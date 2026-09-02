Estados Unidos

Orlando, Miami y Tampa, las mejores ciudades de EEUU para jubilarse en 2026: ventajas, alertas y el nuevo rival de Florida

El estudio de WalletHub ubicó tres destinos del sureste entre los primeros, aunque Wyoming encabezó la medición estatal gracias a un gasto cotidiano más bajo y una presión inmobiliaria menor

Florida mantuvo ventajas fiscales, actividades y atención médica para la jubilación, pero el aumento de vivienda, seguros y servicios redujo su ventaja frente a Wyoming (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
Florida mantuvo ventajas fiscales, actividades y atención médica para la jubilación, pero el aumento de vivienda, seguros y servicios redujo su ventaja frente a Wyoming (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
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Wyoming lideró el ranking estatal de WalletHub sobre los mejores lugares para jubilarse en Estados Unidos en 2026. En la clasificación de ciudades, en cambio, Orlando, Miami y Tampa ocuparon los tres primeros puestos.

Florida mantuvo ventajas fiscales, actividades y opciones de atención médica que impulsaron a sus ciudades. Sin embargo, el aumento de los costos de vivienda, seguros y servicios redujo la ventaja del estado frente a Wyoming.

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Casi tres cuartas partes de los estadounidenses prevén mantener alguna actividad laboral después de jubilarse, según una encuesta citada por el canal de televisión estadounidense FOX 9.

Aunque el 61% confía en que tendrá recursos suficientes para retirarse con comodidad, apenas el 21% se declaró muy seguro de esa posibilidad.

Orlando lideró la clasificación de ciudades

La ciudad de Orlando encabezó el ranking de WalletHub con 63,38 puntos sobre 100. El estudio analizó 182 ciudades mediante 45 indicadores agrupados en asequibilidad, actividades, calidad de vida y atención médica, informó el diario estadounidense Palm Beach Post.

Orlando ocupó el primer lugar entre las ciudades de Estados Unidos para jubilarse con 63,38 puntos y se destacó en asequibilidad, atención médica y actividades para personas retiradas (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
Orlando ocupó el primer lugar entre las ciudades de Estados Unidos para jubilarse con 63,38 puntos y se destacó en asequibilidad, atención médica y actividades para personas retiradas (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

La ciudad del centro de Florida alcanzó el segundo puesto en asequibilidad y el undécimo en atención médica. También quedó en el lugar 17 en actividades y en el 77 en calidad de vida.

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Adam McCann, de WalletHub, explicó a Palm Beach Post que Orlando no sobresale por tener un costo de vida particularmente bajo, aunque ocupó el puesto 15 en costos de servicios domésticos y el 20 en atención diurna de salud para adultos.

El analista destacó que la ciudad ocupó el puesto 21 por disponibilidad de gerontólogos y el octavo por cantidad de centros de atención sanitaria domiciliaria por habitante. El reporte también la ubicó en el cuarto puesto por sus hospitales geriátricos.

La oferta recreativa sostuvo otra parte de su desempeño. La publicación señaló que Orlando quedó segunda en actividades para personas retiradas, con recintos musicales, lugares para pescar, galerías de arte y oportunidades de voluntariado.

Miami y Tampa completaron el podio de ciudades

Miami ocupó el segundo lugar nacional, con 59,40 puntos. Su mejor resultado fue el sexto puesto en actividades, mientras que quedó en la posición 29 en atención médica, 54 en asequibilidad y 91 en calidad de vida.

Miami quedó segunda en el ranking de WalletHub por su oferta de actividades, voluntariado, galerías de arte, pesca y transporte público accesible para los adultos mayores (REUTERS/Maria Alejandra Cardona/File Photo)
Miami quedó segunda en el ranking de WalletHub por su oferta de actividades, voluntariado, galerías de arte, pesca y transporte público accesible para los adultos mayores (REUTERS/Maria Alejandra Cardona/File Photo)

“Miami está en la cima del país en actividades de voluntariado para adultos, galerías de arte e instalaciones de pesca por habitante”, dijo McCann a Palm Beach Post.

El especialista añadió que la ciudad cuenta con la 17.ª mayor cantidad de museos y la undécima mayor cifra de centros recreativos y para mayores.

La nota del diario también indicó que Miami fue la sexta ciudad más transitable entre las evaluadas. Esa ubicación se vinculó con la presencia de transporte público de calidad a una distancia que gran parte de sus residentes puede recorrer a pie.

Tampa cerró el podio con 59,29 puntos. La ciudad fue décima en actividades, 34 en calidad de vida, 41 en asequibilidad y 89 en atención médica.

También ocupó el puesto 19 del país por una menor tasa de delitos contra la propiedad, fue quinta en recreación, novena en salas de bingo por habitante y undécima en actividades de voluntariado para adultos.

Tampa cerró el podio de ciudades para jubilarse por su desempeño en actividades, calidad de vida, recreación y una menor tasa de delitos contra la propiedad (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
Tampa cerró el podio de ciudades para jubilarse por su desempeño en actividades, calidad de vida, recreación y una menor tasa de delitos contra la propiedad (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Según USA Today, las tres ciudades se benefician de que Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta, ni impuesto a las herencias ni al patrimonio sucesorio.

Esas condiciones reducen la carga fiscal de las personas retiradas, aunque no eliminan las presiones asociadas al gasto cotidiano.

Wyoming superó a Florida en el ranking de estados

El predominio de Florida en la clasificación de ciudades no impidió que el estado quedara segundo en el ranking estatal de WalletHub.

Wyoming terminó primero por un costo de vida general más bajo, de acuerdo con la información difundida por el diario USA Today.

El retroceso de Florida no fue nuevo. El estado encabezó casi todos los rankings estatales de retiro de WalletHub desde 2016, pero en 2023 cayó al segundo lugar detrás de Virginia, en parte por los costos de atención médica.

El aumento de la población durante la pandemia de COVID elevó los precios de las viviendas. Los seguros también se encarecieron y la inflación mantuvo presión sobre los presupuestos de los jubilados, según Palm Beach Post.

La organización empresarial Cámara de Comercio de Florida sostuvo en 2024 que la expansión demográfica acelerada impulsó los precios.

La entidad afirmó que el bajo costo de vida que caracterizaba al estado se había debilitado y podía llevar a algunos recién llegados a considerar otros destinos.

“Las mejores ciudades para las personas jubiladas son aquellas que minimizan impuestos y gastos”, dijo el analista de WalletHub Chip Lupo a FOX 9.

El especialista añadió que también deben facilitar empleos remunerados para quienes busquen ingresos adicionales y ofrecer servicios sanitarios de calidad.

Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta ni impuestos a las herencias o al patrimonio sucesorio, un factor que reduce la carga fiscal de las personas jubiladas (Mandatory Credit: Jasper Colt-USA TODAY/File Photo)
Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta ni impuestos a las herencias o al patrimonio sucesorio, un factor que reduce la carga fiscal de las personas jubiladas (Mandatory Credit: Jasper Colt-USA TODAY/File Photo)

Los factores que también influyen en la decisión

La clasificación situó a Scottsdale en el cuarto puesto y a Casper en el quinto. La ciudad de Arizona fue primera en calidad de vida, aunque quedó rezagada en asequibilidad, mientras que la localidad de Wyoming se apoyó en su tercer lugar general en costos.

Más abajo aparecieron Atlanta y Minneapolis antes de Fort Lauderdale, que fue octava con 57,92 puntos. La ciudad registró un empate en el primer puesto nacional por instalaciones de pesca por habitante junto con St. Petersburg, Charleston, Corpus Christi y Juneau.

La profesora emérita Phyllis Moen, de la University of Minnesota y Cornell University, planteó a USA Today que la planificación del retiro debe incorporar el estilo de vida, además de las finanzas.

La mayor longevidad obliga a definir cómo se utilizarán esos años, incluso mediante trabajo de medio tiempo o voluntariado.

Joanna Lahey, profesora de la Bush School of Government and Public Service de Texas A&M University, advirtió a la publicación que las decisiones sobre Social Security, Medicare, Medicaid y los programas estatales o locales pueden modificar las condiciones de vida de los adultos mayores.

Florida conserva cuatro ciudades entre las 10 primeras y mantiene atributos que explican su tradición como destino de retiro.

Pero el resultado de 2026 mostró una diferencia clara entre ambos rankings: Florida dominó la clasificación de ciudades, mientras que Wyoming lideró la lista de estados por su menor costo de vida.

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