Estados Unidos

Marco Rubio recibió al jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba para evaluar la entrega de USD 100 millones en ayuda humanitaria

El encuentro permitió actualizar al secretario de Estado sobre las condiciones en la isla y los mecanismos impulsados por Washington para evitar que la asistencia quede bajo control de la dictadura

Dos hombres con traje formal se estrechan la mano en una oficina junto a la bandera de Estados Unidos
Marco Rubio recibió en Washington a Mike Hammer para revisar la crisis en Cuba y la asistencia humanitaria de Estados Unidos.
Guardar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este lunes en Washington al jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer, en una reunión destinada a revisar la evolución de la crisis en la isla y las acciones de Washington para hacer llegar asistencia humanitaria a los cubanos. El encuentro se produjo mientras la Casa Blanca mantiene una estrategia de fuerte presión sobre la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

La representación diplomática estadounidense en La Habana informó que Hammer presentó a Rubio una actualización sobre las condiciones actuales de Cuba. También analizaron el programa de asistencia de 100 millones de dólares comprometido por Washington, cuyo reparto se realiza fuera de las estructuras estatales cubanas.

PUBLICIDAD

El objetivo de la administración de Donald Trump es que los recursos lleguen directamente a sectores de la población afectados por la escasez. Para ello, Estados Unidos contempla trabajar con Cáritas y otras organizaciones que considera confiables, evitando que el dinero o los suministros queden bajo control del régimen cubano o de GAESA, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas.

La delegación estadounidense también destacó el respaldo de Washington a las aspiraciones de los cubanos de vivir “en libertad y con dignidad”.

Publicación en red social de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba con un mensaje sobre una reunión diplomática y ayuda humanitaria
La misión diplomática de Estados Unidos en La Habana informó a Rubio sobre las condiciones actuales de Cuba y el programa de ayuda de 100 millones de dólares.

La ayuda comenzó a materializarse durante el segundo semestre del año con envíos destinados a familias en situación de vulnerabilidad. Los paquetes incluyen alimentos básicos y artículos de higiene, además de elementos para facilitar el acceso al agua potable y cubrir necesidades domésticas esenciales.

PUBLICIDAD

El esquema de distribución busca mantener la asistencia al margen de las instituciones oficiales cubanas. Una parte de los fondos será gestionada mediante estructuras vinculadas a la Iglesia Católica, mientras que el resto será canalizado a través de organizaciones no gubernamentales seleccionadas por Washington.

La reunión entre Rubio y Hammer también se enmarca en una política estadounidense más amplia destinada a incrementar la presión sobre La Habana. El secretario de Estado ha sostenido que las medidas de Washington continuarán mientras la dictadura cubana no emprenda transformaciones económicas y políticas.

Rubio había advertido previamente que La Habana no podrá recurrir a mecanismos destinados a sortear las sanciones estadounidenses.

Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape”, afirmó, al explicar que Washington responderá a cualquier estrategia que considere orientada a eludir su presión.

Marco Rubio y el jefe de la misión estadounidense posan de traje frente a una chimenea flanqueados por banderas de Estados Unidos
Marco Rubio afirmó que la presión de Washington sobre La Habana continuará mientras la dictadura de Miguel Díaz-Canel no adopte cambios económicos y políticos.

El funcionario también sostuvo que Cuba no puede apostar a que la situación cambie simplemente con el paso del tiempo.

Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, afirmó al referirse al período restante de la actual administración estadounidense.

La política de Washington se intensificó después de la pérdida del respaldo energético y financiero que Cuba recibía de Venezuela. Rubio describió ese cambio como una ruptura con una dinámica que, durante años, permitió a La Habana contar con apoyo externo mientras Estados Unidos mantenía una atención limitada sobre la isla.

En paralelo, la administración Trump ha impuesto nuevas sanciones contra funcionarios y entidades cubanas vinculadas al aparato militar y económico. Washington sostiene que esas medidas buscan limitar los recursos disponibles para las estructuras estatales y aumentar los incentivos para que La Habana adopte reformas.

La reunión de este lunes permitió a Rubio recibir directamente de Hammer información sobre la situación en terreno y sobre la ejecución del programa de ayuda, dos elementos centrales de la actual política estadounidense hacia Cuba.

Temas Relacionados

Marco RubioCubaAyuda humanitariaSancionesÚltimas Noticias AméricaMiguel Díaz-CanelLa HabanaCrisis en Cubaasistencia humanitariaDepartamento de Estado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump defendió la construcción de centros de datos en Estados Unidos y dijo que quienes se oponen favorecen a China

En un mensaje publicado este lunes en Truth Social, el mandatario sostuvo que estas instalaciones impulsan empleo y menores impuestos, y advirtió que frenar su expansión debilita a Estados Unidos en IA

Donald Trump defendió la construcción de centros de datos en Estados Unidos y dijo que quienes se oponen favorecen a China

Inundaciones repentinas en el Gran Cañón: al menos dos muertos, 15 desaparecidos y evacuaciones de emergencia

Las crecidas del sábado destruyeron puentes, bloquearon senderos y dejaron sin agua potable a uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos, con rescates aéreos en zonas turísticas

Inundaciones repentinas en el Gran Cañón: al menos dos muertos, 15 desaparecidos y evacuaciones de emergencia

Discusión por enchiladas en Nuevo México: acusan a un joven de matar a tiros a su primo

La víctima recibió varios disparos en un complejo de departamentos de Albuquerque después de una cena familiar que derivó en una pelea, de acuerdo con la reconstrucción policial

Discusión por enchiladas en Nuevo México: acusan a un joven de matar a tiros a su primo

Fraude en California: condenan a un constructor de "food trucks" por estafar a inmigrantes por casi USD 1 millón

Decenas de familias perdieron el capital que habían reunido para lanzar un emprendimiento gastronómico móvil, en una causa que expuso pagos anticipados, entregas incumplidas y denuncias por amenazas

Fraude en California: condenan a un constructor de "food trucks" por estafar a inmigrantes por casi USD 1 millón

La Casa Blanca impulsa una ampliación de exenciones de biocombustibles nacionales

La EPA prepara el anuncio de más de 1.800 millones de créditos para beneficiar a pequeñas refinerías. Esta cifra casi que duplica lo proyectado y desata debates entre el sector energético y el Cinturón Agrícola

La Casa Blanca impulsa una ampliación de exenciones de biocombustibles nacionales

TECNO

Cuándo y dónde ver el State of Play y State of Play Japan de PlayStation: horarios y detalles del evento

Cuándo y dónde ver el State of Play y State of Play Japan de PlayStation: horarios y detalles del evento

Cuándo se podría reservar el iPhone 18 Pro luego del Apple Event en Silicon Valley

Mayday en Apple TV: Ryan Reynolds y Kenneth Branagh se unen a la nostalgia con una Macintosh de 1984

Cómo saber si mi celular será compatible con la aplicación de WhatsApp en septiembre de 2026

¿Puede la IA mapear las emociones igual que los humanos?

ENTRETENIMIENTO

Hugh Jackman ofrece a sus fans un mes de renta gratis en su departamento de Nueva York

Hugh Jackman ofrece a sus fans un mes de renta gratis en su departamento de Nueva York

Kate Cassidy recuerda a Liam Payne en el que habría sido su cumpleaños 33: “Nunca dejaré de hablar de él”

A los 54 años, Carmen Electra no deja nada a la imaginación en una atrevida sesión de fotos desde Berlín

El hermano de la princesa Diana comparte un emotivo mensaje a 29 años de su muerte: “Me vuelvo fundamentalmente infeliz”

Tim Curry se ganó a Frank-N-Furter cantando a Little Richard en una audición que ya es leyenda

MUNDO

Cómo un escarabajo logra robar la identidad química de las hormigas para sobrevivir

Cómo un escarabajo logra robar la identidad química de las hormigas para sobrevivir

El presidente de India le dijo a Putin que la guerra en Ucrania debe terminar “por el bien de la humanidad”

Kiev revisa sus protocolos de seguridad tras la escalada de los ataques de drones rusos

Zelensky busca destrabar las negociaciones con Trump y prepara una visita de Witkoff y Kushner a Ucrania

La escalada entre Estados Unidos e Irán hunde a Wall Street y empuja al alza al petróleo