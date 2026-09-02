Estados Unidos

Detuvieron a un hombre por acosar a mujeres en dos tiendas de California: ya había sido arrestado por hechos similares

Calese Crowder, de 39 años, violó su libertad condicional y es señalado por acercarse a clientas dentro de locales de Glendale e intentar olerlas

Las cámaras de Big Sav Discount Store captaron al sospechoso cerca de una empleada mientras ella ordenaba mercadería en el local.
Guardar

Un hombre de 39 años fue detenido en Glendale, en el área de Los Ángeles, por violar su libertad condicional tras ser acusado de acercarse a mujeres en comercios para olerles los glúteos, una conducta por la que ya había sido señalado antes.

La detención tuvo lugar el viernes 28 de agosto, después de que la Policía recibiera avisos sobre un hombre en actitud sospechosa en negocios de la cuadra 1500 de Glenoaks Boulevard.

PUBLICIDAD

De acuerdo con CBS News y ABC7, los reportes indican que el sospechoso se agachaba detrás de otras personas e intentaba acercarse de manera indebida.

Los agentes acudieron primero a una tienda de comestibles del sector y luego recibieron una denuncia similar desde una sucursal de Marshalls.

Tras revisar las grabaciones de vigilancia de ambos locales, la Policía identificó al sospechoso como Calese Crowder y fue localizado más tarde en la cuadra 100 de South Brand Boulevard.

Un comercio dijo que era la tercera vez que ocurría una escena similar

El medio ABC7 difundió imágenes de seguridad de la tienda Big Sav Discount Store en las que el sospechoso se pone de cuclillas cerca de una empleada que acomodaba productos.

PUBLICIDAD

El gerente del local, Jimmy Koh, dijo a la televisora que ya había observado conductas parecidas del mismo hombre. “Sé que es inofensivo, pero es un fetiche raro”, afirmó.

Koh agregó que era “la tercera vez” que el hombre actuaba de manera similar en esa tienda. Según su relato, el sospechoso se agachaba “como lo hace normalmente” y trataba de aprovechar una oportunidad para oler a las mujeres.

A su vez, recordó su reacción la primera vez que lo vio: “¿Qué está haciendo este tipo? Se ve espeluznante”.

Un hombre con gorra negra y gafas habla frente a varios micrófonos de prensa en la vía pública
El gerente Jimmy Koh afirmó que era la tercera vez que el mismo hombre repetía una conducta similar en esa tienda de Glendale (Captura de video: ABC7).

Los antecedentes en Glendale y Burbank se remontan a 2021

Crowder, quien figura en registros oficiales como delincuente sexual registrado, acumula episodios similares en Glendale y Burbank desde 2021.

Uno de los incidentes cobró notoriedad pública en 2023, cuando Michaela Witter difundió en TikTok un video grabado en una librería Barnes and Noble de Burbank.

En esas imágenes, se observa al hombre inclinarse detrás de la mujer mientras ella miraba estantes de libros. Cuando lo interrogó sobre su conducta, el hombre alegó que ataba sus zapatos. Poco después, se lo ve acercarse de manera parecida a otra clienta dentro del comercio.

Ese mismo año, el hombre fue arrestado por un caso de merodeo y vigilancia en una vivienda de Glendale.

En agosto de 2023, una mujer grabó en video al hombre dentro de una librería de Burbank y lo acusó de acercarse de forma sospechosa por detrás (TikTok: @michaela.witter).

Posteriormente, en agosto de 2025, fue detenido otra vez tras denuncias por un episodio similar en una tienda Walgreens de Burbank.

Un mes antes, la Policía había recibido un aviso sobre una persona sospechosa que merodeaba por el sector de mujeres de un Nordstrom Rack en el Burbank Empire Center. Más tarde, el hombre fue encontrado en un Walmart cercano, donde presuntamente seguía a una clienta.

La declaración policial citada por ABC7 señaló que, mientras estaba en la sección femenina, el sospechoso fue visto seguir a una compradora, agacharse cerca de ella y realizar “actos obscenos al olerle los glúteos de forma inapropiada”.

El medio también indicó que el hombre admitió haber incumplido su libertad condicional y recibió una condena de más de 100 días de cárcel.

Imagen de seguridad en un comercio con estantes de utensilios de cocina, donde una mujer revisa un anaquel y un hombre con mochila permanece detrás
La Policía de Glendale recibió avisos sobre un hombre en actitud sospechosa en negocios de Glenoaks Boulevard y activó la búsqueda (Captura de video: ABC7).

Otros antecedentes de Crowder

Registros del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California revelan que Crowder había cumplido condenas previas por posesión de sustancias controladas y robo.

Su encarcelamiento más reciente había sido en julio de 2024 por intento de robo en primer grado.

Aunque fue sentenciado a tres años de prisión, recibió créditos por el tiempo ya cumplido y por actividades realizadas durante su detención, por lo que salió bajo supervisión de libertad condicional en junio de 2025, precisó CBS News.

Por el momento, el sospechoso permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras espera su próxima audiencia.

Temas Relacionados

CaliforniaLos AngelesAcoso sexualLibertad condicionalEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sin acuerdo en el caso Lindsay Clancy, el jurado volverá para un quinto día de deliberaciones

El panel de 12 integrantes informó al juez William Sullivan que seguía sin alcanzar una decisión unánime; este les indicó que continuaran con el debate y, horas después, dispuso que regresaran al día siguiente

Sin acuerdo en el caso Lindsay Clancy, el jurado volverá para un quinto día de deliberaciones

El boom de los megaalquileres en Manhattan: ya pagan más de USD 100.000 al mes por pisos de lujo

Millonarios postergan la compra de propiedades exclusivas ante la escasez de opciones y el avance de un nuevo impuesto. Los contratos más altos marcan cifras récord en la ciudad

El boom de los megaalquileres en Manhattan: ya pagan más de USD 100.000 al mes por pisos de lujo

La tormenta tropical Edouard tocó tierra en Texas: alerta por inundaciones en Houston y Port Arthur

El fenómeno dejó intensas precipitaciones y daños en el suministro eléctrico. Autoridades mantienen medidas de emergencia en la zona afectada

La tormenta tropical Edouard tocó tierra en Texas: alerta por inundaciones en Houston y Port Arthur

Tony Romo aceptó una infracción civil por conducir intoxicado: “Estos son mis fracasos y asumo la responsabilidad por ellos”

La sanción contra el exjugador de la NFL incluye la suspensión de la licencia de conducir por seis meses, una multa de USD 834 y la participación en un programa de evaluación sobre consumo de alcohol

Tony Romo aceptó una infracción civil por conducir intoxicado: “Estos son mis fracasos y asumo la responsabilidad por ellos”

Rescataron a una osa y sus tres crías atrapadas en un tanque de agua en Los Ángeles

El operativo ocurrió tras más de 12 horas de encierro, durante una jornada de altas temperaturas

Rescataron a una osa y sus tres crías atrapadas en un tanque de agua en Los Ángeles

TECNO

Desarrollan mano robótica tan delicada que es capaz de sujetar huevos sin dañarlos

Desarrollan mano robótica tan delicada que es capaz de sujetar huevos sin dañarlos

Europa lanza Office EU para ofrecer una alternativa propia a Microsoft 365

Por qué Anthropic destruyó millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

Google Pics es la nueva app para diseñar y editar imágenes con ayuda de IA

ChatGPT entra en escena judicial: sus conversaciones se usan como pruebas ante tribunales en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Callina Liang habló sobre su preparación para interpretar a Chun-Li: “Cambié drásticamente mi dieta”

Callina Liang habló sobre su preparación para interpretar a Chun-Li: “Cambié drásticamente mi dieta”

Sarah Jessica Parker se despidió de Carrie Bradshaw: “Dominó mi pulso profesional durante 27 años”

“Será bastante buena, tiene un elenco realmente muy divertido”: Robert Pattinson habló sobre la secuela de Batman

Una mujer es grabada mientras le rapan la cabeza por no pagar su cuenta en un bar de Bangkok

Así será la lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026

MUNDO

Dibujos ocultos de 36.000 años, miles de kilómetros de senderos y rutas para ciclistas: así es Ardèche

Dibujos ocultos de 36.000 años, miles de kilómetros de senderos y rutas para ciclistas: así es Ardèche

Jordania interceptó 10 misiles balísticos lanzados desde Irán que apuntaban a una base estadounidense

Putin aseguró que Rusia "está ganando" la guerra en Ucrania y descartó negociar con Kiev

Se desconoce el estatus nuclear de Irán mientras persiste la guerra con Estados Unidos, afirma el OIEA

El OIEA confirmó que el régimen de Bashar al Assad construyó tres instalaciones nucleares secretas en Siria