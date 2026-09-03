Paris Jackson dio detalles sobre las nuevas canciones dedicadas a su padre: “Encajan tan bien juntas que dicen sentémonos a conversar”

Paris Jackson explicó en Apple Music por qué publicó juntas “The Breeze” y “Me and You” como una misma respuesta musical sobre su padre (YouTube/@AppleMusic)

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En el podcast de Apple Music, el periodista Zane Lowe entrevistó a la cantante y compositora Paris Jackson, que explicó por qué decidió publicar juntas dos canciones dedicadas a su padre y vinculó ese lanzamiento con la presión pública sobre su vida privada.

Durante la conversación, la artista sostuvo que ambas composiciones formaban una misma respuesta musical frente a las interpretaciones ajenas sobre su vínculo familiar. Ese fue el eje que ordenó el resto de sus recuerdos y explicaciones.

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Dijo que las dos canciones formaban una misma respuesta musical

Jackson contó que The Breeze había sido escrita en 2021 y grabada entonces con Andy Hull y Robert McDowell. Luego agregó que la otra canción había sido escrita a comienzos de este año y que no quería publicar una sin la otra.

Según explicó, las dos piezas funcionaban como una misma conversación y por eso debían salir juntas.

Paris Jackson dijo que “The Breeze”, escrita en 2021, y la otra canción, compuesta este año, debían salir juntas porque formaban una misma conversación (Hulton Archive/Barry King/Liaison)

“Encajan tan bien juntas porque las dos dicen: ‘Bueno, sentémonos a conversar’”, afirmó. En esa explicación, añadió que una de las canciones trataba sobre las relaciones parasociales, es decir, los vínculos unilaterales que algunas personas construyen con figuras públicas sin conocerlas en la vida real. De ese modo, definió desde el comienzo el conflicto que había querido llevar a la música.

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Vinculó la fecha de salida con las exigencias que recibía en redes

En ese tramo, Jackson dijo que convivían dos realidades: la de haber conocido personalmente a su padre y crecido con él, y la de quienes nunca participaron de esa intimidad familiar.

Según contó, parte de esa presión aparecía cada año cuando no publicaba mensajes en redes por el cumpleaños de su padre. A partir de esa tensión, explicó el sentido que quiso darle al lanzamiento.

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La cantante afirmó que una de las canciones aborda las relaciones parasociales y los vínculos unilaterales que algunas personas construyen con figuras públicas (YouTube/@AppleMusic)

Frente a eso, sostuvo que en su familia no celebraban ese cumpleaños porque él no quería hacerlo. “Si esperan que haga algo por su cumpleaños, esto es lo que van a recibir”, dijo al explicar la decisión. También señaló que eligió responder desde la música para no tener que justificarse de manera permanente en internet.

“The Breeze” sumó un audio familiar y la voz de su ahijada

Al hablar sobre The Breeze, Jackson explicó que al final de la canción incorporó un audio tomado de un video familiar grabado con una videocámara de su hermano mayor.

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Según relató, en esa escena estaba mirando televisión cuando su padre se acercó y le dijo: “Te quiero, Paris. Te quiero, Paris”. La inclusión de ese fragmento quedó presentada por ella como una decisión íntima dentro del armado del tema.

Paris Jackson sostuvo que no publica mensajes en redes por el cumpleaños de su padre porque en su familia no lo celebraban

Jackson contó que respondió: “Yo también te quiero” y que con el tiempo volvió muchas veces sobre ese momento. Luego explicó que hacia el final del tema apareció la voz de su ahijada Isabella, que tenía 11 años, la misma edad que ella tenía cuando murió su padre. Según dijo, esa coincidencia volvió especialmente significativa la grabación en el estudio.

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Afirmó que “Me and You” retomó el mismo conflicto desde otro tono

En otra parte de la charla, Lowe le preguntó a Jackson por el sentido de “Me and You” y por la figura del “tú” en la letra. Ella respondió que esa canción también estaba dirigida a su padre y explicó que ese tramo central había sido pensado como una canción de cuna.

La cantante agregó que buscó mostrar cómo esa relación podía vivirse de un modo sereno cuando quedaba afuera el ruido externo. Al mismo tiempo, dijo que los versos entraban en una zona más incómoda, ligada a las expectativas ajenas y a la apropiación pública de un vínculo privado.

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Paris Jackson contó que Isabella tenía 11 años al grabar su voz, la misma edad que ella tenía cuando murió su padre (Captura: instagram)

Planteó que la música fue su forma de responder a las interpretaciones ajenas

Al explicar ese punto, Jackson dijo que asumía que siempre habría reacciones negativas, sin importar lo que hiciera. “Si voy para un lado, me van a destruir; si voy para el otro, también me van a destruir”, sostuvo al describir esa lógica. Frente a ese escenario, afirmó que prefería sostener una postura de honestidad personal.

También aclaró que no estaba hablando de todos los seguidores de su padre, sino de un sector que, a su juicio, llevaba esa relación demasiado lejos. En ese marco, defendió su derecho a escribir sobre su propia experiencia y a convertirla en canción.

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