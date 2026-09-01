Estados Unidos

Hallaron a un recién nacido en el baño de un supermercado de Nueva York y la policía investiga si fue abandonado por una empleada

El niño fue asistido de inmediato y permanece estable en un hospital de White Plains, mientras la policía analiza la responsabilidad de una integrante del personal

Fachada de un edificio comercial con el letrero de ShopRite en letras rojas, árboles pequeños y señales de tránsito
Un recién nacido fue hallado en el baño de empleados de un ShopRite de White Plains y fue trasladado al White Plains Hospital en condición estable (Rourke/AP)
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Un recién nacido fue hallado el domingo en un baño de empleados de un supermercado ShopRite del complejo City Center, en White Plains, condado de Westchester, Nueva York. El bebé fue trasladado al White Plains Hospital, donde permanece en condición estable, según informó el Departamento de Seguridad Pública de White Plains.

El descubrimiento ocurrió cerca de las 6.40 am del domingo. Empleados del comercio encontraron al niño, llamaron al 911 y lo asistieron hasta la llegada de los equipos de emergencia.

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ShopRite confirmó que sus trabajadores notificaron de inmediato a las autoridades y permanecieron junto al recién nacido antes de que fuera llevado al hospital.

La policía identificó a una mujer de 32 años, residente de White Plains y empleada del establecimiento, en relación con el caso. La mujer quedó bajo custodia y recibió atención médica después del parto, mientras las autoridades evalúan posibles cargos penales.

El operativo para esclarecer el hallazgo

Un letrero vertical rojo con la marca ShopRite en la fachada de un edificio beige junto a un edificio residencial de ladrillo rojo
Los detectives procesaron varias escenas, entrevistaron a testigos y la Fiscalía del Condado de Westchester analiza la evidencia reunida en el operativo (Captura de video)

La División de Investigaciones Criminales de la Policía de White Plains inició actuaciones por un posible caso de abandono infantil. Para reunir pruebas y establecer cómo ocurrió el hecho, recibió apoyo del Departamento de Policía de Harrison, de la Policía del Condado de Westchester y de las unidades caninas de esa fuerza.

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“Se ha identificado a un sospechoso y se encuentra bajo custodia”, informó el Departamento de Seguridad Pública de White Plains en un comunicado. “El departamento está colaborando estrechamente con la Fiscalía del Condado de Westchester en relación con posibles cargos penales”.

Los detectives procesaron varias escenas vinculadas con el episodio y entrevistaron a testigos. La policía no divulgó la identidad de la mujer ni precisó los delitos que podría enfrentar, mientras la Fiscalía del Condado de Westchester analiza la evidencia reunida durante el operativo.

Las autoridades también desmintieron una fotografía que circuló en redes sociales como si mostrara al bebé encontrado en ShopRite. Aclararon que esa imagen no corresponde al recién nacido localizado el domingo y no guarda relación con la investigación.

La atención del bebé y la reconstrucción del caso

Dos entradas a baños con letreros iluminados que muestran las letras W y M, junto a un cartel de baño masculino
Las autoridades recordaron que la ley de Refugio Seguro de Nueva York permite entregar de forma anónima a un bebé de menos de 30 días en un hospital, una comisaría o una estación de bomberos (Captura de video)

Los Servicios de Protección Infantil del Condado de Westchester intervienen en el cuidado futuro del niño. La agencia participa mientras el bebé recibe atención médica y los investigadores determinan las circunstancias que llevaron a su hallazgo en el supermercado.

Según la reconstrucción difundida por la policía, la mujer habría dado a luz alrededor de las 11 pm del sábado. El recién nacido permaneció en el baño de empleados durante unas siete horas, hasta que una trabajadora del comercio lo descubrió a primera hora del domingo.

Un portavoz de ShopRite señaló que los empleados actuaron apenas detectaron la situación: avisaron a los servicios de emergencia y cuidaron al bebé hasta la llegada de los socorristas. La rápida intervención permitió que el niño fuera atendido y trasladado al White Plains Hospital.

El Departamento de Seguridad Pública de White Plains agradeció a ShopRite, City Center, al Departamento de Policía de Harrison, a la Policía del Condado de Westchester y a las personas que aportaron información o colaboraron con las autoridades durante las primeras horas del caso.

Qué establece la ley de Refugio Seguro en Nueva York

A raíz del episodio, las autoridades recordaron la vigencia de la ley estatal de “Refugio Seguro”, también conocida como Ley de Protección de Bebés Abandonados. La normativa establece una alternativa legal para entregar a un recién nacido en condiciones de seguridad, sin dejarlo expuesto a daños.

La ley se aplica a bebés de menos de 30 días. Una persona puede evitar una posible responsabilidad penal por abandono si procura que el niño quede protegido de lesiones físicas y en condiciones de recibir la atención necesaria.

El recién nacido debe ser dejado en un lugar habilitado, como un hospital, una comisaría o una estación de bomberos, o entregado a una persona apropiada. Además, quien lo entregue debe notificar de inmediato dónde se encuentra el bebé para que pueda ser asistido.

Las autoridades explicaron que el mecanismo permite realizar la entrega de forma anónima si la persona así lo solicita. La ley busca ofrecer una vía segura para quienes no pueden hacerse cargo de un recién nacido y garantizar que el menor reciba protección y atención médica inmediata.

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