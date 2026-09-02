Es pescador, lo mordió un tiburón en Florida y casi le quita el pie: “Me di cuenta de que cada minuto cuenta en la vida”

David Daniel sobrevivió a un ataque de tiburón en Boca Grande Key, Florida, mientras pescaba cerca de un banco de arena (GoFundMe)

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David Daniel sobrevivió a un ataque de tiburón mientras pescaba cerca de un banco de arena en la playa de Boca Grande Key, en Florida, el 23 de agosto. El hombre, de 43 años, sufrió una mordedura en la parte superior del pie y debió ser trasladado en helicóptero a un hospital, donde fue sometido a dos cirugías.

Tras recibir el alta médica, Daniel comenzó una recuperación que incluirá varios meses de fisioterapia. Como no tiene seguro médico, una campaña en GoFundMe reúne fondos para afrontar los gastos derivados de la atención hospitalaria, las intervenciones y la rehabilitación.

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La colecta había recaudado más de USD 7.400 al momento de la publicación, de una meta de USD 16.000. El objetivo es cubrir los costos imprevistos que dejó el ataque y el tratamiento que necesitará en los próximos meses.

Según WSVN, Daniel se encontraba cerca de la orilla cuando vio a un tiburón nodriza de entre seis y siete pies, unos 1,8 a 2,1 metros. Intentó evitarlo, pero el animal cambió de dirección cuando él comenzó a moverse y se dirigió directamente hacia él.

El ataque ocurrió cerca de un banco de arena

Profesionales de la salud que estaban en una embarcación cercana asistieron a David Daniel y ayudaron a controlar la pérdida de sangre (GoFundMe)

El tiburón mordió a Daniel en la parte superior del pie. Aunque soltó la extremidad al advertir que no se trataba de una presa, la lesión fue lo suficientemente grave como para provocar una fuerte hemorragia.

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Desde su cama de hospital, Daniel relató a TODAY que, al mirar el agua después de la mordedura, vio “muchísima sangre”. En ese momento, pensó: “No hay manera de que salgas de esta playa”.

También aseguró que temió por su vida mientras permanecía en la arena. “Sentado en la playa, desangrándome, en cierto modo estaba haciendo las paces conmigo mismo, diciéndome: ‘Si te ha llegado la hora, te llegará’”.

La ayuda llegó desde una embarcación que estaba cerca. Algunos de los navegantes eran profesionales de la salud y auxiliaron a Daniel antes de que arribaran los rescatistas. Lo llevaron hacia la orilla, le brindaron primeros auxilios y trabajaron para contener la pérdida de sangre.

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La Guardia Costera de Estados Unidos lo trasladó en helicóptero al Centro Médico Jackson South. Daniel destacó la intervención de quienes lo asistieron antes de su evacuación y sostuvo que su presencia fue decisiva.

Cuando vio acercarse a dos de las rescatistas, les dijo al programa televisivo que fueron “como ángeles caídos del cielo”. Más tarde, afirmó al medio local: “Si no fuera por ellos, estaría muerto en la playa, sin duda alguna. Gracias a Dios que todos eran profesionales médicos, enfermeros y paramédicos”.

La enfermera Courtney McMurray contó a TODAY que estaba en el “lugar adecuado en el momento adecuado”. Según explicó, ella y su compañero, el enfermero Chris Green, “estaban destinados a estar allí”.

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Green describió la atención que brindaron en el lugar. “Ayudar a controlar la hemorragia y elevar la extremidad, y gritamos para que alguien llamara a la Guardia Costera”.

Dos cirugías, alta médica y meses de rehabilitación

David Daniel fue sometido a dos cirugías después de la mordedura de tiburón y recibió el alta médica el 26 de agosto (GoFundMe)

Luego del traslado, Daniel fue hospitalizado y se sometió a dos operaciones. Citado por WSVN, explicó que, después de los procedimientos, se sentía “bastante estable”, aunque con limitaciones para desplazarse.

“No puedo moverme mucho. Llevo una bota ortopédica y el pie está vendado por las operaciones. Me siento bien, bastante fuerte”, señaló. La inmovilización forma parte de los cuidados posteriores a las cirugías.

El hombre agregó que todavía notaba cambios en su presión arterial. “Mi presión arterial está un poco rara porque, ya sabes, me atacó un tiburón. Así que estoy tratando de mantenerme positivo, pensar en toda la gente buena que me está ayudando y mantener una buena actitud y ser feliz”.

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Daniel recibió el alta el miércoles 26 de agosto. A partir de ese momento, comenzó una etapa de recuperación física que, según contó, demandará fisioterapia durante varios meses.

Además de las consecuencias médicas, dijo que el ataque modificó su forma de mirar la vida cotidiana. Tras sobrevivir, aseguró sentirse “increíblemente humilde y agradecido” por el apoyo de las personas que estuvieron cerca durante la emergencia y los días posteriores.

Al medio local, explicó que la experiencia le hizo valorar de otro modo el paso del tiempo. “Me di cuenta de que cada minuto cuenta en la vida. Un minuto puedes estar paseando, disfrutando del buen tiempo y divirtiéndote con amigos. Y al minuto siguiente, podrías estar muerto”.

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Daniel también afirmó que el episodio lo llevó a revisar sus vínculos personales. “Así que realmente tengo que reflexionar sobre mí mismo y recordar agradecer a todos los que me rodean y lo que tengo. Y expresarlo más, decirles a las personas que me importan y que aprecio su compañía”.