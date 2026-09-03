Día del Trabajo en Nueva York: qué servicios y comercios abren y cuáles cierran el 7 de septiembre

El Día del Trabajo en Estados Unidos se celebrará el 7 de septiembre de 2026 y formará un fin de semana largo en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

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El Día del Trabajo en Estados Unidos se celebrará el lunes 7 de septiembre de 2026 y formará un fin de semana largo que alterará la actividad de organismos públicos, mercados financieros, bancos, servicios de mensajería y comercios en Nueva York.

La Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos incluye esa fecha en el calendario federal de feriados de 2026. La condición de día no laborable para empleados federales tendrá impacto en trámites, correo y operaciones que dependan de agencias públicas.

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La guía de LiveNOW from FOX, señal de noticias de Fox, anticipó cierres en oficinas gubernamentales, escuelas públicas, universidades, bancos y algunos comercios. Al mismo tiempo, varias cadenas de supermercados, farmacias, tiendas y restaurantes prevén atender durante la jornada, en ciertos casos con horarios modificados.

Oficinas públicas y mercados financieros sin actividad

La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq suspenderán sus operaciones por el Día del Trabajo en Estados Unidos (REUTERS/Andrew Kelly///File Photo)

Las dependencias del Gobierno federal permanecerán cerradas por el Día del Trabajo. La Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos confirma que el lunes 7 de septiembre figura como feriado federal en el calendario de 2026.

El funcionamiento de oficinas estatales y locales puede variar según la jurisdicción. Sin embargo, LiveNOW from FOX indicó que el feriado también afectará a esas dependencias, además de escuelas públicas y universidades.

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Las personas que tengan turnos, audiencias o trámites programados deberán consultar directamente con la institución correspondiente.

La Bolsa de Nueva York no tendrá operaciones. El calendario oficial de la entidad incorpora el Día del Trabajo entre los cierres de 2026, por lo que no se realizará la rueda habitual de negociación.

El Nasdaq tampoco operará el lunes 7 de septiembre. Su cronograma de feriados para 2026 clasifica la fecha como un día de mercado cerrado, junto con otras jornadas nacionales como el Día de Martin Luther King Jr., Memorial Day, Juneteenth, Thanksgiving y Navidad.

Correo, paquetería y servicios bancarios

El Servicio Postal de Estados Unidos no tendrá atención ordinaria ni entregas regulares de correspondencia durante el feriado (AP foto/David Zalubowski)

El Servicio Postal de Estados Unidos suspenderá la actividad habitual durante el feriado. El calendario oficial de la agencia federal establece que el Día del Trabajo será el 7 de septiembre, por lo que no habrá atención ordinaria en las oficinas postales ni entregas regulares de correspondencia.

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La interrupción alcanzará los envíos que dependan del correo público. Las operaciones regulares deberían retomarse el martes 8 de septiembre, aunque los usuarios podrán utilizar algunas herramientas digitales del Servicio Postal de Estados Unidos para rastrear paquetes, imprimir etiquetas o gestionar otros servicios en línea.

Las empresas privadas de reparto también modificarán su actividad. Según LiveNOW from FOX, UPS y FedEx suspenderán sus servicios habituales de entrega durante el Día del Trabajo.

La disponibilidad de oficinas, puntos de retiro o prestaciones urgentes puede variar según la ubicación y el tipo de envío.

Los bancos no abrirán sus sucursales tradicionales. No obstante, la guía citada señala que la mayoría de los cajeros automáticos seguirá disponible para retirar efectivo.

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Las aplicaciones y plataformas digitales de las entidades bancarias también permitirán efectuar algunas gestiones, aunque las operaciones que requieran procesamiento interbancario podrían completarse al siguiente día hábil.

Supermercados, farmacias y tiendas que atenderán

Target, Walmart, Walgreens, CVS, Whole Foods, Trader Joe’s y Aldi abrirán en Nueva York con horarios que en algunos casos serán reducidos (Google Maps)

El comercio minorista tendrá una dinámica distinta a la de las oficinas públicas. LiveNOW from FOX informó que Target y Walmart abrirán durante el feriado, al igual que las farmacias Walgreens y CVS. En estos últimos casos, el horario del área de farmacia puede ser diferente del de la tienda.

También prevén atender Whole Foods, Trader Joe’s y Aldi, aunque con horarios reducidos. Las cadenas Kroger y Albertsons operarían bajo un esquema similar, mientras que algunas de sus farmacias podrían interrumpir temporalmente la atención. La disponibilidad de medicamentos y recetas dependerá de cada local.

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La lista de comercios abiertos incluye a Home Depot, Lowe’s, Best Buy, Kohl’s, Big Lots y Belk. Sam’s Club funcionará con cierre anticipado a las 18.00, de acuerdo con la guía. La excepción será Costco, cuyos almacenes no abrirán el lunes 7 de septiembre.

Los restaurantes y las principales cadenas gastronómicas de Nueva York mantendrán su actividad, según la misma fuente.

Algunos establecimientos podrían ajustar sus turnos por el fin de semana largo, especialmente aquellos que operan con reservas o servicios de entrega.