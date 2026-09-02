Detuvieron a un hombre por acosar a mujeres en dos tiendas de California: ya había sido arrestado por hechos similares

Las cámaras de Big Sav Discount Store captaron al sospechoso cerca de una empleada mientras ella ordenaba mercadería en el local.

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Un hombre de 39 años fue detenido en Glendale, en el área de Los Ángeles, por violar su libertad condicional tras ser acusado de acercarse a mujeres en comercios para olerles los glúteos, una conducta por la que ya había sido señalado antes.

La detención tuvo lugar el viernes 28 de agosto, después de que la Policía recibiera avisos sobre un hombre en actitud sospechosa en negocios de la cuadra 1500 de Glenoaks Boulevard.

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De acuerdo con CBS News y ABC7, los reportes indican que el sospechoso se agachaba detrás de otras personas e intentaba acercarse de manera indebida.

Los agentes acudieron primero a una tienda de comestibles del sector y luego recibieron una denuncia similar desde una sucursal de Marshalls.

Tras revisar las grabaciones de vigilancia de ambos locales, la Policía identificó al sospechoso como Calese Crowder y fue localizado más tarde en la cuadra 100 de South Brand Boulevard.

Un comercio dijo que era la tercera vez que ocurría una escena similar

El medio ABC7 difundió imágenes de seguridad de la tienda Big Sav Discount Store en las que el sospechoso se pone de cuclillas cerca de una empleada que acomodaba productos.

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El gerente del local, Jimmy Koh, dijo a la televisora que ya había observado conductas parecidas del mismo hombre. “Sé que es inofensivo, pero es un fetiche raro”, afirmó.

Koh agregó que era “la tercera vez” que el hombre actuaba de manera similar en esa tienda. Según su relato, el sospechoso se agachaba “como lo hace normalmente” y trataba de aprovechar una oportunidad para oler a las mujeres.

A su vez, recordó su reacción la primera vez que lo vio: “¿Qué está haciendo este tipo? Se ve espeluznante”.

El gerente Jimmy Koh afirmó que era la tercera vez que el mismo hombre repetía una conducta similar en esa tienda de Glendale (Captura de video: ABC7).

Los antecedentes en Glendale y Burbank se remontan a 2021

Crowder, quien figura en registros oficiales como delincuente sexual registrado, acumula episodios similares en Glendale y Burbank desde 2021.

Uno de los incidentes cobró notoriedad pública en 2023, cuando Michaela Witter difundió en TikTok un video grabado en una librería Barnes and Noble de Burbank.

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En esas imágenes, se observa al hombre inclinarse detrás de la mujer mientras ella miraba estantes de libros. Cuando lo interrogó sobre su conducta, el hombre alegó que ataba sus zapatos. Poco después, se lo ve acercarse de manera parecida a otra clienta dentro del comercio.

Ese mismo año, el hombre fue arrestado por un caso de merodeo y vigilancia en una vivienda de Glendale.

En agosto de 2023, una mujer grabó en video al hombre dentro de una librería de Burbank y lo acusó de acercarse de forma sospechosa por detrás (TikTok: @michaela.witter).

Posteriormente, en agosto de 2025, fue detenido otra vez tras denuncias por un episodio similar en una tienda Walgreens de Burbank.

Un mes antes, la Policía había recibido un aviso sobre una persona sospechosa que merodeaba por el sector de mujeres de un Nordstrom Rack en el Burbank Empire Center. Más tarde, el hombre fue encontrado en un Walmart cercano, donde presuntamente seguía a una clienta.

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La declaración policial citada por ABC7 señaló que, mientras estaba en la sección femenina, el sospechoso fue visto seguir a una compradora, agacharse cerca de ella y realizar “actos obscenos al olerle los glúteos de forma inapropiada”.

El medio también indicó que el hombre admitió haber incumplido su libertad condicional y recibió una condena de más de 100 días de cárcel.

La Policía de Glendale recibió avisos sobre un hombre en actitud sospechosa en negocios de Glenoaks Boulevard y activó la búsqueda (Captura de video: ABC7).

Otros antecedentes de Crowder

Registros del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California revelan que Crowder había cumplido condenas previas por posesión de sustancias controladas y robo.

Su encarcelamiento más reciente había sido en julio de 2024 por intento de robo en primer grado.

Aunque fue sentenciado a tres años de prisión, recibió créditos por el tiempo ya cumplido y por actividades realizadas durante su detención, por lo que salió bajo supervisión de libertad condicional en junio de 2025, precisó CBS News.

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Por el momento, el sospechoso permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras espera su próxima audiencia.