Los solteros estadounidenses ponen precio a la pareja ideal: esperan que gane un salario de seis cifras

La investigación de Northwestern Mutual indicó que la generación Z y los millennials hablan antes sobre dinero en una relación y priorizan la compatibilidad financiera (Imagen Ilustrativa Infobae).

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En Estados Unidos, los adultos solteros que le dan importancia al ingreso de una pareja potencial consideran que el salario anual ideal de su compañero o compañera debe ser de USD 139.000 en promedio, según un estudio de la aseguradora Northwestern Mutual realizado en 2026 entre 4.375 personas.

La diferencia más marcada aparece al mirar el dato por género. El relevamiento indicó que las mujeres esperan que una pareja potencial gane en promedio USD 172.000 al año, mientras que los hombres ubican esa expectativa en USD 101.000.

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De acuerdo con Fortune, una explicación posible para las diferencias en las expectativas por género es la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) citados por ese medio, el ingreso semanal mediano de trabajadores asalariados a tiempo completo fue de USD 1.380 para los hombres en el segundo trimestre de 2026, frente a USD 1.131 para las mujeres.

Según la BLS, la distancia entre hombres y mujeres crece en los tramos de mayor potencial salarial. En el segundo trimestre de 2026, el ingreso semanal promedio fue de USD 1.459 para los hombres de 25 años o más y de USD 1.171 para las mujeres.

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Entre las edades, los millennials registran la expectativa más alta

Por edades, los millennials de 30 a 45 años registraron la expectativa más alta, con USD 160.000, seguidos por la generación Z de 18 a 29 años, con USD 135.000.

En los grupos de mayor edad, la exigencia fue algo menor. La generación X ubicó el ingreso ideal en USD 123.000 anuales y los baby boomers en USD 125.000.

Esas expectativas quedan por encima de los ingresos medianos efectivos en el país, explicó Fortune. Datos de la Reserva Federal de St. Louis analizados por la plataforma Investopedia revelan que las personas de 35 a 44 años tienen ingresos anuales medianos de USD 72.020, mientras que el grupo de 45 a 54 años percibe USD 71.604.

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Para los adultos de 25 a 34 años, el ingreso mediano se ubica en USD 59.800 y entre las personas de 65 años o más se mantiene en el rango de los USD 60.000.

La generación X ubicó el ingreso ideal de una pareja potencial en USD 123.000 y los baby boomers en USD 125.000, por debajo de millennials y generación Z (Imagen Ilustrativa Infobae).

El dinero gana espacio en las citas, pero para la mayoría de los solteros no es un factor central

La investigación, realizada por Harris Poll para Northwestern Mutual, encontró que los más jóvenes tienden a hablar antes sobre dinero en una relación, ya que consideran que la compatibilidad financiera pesa más que la química emocional, la atracción física o los intereses en común.

Según Fortune, el 10% de la generación Z y el 11% de los millennials abordan las finanzas en los primeros días o semanas del vínculo, frente al 6% de la generación X y los baby boomers.

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A la vez, la generación Z y los millennials son menos propensos a postergar esa conversación hasta la convivencia o el matrimonio. Entre los baby boomers, quienes esperan hasta esa instancia representan el 15 %, mientras que entre los millennials la proporción baja al 6 %.

En paralelo, una encuesta de Credit One Bank realizada en 2025 entre 1.000 adultos de la generación Z y millennials mostró que más de la mitad dijo haber mentido o exagerado su situación financiera ante otra persona, ya fuera en internet o en encuentros presenciales, reportó la estación de televisión WFLA.

Pese a las expectativas de muchos consultados, el estudio de Northwestern Mutual también mostró que 59% de los solteros no cree que el ingreso de una posible pareja sea importante.

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En Estados Unidos, los adultos solteros que valoran el ingreso de una pareja potencial consideran ideal un salario anual promedio de USD 139.000 (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las expectativas económicas aparecen en un contexto de menos citas

Las expectativas financieras relevadas en el estudio conviven con señales de menor actividad en el mundo de las citas entre adultos jóvenes.

Según el Instituto de Estudios Familiares, citado por la cadena NewsNation, una entidad dedicada a investigar temas vinculados con el matrimonio y la familia, solo el 31 % de los adultos jóvenes de entre 22 y 35 años sale activamente con otras personas, una categoría que el relevamiento define como tener citas al menos una vez al mes.

El estudio, realizado entre casi 5.300 personas de ese grupo etario, también encontró que tres cuartas partes de las mujeres y casi dos tercios de los hombres no habían tenido citas o apenas habían salido unas pocas veces en el último año, pese a que muchos manifestaron interés en comenzar una relación.

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