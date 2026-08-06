Cuánto ganan los empleados de Walmart en 2026: sueldos por puesto, requisitos y cómo se asciende dentro de la empresa

Walmart publicó el informe Jobs Spotlight 2026 con sueldos por puesto en Estados Unidos, donde emplea a 1,6 millones de personas (REUTERS/Kevork Djansezian/File Photo)

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Walmart publicó su informe Jobs Spotlight 2026 con rangos salariales de puestos demandados en Estados Unidos, donde emplea a 1,6 millones de personas.

Según la compañía, 90% de sus vacantes en ese país no exige título universitario y 75% de sus trabajadores en tiendas, Sam’s Club y distribución comenzó en cargos por hora.

Walmart presentó esos datos para subrayar que buena parte de sus trayectorias internas parte de funciones operativas y puede derivar en tareas de coordinación, gestión o especialización. A escala global, la compañía tiene cerca de 2,1 millones de personas empleadas y, según afirma, sigue siendo el mayor empleador privado de Estados Unidos.

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En ese marco, el informe funciona como una radiografía laboral orientada a explicar cómo se organiza su fuerza de trabajo y qué rangos de compensación se asocian a distintos roles dentro de la empresa.

Walmart detalló rangos salariales de gerentes, farmacéuticos, conductores y perfiles técnicos

Un farmacéutico de Walmart percibe entre USD 98.000 y USD 172.000 anuales antes de bonos, según el reporte (REUTERS/Siddharth Cavale/File Photo)

Según el informe Jobs Spotlight 2026, un gerente de tienda de Walmart percibe entre USD 95.000 y USD 170.000 al año, además de bonos e incentivos en acciones. Para el formato de clubes, el documento indicó que un gerente de Sam’s Club recibe entre USD 110.000 y USD 160.000 anuales bajo el mismo esquema de compensación variable.

La inclusión de bonos e incentivos en acciones aparece en el informe como parte del paquete total de compensación para estos puestos de liderazgo.

En el área de salud, Walmart informó que un farmacéutico gana entre USD 98.000 y USD 172.000 al año antes de bonos. El documento ubicó esa banda salarial dentro del conjunto de roles profesionales que la empresa ofrece en Estados Unidos, con remuneraciones anuales y componentes variables asociados al desempeño.

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En logística, Walmart consignó que, para un conductor de su flota privada, el ingreso promedio superó los USD 109.000 durante el último año, de acuerdo con estadísticas incluidas en el propio informe. Ese dato se presenta como una referencia de ingresos en un puesto vinculado a la operación de transporte, una de las áreas clave de la compañía por su escala y por su peso en la cadena de suministro.

Entre los cargos corporativos y especializados, el documento incluyó ejemplos con rangos amplios. Un asociado de ventas de publicidad cobra entre USD 90.000 y USD 234.000 al año, con bonos e incentivos en acciones. El mismo rango salarial corresponde a un ingeniero de datos, según el informe. En ambos casos, Walmart los incorporó como ilustración de funciones con remuneración anual y con un componente variable atado a incentivos.

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Dentro de la cadena de suministro, el informe señaló que un gerente general percibe entre USD 116.000 y USD 351.000 al año, también con bonos e incentivos en acciones.

A la vez, el documento mencionó un rol dentro de su estructura inmobiliaria: un Realty Project Coach recibe entre USD 60.000 y USD 143.000 anuales, bajo el mismo formato de compensación variable. La presencia de estos puestos en el reporte refuerza el abanico de funciones que Walmart agrupó bajo la lógica de operaciones, gestión y soporte.

Para los puestos pagados por hora, Walmart indicó que un líder de equipo cobra entre USD 19 y USD 40 por hora antes de bonos. El informe también incluyó un rango para mantenimiento: un técnico de mantenimiento de servicios generales para instalaciones inmobiliarias recibe entre USD 26 y USD 76 por hora, también antes de bonos.

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En estos casos, el documento diferencia la modalidad de pago por hora del componente variable, que aparece mencionado como parte del esquema de compensación.

El informe sumó un indicador agregado para describir su base operativa: el salario promedio de los asociados de tienda fue de USD 18,25 por hora.

Al mismo tiempo, Walmart aclaró que la remuneración varía según la función y puede ubicarse entre USD 14 y USD 37 por hora. En el reporte, esa variabilidad aparece asociada a las distintas tareas y responsabilidades dentro de la operación diaria.

Qué dice Walmart sobre los ascensos internos

Walmart presentó una estructura de ascenso interno que combina puestos por hora, vacantes de tiempo completo y salarios que van de USD 14 a USD 37 por hora según la función (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La respuesta central del informe Jobs Spotlight 2026 es que Walmart sostiene su crecimiento interno sobre empleos de entrada y posiciones operativas. La compañía afirmó que tres de cada cuatro trabajadores que hoy se desempeñan en sus tiendas, en Sam’s Club y en operaciones de cadena de suministro iniciaron su carrera como asociados por hora.

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Con esa afirmación, el documento enlaza el punto de partida más frecuente dentro de la empresa con la ocupación de roles de mayor responsabilidad.

Ese dato sugiere, según Walmart, que una parte amplia de los cargos de liderazgo está ocupada por empleados promovidos dentro de la organización. En esa misma línea, el informe añadió que la estructura de contratación también amplía el acceso al empleo porque nueve de cada 10 puestos disponibles en Estados Unidos no exigen título universitario.

Para la empresa, el peso de los puestos por hora —y su composición con una mayoría de posiciones de tiempo completo— es un elemento central de su estrategia laboral.

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La combinación de vacantes de tiempo completo, rangos salariales en distintos niveles y promoción interna es el eje con el que Walmart presentó su radiografía laboral para 2026. En ese esquema, el informe organizó ejemplos que van desde puestos de base hasta funciones de gestión, salud, logística, tecnología y mantenimiento.

La empresa agrupó esos roles como parte de una misma estructura de empleo en Estados Unidos, con diferencias de remuneración asociadas a modalidad de pago, responsabilidades y componentes variables.

El informe de Walmart señala que un conductor de su flota privada superó un ingreso promedio de USD 109.000 en el último año (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El reporte también funciona como un catálogo de referencias salariales para perfiles muy distintos entre sí. Por un lado, aparecen funciones vinculadas al funcionamiento cotidiano de tiendas y centros operativos, con remuneración por hora y rangos que dependen del puesto.

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Por el otro, se enumeran posiciones con remuneración anual y con bonos e incentivos en acciones, lo que marca un salto en la forma de compensación.

Walmart vinculó esa coexistencia de niveles con la idea de carrera interna: ingresar en un rol operativo, sumar experiencia y, eventualmente, moverse a posiciones de coordinación o especialización.

En conjunto, el informe Jobs Spotlight 2026 expuso el retrato que la compañía decidió presentar sobre su fuerza laboral en Estados Unidos: una base amplia de puestos por hora, una mayoría de vacantes sin requisito de título universitario y una narrativa de ascenso interno sustentada, según la empresa, en la trayectoria de quienes comenzaron como asociados por hora.

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