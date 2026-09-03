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El precio del petróleo cierra sin rumbo único en una sesión marcada por la tensión entre Irán y Estados Unidos

La referencia europea bajó a 95,52 dólares por barril y la estadounidense subió a 91,30, tras una jornada volátil en la que el mercado siguió el riesgo asociado al estrecho de Ormuz

El precio del petróleo cerró sin una dirección única por la tensión entre Irán y Estados Unidos, con bajas en el Brent y subas en el WTI. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)
El precio del petróleo cerró sin una dirección única por la tensión entre Irán y Estados Unidos, con bajas en el Brent y subas en el WTI. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)
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El precio del petróleo cerró este jueves sin una dirección única, en una sesión marcada por la creciente tensión entre Teherán y Washington. El Brent del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,12% hasta los 95,52 dólares por barril para entrega en noviembre, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó 0,32% hasta los 91,30 dólares por barril para entrega en octubre.

La jornada estuvo condicionada por los renovados enfrentamientos militares entre ambos países y por los intentos de Washington de moderar la preocupación del mercado sobre el estrecho de Ormuz, paso clave para el transporte de crudo en Oriente Medio. El Brent, que había iniciado una tendencia alcista tras la última oleada de ataques cruzados, llegó a repuntar cerca de 2% y a superar los 97 dólares durante la sesión, antes de ceder terreno hacia el cierre.

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Irán volvió a atacar objetivos militares estadounidenses en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos este jueves, con bombardeos de misiles y drones contra instalaciones de Washington en ambos países. La televisión estatal iraní describió la ofensiva como una respuesta “a los crímenes cometidos por Estados Unidos contra el pueblo iraní”.

La reanudación de los ataques aéreos entre Washington y Teherán desde el lunes elevó el riesgo geopolítico percibido por los mercados, un factor que empuja al alza los precios del crudo. En ese contexto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que el Gobierno estadounidense no dialogará con Irán hasta que el país detenga sus ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

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Vance también sostuvo, en otra intervención del jueves, que el tráfico de petróleo y gas por Ormuz había regresado “casi” a los niveles previos a la intervención iraní. Esa afirmación contrasta con las cifras que circulan entre analistas de mercado sobre el volumen real de tránsito por la vía.

Irán atacó objetivos militares estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos con misiles y drones, en una nueva escalada del conflicto. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
Irán atacó objetivos militares estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos con misiles y drones, en una nueva escalada del conflicto. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

El estrecho de Ormuz continúa siendo el factor más determinante para la evolución de los precios del petróleo, ya que por esa vía transita buena parte del crudo que produce Oriente Medio. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había declarado a principios de semana que más de 17 millones de barriles transitaron por Ormuz el lunes, aunque esa cifra “no ha sido verificada de forma independiente”, según explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, quien ubicó las estimaciones reales de mercado “en 6-7 millones de barriles diarios” de media.

La evaluación de la situación en el estrecho se complica porque numerosos buques desactivan sus sistemas de identificación automática para poder transitar por la zona. Stephen Innes, de Quintex Intel, advirtió que “el riesgo físico para los buques no es teórico”. Teherán había informado el miércoles que dos petroleros se incendiaron tras chocar con minas en el estrecho, mientras otras embarcaciones fueron atacadas en días recientes con proyectiles de origen no determinado.

El Brent llegó a superar los 97 dólares por barril durante la sesión, impulsado por la escalada entre Teherán y Washington antes de recortar ganancias. (REUTERS/Benoit Tessier)
El Brent llegó a superar los 97 dólares por barril durante la sesión, impulsado por la escalada entre Teherán y Washington antes de recortar ganancias. (REUTERS/Benoit Tessier)

El principal riesgo para el suministro físico de crudo se concentra hoy en Ormuz, donde el tráfico marítimo permanece por debajo de la normalidad. Cualquier deterioro adicional en las condiciones de seguridad de la zona podría reducir aún más los volúmenes de tránsito y complicar la disponibilidad de crudo procedente de la región, según analistas del sector consultados por las agencias.

El director regional de Infinox en Latinoamérica, Thadeu Dos Santos, señaló en un análisis remitido a la agencia EFE que la escalada geopolítica en Oriente Medio ha “reavivado” la preocupación del mercado por el suministro energético regional, ante la posibilidad de nuevas interrupciones derivadas de los ataques.

En paralelo a la tensión en el golfo Pérsico, una información del diario The Washington Post señaló que Siria, bajo el mando de su nuevo presidente, Ahmed al Sharaa, se está presentando como un corredor terrestre relativamente estable para el transporte de energía y mercancías, en tanto alternativa al estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aliado de Al Sharaa, calificó ese reporte como una “gran noticia”. Trump agregó, además, que Estados Unidos cuenta con “cantidades virtualmente ilimitadas de munición”, muy por encima de lo que sería necesario para la operación militar en Irán “o para cualquier otra guerra”.

Una información del diario The New York Post indicó que Omán rechazó el pedido de Irán de cobrar en conjunto tasas de servicio a los buques comerciales que navegan por el estrecho de Ormuz, en medio de amenazas de Washington contra ambos países. Ese relato contradice una declaración formulada la semana pasada por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

El ministro del Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, afirmó que una parte significativa de los daños causados a las instalaciones de energía del país ya fue reparada y que la recuperación de la capacidad de producción avanza a “ritmo acelerado”.

Para el banco de inversión Goldman Sachs, los mercados de transporte marítimo ahora incorporan a sus proyecciones un escenario prolongado de falta de acuerdo en Oriente Medio. No obstante, la entidad advirtió que “la creciente adaptabilidad del mercado al conflicto, incluyendo un aumento de la flota fantasma y la sensibilidad de precio de las importaciones de petróleo de China, probablemente continuará moderando el alza de los precios del petróleo”.

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