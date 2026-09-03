Bruno Mars explicó por qué nació la regla de guardar los teléfonos en sus shows: “Te ves forzado a pasarla bien”

Bruno Mars vendió 2,1 millones de entradas en un día y marcó un récord de venta diaria para Live Nation con The Romantic Tour.

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Bruno Mars vendió 2,1 millones de entradas en un solo día, un récord de venta diaria para Live Nation, impulsado por la demanda de The Romantic Tour, según informó Complex. Sin embargo, lejos de los números, el dato que más captó la atención se centró en por qué, en sus shows de Las Vegas, obligó al público a guardar los teléfonos en fundas selladas. Según confesó, el objetivo es cortar de raíz la opción de “ver” el concierto a través de una pantalla.

Ese enfoque ya tenía un antecedente de escala industrial en su operación en la ciudad: su residencia en Park MGM convocó a más de 800.000 fans, de acuerdo con el mismo medio. La cifra dimensionó el volumen de audiencia que aceptó una regla que, fuera de un teatro, se volvió un problema logístico.

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En una entrevista con el programa australiano The Smallzy Show, Mars encuadró la medida como un intento por eliminar la tercera alternativa del espectador: grabar cuando no sabe qué sentir. No lo planteó como una guerra contra el contenido en redes, sino como una decisión de experiencia en sala.

La regla del “teléfono en funda” se incorporó al dispositivo del espectáculo durante la residencia de Mars y el cantante Anderson .Paak bajo su proyecto conjunto, Silk Sonic, donde los asistentes colocaron sus móviles dentro de fundas aseguradas antes de que empezara la función. El artista admitió que separar a la gente de sus dispositivos exige un esfuerzo, pero sostuvo que el objetivo era tener una audiencia enfocada en el show y no en documentarlo.

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Bruno Mars explicó el “plan A, B y C” detrás de los shows sin teléfonos

Bruno Mars explicó que en sus shows de Las Vegas obligó a guardar los teléfonos en fundas selladas para evitar que el público viera el concierto a través de una pantalla. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mars describió el mecanismo con un esquema binario y una tercera vía que quiso bloquear: “Opción A, la estás pasando increíble. Opción B, no la estás pasando bien. Y esas son tus opciones. La opción C es, bueno, no sé qué sentir, así que voy a sacar el teléfono y grabar”.

El cantante planteó que, al quitar esa alternativa, el público queda obligado a decidir entre disfrutar o no del concierto: “Entonces te ves forzado a pasarla bien o no”. Su explicación no se apoyó en la calidad de los videos ni en el control de la circulación, sino en el tipo de respuesta emocional que esperaba en vivo.

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En el mismo intercambio, Mars definió el efecto de los teléfonos en el vínculo con el público: “Los teléfonos pueden crear una separación” entre artistas y audiencia. Para él, la diferencia aparece cuando la sala se sumerge de forma colectiva en lo que pasa en el escenario.

The Romantic Tour y el límite logístico de extender la política a estadios

Bruno Mars descartó extender la política de cero teléfonos a los estadios de The Romantic Tour porque la logística implica demasiadas fundas.

El propio Mars marcó el punto donde su preferencia choca con la operación de una gira masiva. Consultado sobre si llevaría el criterio de “cero teléfonos” a The Romantic Tour, se corrió hacia la logística y lo resolvió con una frase: “Hay demasiadas fundas”.

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El comentario condensó el cambio de escala entre un teatro en Las Vegas y un estadio. La política, tal como se aplicó en su residencia, dependió de un control de acceso y de la manipulación de dispositivos que se complejiza cuando la capacidad crece.

La relación con Las Vegas: del debut de 2013 al reconocimiento en la Strip

La relación de Bruno Mars con Las Vegas comenzó con su debut de 2013 en el MGM Grand Garden Arena y este año incluyó un desfile en la Strip y la inauguración de Bruno Mars Drive. (Instagram/Bruno Mars)

Según Complex, el vínculo de Mars con Las Vegas se remonta a su debut en 2013 en el MGM Grand Garden Arena. Con el tiempo, su residencia en Park MGM se convirtió en una plataforma de convocatoria sostenida, medida en el total de asistentes informado por el medio.

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Ese historial tuvo una traducción oficial “a pie de calle” a comienzos de este año, cuando Las Vegas lo homenajeó con un desfile en la Strip y la inauguración de Bruno Mars Drive, en la antesala del lanzamiento de The Romantic Tour.

Demanda y expansión: de 40 fechas a decenas de shows agregados

The Romantic Tour se expandió más allá de las 40 fechas iniciales tras sumar decenas de shows en América del Norte, Europa y el Reino Unido. (Ocesa)

La gira se convirtió en la más grande de su carrera, siempre según la publicación. El anuncio inicial rondó los 40 shows, pero la demanda llevó a sumar decenas de fechas adicionales en América del Norte, Europa y el Reino Unido.

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En ese contexto llegó el hito comercial: Mars rompió el récord de venta diaria de Live Nation con 2,1 millones de entradas colocadas en un día, un nivel de tracción que convivió con una idea de show que, al menos en Las Vegas, buscó reducir la mediación del teléfono para priorizar la experiencia en sala.