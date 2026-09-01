Sarah Jessica Parker se despidió de Carrie Bradshaw: “Dominó mi pulso profesional durante 27 años”

Sarah Jessica Parker aseguró que su vida personal se diferencia de la de Carrie Bradshaw, el personaje que interpretó en Sex and the City (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Sarah Jessica Parker afirmó que la mayor confusión del público sobre ella es creer que comparte la identidad de Carrie Bradshaw, el personaje que interpretó durante 27 años en la franquicia Sex and the City.

La actriz, de 61 años, respondió a una serie de preguntas para British Vogue y señaló que, pese a la asociación que existe entre ambas, mantiene una separación definida entre su vida personal y la protagonista de la serie, que debutó en 1998.

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Parker dijo que hay una distancia definida entre ella y Carrie Bradshaw

Consultada por British Vogue sobre la idea equivocada más frecuente que circula sobre ella, Sarah Jessica Parker respondió de forma directa: “Que soy Carrie”. Y agregó: “Dominó mi pulso profesional durante 27 años”

La actriz respondió que la mayor confusión del público es creer que comparte la identidad de su personaje (HBO)

La intérprete también habló de otros aspectos de su vida cotidiana, como su habilidad para detener taxis en Nueva York, las chuletas de cordero como plato característico y su familia junto a su esposo, el actor Matthew Broderick, y sus tres hijos.

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Parker se hizo conocida a nivel mundial a partir de Carrie Bradshaw, una escritora que publicaba una columna sobre sexo, vínculos y citas en Nueva York.

El personaje, inspirado en los textos de Candace Bushnell, se distinguía por su interés por la moda, los cócteles cosmopolitan y sus relaciones sentimentales. La serie se emitió hasta 2004 y consolidó a Bradshaw como una de las figuras más reconocibles de la televisión estadounidense.

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La actriz retomó el papel en películas y en la serie And Just Like That…

Parker interpretó a Carrie Bradshaw desde 1998, con regresos para dos películas y una continuación televisiva (1998)

La actriz recibió cinco nominaciones a los premios Emmy por su trabajo en Sex and the City y obtuvo una estatuilla antes del final de la producción original. Más tarde volvió a encarnar a Carrie en las películas de 2008 y 2010. Once años después, Parker retomó el papel para And Just Like That…, la continuación televisiva que se emitió entre 2021 y 2025.

En una sesión de preguntas y respuestas organizada por Threads en 2025, Parker había señalado que existía “una línea muy clara” entre ella y Bradshaw.

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Aun así, reconoció un punto de coincidencia: ninguna tolera el perejil. La actriz explicó que esa característica pudo surgir de comentarios que hacía al pedir comida en restaurantes, cuando aclaraba que aceptaba otras hierbas, pero no esa en particular.

El vestuario de Carrie quedó bajo resguardo de la actriz

Sarah Jessica Parker contó que recurrió en pocas ocasiones al archivo de vestuario de Carrie Bradshaw para asistir a eventos personales (REUTERS/Brendan McDermid)

Parker también admitió que, en ocasiones excepcionales, recurrió a prendas del archivo de Carrie Bradshaw para eventos personales. En una entrevista con la revista People, contó que utilizó una de esas piezas tras recibir una invitación para una fiesta en Inglaterra. “Es una de las pocas ocasiones en las que recurrí al archivo para uso personal”, explicó.

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La actriz indicó que toma esa decisión con cautela y evalúa si la ropa puede utilizarse sin riesgo de deterioro. “No ocurre todos los días”, precisó. Su vínculo con el vestuario del personaje se mantuvo como parte de una relación profesional que atravesó casi tres décadas y varias etapas de la franquicia.

La actriz despidió a Carrie Bradshaw tras la cancelación de And Just Like That…, serie que concluyó en 2025 (Max)

Sex and the City también tuvo como protagonistas a Kristin Davis, en el papel de Charlotte York; Cynthia Nixon, como Miranda Hobbes, y Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones. Cattrall no integró el elenco regular de And Just Like That…, aunque realizó una aparición breve en la segunda temporada. Dentro de la historia, Samantha se había mudado a Londres.

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La cancelación de And Just Like That… se anunció en agosto de 2025, antes del cierre de la producción. Parker despidió entonces a Carrie con un mensaje en redes sociales, donde repasó algunos rasgos del personaje y su vínculo con la ciudad.

“Carrie Bradshaw dominó mi pulso profesional durante 27 años”, reiteró. Antes de asumir ese papel, la actriz participó en películas como Footloose, Hocus Pocus y The First Wives Club, y luego sumó títulos como The Family Stone, Failure to Launch y Hocus Pocus 2.

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