortodoxos y un ayudante, en un espacio al que se accede tras subir cerca de 350 escalones. Su ubicación, su diseño vertical y el relato religioso asociado a su origen lo convirtieron en uno de los principales puntos de peregrinación y visita de Amorgos.

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La historia de un santuario habitado sobre el vacío

La historia que rodea al monasterio se remonta al siglo IX, cuando la persecución de imágenes religiosas dentro del Imperio bizantino dio lugar a la destrucción de numerosos iconos. De acuerdo con la tradición preservada en Amorgos, una representación de la Virgen procedente de Tierra Santa logró sobrevivir y cruzó el Mediterráneo hasta llegar a la costa de la isla, frente a la zona de Agia Anna.

Las versiones sobre ese traslado difieren en un punto central. Algunas sostienen que una mujer arrojó la imagen al mar para evitar que fuera destruida. Otras indican que fueron monjes quienes la pusieron a salvo. En ambos relatos se mantiene el mismo núcleo: el icono apareció en la costa de la isla después de una tormenta y fue interpretado como un objeto sagrado que debía ser protegido.

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El monasterio de Amorgos mantuvo durante siglos una función religiosa, cultural, educativa y económica en la isla y en otras áreas del mar Egeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esa tradición tomó forma la misión original del monasterio. El objetivo era custodiar la imagen en un lugar de difícil acceso para impedir nuevos ataques. La elección de un enclave casi impenetrable se convirtió así en el rasgo más distintivo del conjunto, que todavía conserva en su interior el icono asociado a su fundación junto con manuscritos, vestimentas litúrgicas y otras piezas de tradición bizantina y posbizantina.

Como es la vida diaria en el monasterio

El relato religioso sobre la ubicación del monasterio añade otro episodio transmitido durante generaciones. Según esa versión, los habitantes de la isla intentaron primero levantar una iglesia cerca de la playa, pero las obras aparecían destruidas cada mañana. Ante esa situación, el constructor pidió una señal que indicara el lugar correcto para erigir el santuario.

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La tradición sostiene que al día siguiente las herramientas aparecieron más arriba, incrustadas en la pared de la montaña. Ese hallazgo fue interpretado como una señal divina y fijó el emplazamiento definitivo del monasterio, a gran altura sobre el mar. El episodio forma parte del núcleo simbólico de Hozoviotissa y explica por qué el edificio quedó asociado no solo a la protección del icono, sino también a una decisión atribuida a la propia Virgen.

La construcción fue fechada en 1088, durante el reinado del emperador Alejo I Comneno, aunque distintas referencias históricas señalan que algunos sectores podrían tener un origen anterior. El resultado fue un edificio estrecho y vertical, adaptado a la montaña, con pasillos, escaleras y pequeños arcos que conectan sus ocho plantas en una disposición condicionada por la roca.

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Las visitas a Hozoviotissa se organizan por turnos, exigen vestimenta adecuada y reciben a peregrinos y turistas con agua, loukoumi y, a veces, psimeni raki (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho niveles y cinco metros de profundidad definen una arquitectura adaptada al vacío

Desde el exterior, el monasterio se presenta como una fachada blanca adosada al acantilado. En algunos tramos, la propia pared de la montaña funciona como parte de la estructura interior. El conjunto se extiende a lo largo de unos 40 metros y en varios puntos su profundidad apenas llega a cinco metros, una limitación que obligó a distribuir de forma compacta la iglesia, las celdas, cocinas, almacenes, hornos y depósitos para aceite, vino y grano.

Durante siglos, el monasterio mantuvo no solo una función religiosa, sino también un papel económico, cultural y educativo dentro de la isla y en otras áreas del mar Egeo. Su aislamiento operó como una forma de resguardo: la dificultad del acceso permitió conservar objetos de culto, documentación y prácticas monásticas que atravesaron distintas etapas históricas.

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En la actualidad, las visitas se organizan por turnos debido a la estrechez de sus escaleras y corredores. Para ingresar, se exige vestimenta adecuada y los monjes facilitan prendas a quienes no las llevan. Como parte de la recepción a peregrinos y turistas, suelen ofrecer agua, un dulce conocido como loukoumi y, en algunos casos, psimeni raki, un licor local elaborado con raki, miel y especias.

Uno de los religiosos más vinculados al lugar es el padre Spyridon Denaxas, que ingresó al monasterio en la década de 1970 y desarrolló allí gran parte de su vida. Las jornadas comienzan de madrugada con las oraciones y continúan con las tareas cotidianas del recinto y la atención a los visitantes.

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Casi mil años después, permanece como un monasterio ortodoxo activo y como uno de los principales emblemas de Amorgos.