Marco Rubio recibió al jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba para evaluar la entrega de USD 100 millones en ayuda humanitaria

Marco Rubio recibió en Washington a Mike Hammer para revisar la crisis en Cuba y la asistencia humanitaria de Estados Unidos.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este lunes en Washington al jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer, en una reunión destinada a revisar la evolución de la crisis en la isla y las acciones de Washington para hacer llegar asistencia humanitaria a los cubanos. El encuentro se produjo mientras la Casa Blanca mantiene una estrategia de fuerte presión sobre la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

La representación diplomática estadounidense en La Habana informó que Hammer presentó a Rubio una actualización sobre las condiciones actuales de Cuba. También analizaron el programa de asistencia de 100 millones de dólares comprometido por Washington, cuyo reparto se realiza fuera de las estructuras estatales cubanas.

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El objetivo de la administración de Donald Trump es que los recursos lleguen directamente a sectores de la población afectados por la escasez. Para ello, Estados Unidos contempla trabajar con Cáritas y otras organizaciones que considera confiables, evitando que el dinero o los suministros queden bajo control del régimen cubano o de GAESA, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas.

La delegación estadounidense también destacó el respaldo de Washington a las aspiraciones de los cubanos de vivir “en libertad y con dignidad”.

La misión diplomática de Estados Unidos en La Habana informó a Rubio sobre las condiciones actuales de Cuba y el programa de ayuda de 100 millones de dólares.

La ayuda comenzó a materializarse durante el segundo semestre del año con envíos destinados a familias en situación de vulnerabilidad. Los paquetes incluyen alimentos básicos y artículos de higiene, además de elementos para facilitar el acceso al agua potable y cubrir necesidades domésticas esenciales.

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El esquema de distribución busca mantener la asistencia al margen de las instituciones oficiales cubanas. Una parte de los fondos será gestionada mediante estructuras vinculadas a la Iglesia Católica, mientras que el resto será canalizado a través de organizaciones no gubernamentales seleccionadas por Washington.

La reunión entre Rubio y Hammer también se enmarca en una política estadounidense más amplia destinada a incrementar la presión sobre La Habana. El secretario de Estado ha sostenido que las medidas de Washington continuarán mientras la dictadura cubana no emprenda transformaciones económicas y políticas.

Rubio había advertido previamente que La Habana no podrá recurrir a mecanismos destinados a sortear las sanciones estadounidenses.

“Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape”, afirmó, al explicar que Washington responderá a cualquier estrategia que considere orientada a eludir su presión.

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Marco Rubio afirmó que la presión de Washington sobre La Habana continuará mientras la dictadura de Miguel Díaz-Canel no adopte cambios económicos y políticos.

El funcionario también sostuvo que Cuba no puede apostar a que la situación cambie simplemente con el paso del tiempo.

“Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”, afirmó al referirse al período restante de la actual administración estadounidense.

La política de Washington se intensificó después de la pérdida del respaldo energético y financiero que Cuba recibía de Venezuela. Rubio describió ese cambio como una ruptura con una dinámica que, durante años, permitió a La Habana contar con apoyo externo mientras Estados Unidos mantenía una atención limitada sobre la isla.

En paralelo, la administración Trump ha impuesto nuevas sanciones contra funcionarios y entidades cubanas vinculadas al aparato militar y económico. Washington sostiene que esas medidas buscan limitar los recursos disponibles para las estructuras estatales y aumentar los incentivos para que La Habana adopte reformas.

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La reunión de este lunes permitió a Rubio recibir directamente de Hammer información sobre la situación en terreno y sobre la ejecución del programa de ayuda, dos elementos centrales de la actual política estadounidense hacia Cuba.