California busca ampliar los títulos universitarios en community colleges: más acceso y menos costo para estudiantes locales

La ley vigente en California limita a 30 por año los nuevos programas de licenciatura en colegios comunitarios y ya permitió aprobar más de 60 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

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La Legislatura de California envió al gobernador Gavin Newsom dos proyectos para ampliar las licenciaturas en colegios comunitarios.

Si los promulga, las nuevas reglas entrarán en vigor el 1 de enero de 2028 y reemplazarán el límite anual actual por criterios de necesidad laboral regional y desempeño institucional.

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La ley vigente permite crear hasta 30 nuevos programas de licenciatura por año, siempre que no dupliquen ofertas de la California State University, la University of California o instituciones privadas de cuatro años.

Según el diario estadounidense Los Angeles Times, bajo ese esquema ya fueron aprobados más de 60 programas en áreas como cuidados respiratorios, ciberseguridad y gestión de recursos hídricos.

El senador demócrata de West Sacramento Christopher Cabaldon impulsó el proyecto SB 960. El AB 2694 fue presentado por los asambleístas demócratas David Alvarez, de San Diego, y Blanca Pacheco, de Downey.

La Legislatura de California envió a Gavin Newsom dos proyectos para ampliar las licenciaturas en colegios comunitarios desde 2028 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Los cambios para ampliar la oferta local

Las medidas permitirían que un colegio comunitario ofrezca una licenciatura que se superponga con un programa cercano de la CSU si ese programa estatal lleva años con acceso restringido.

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También podría hacerlo si las autoridades laborales del estado detectan una escasez local de trabajadores que la oferta de CSU no cubre.

Las propuestas también establecen diferencias según los resultados de cada institución. Los colegios comunitarios con mejores indicadores de graduación y transferencia de estudiantes podrían abrir más licenciaturas que aquellos con resultados más bajos.

Cabaldon dijo al diario que los colegios comunitarios son “una de las partes más ágiles de nuestro sistema de educación superior en California”.

Agregó que las iniciativas buscan que esas instituciones ayuden a cubrir necesidades laborales no satisfechas sin apartarse de su misión principal de ofrecer títulos asociados, certificados y vías de transferencia hacia licenciaturas.

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Los colegios comunitarios de California podrían ofrecer licenciaturas que se superpongan con programas de la CSU si existe acceso restringido o escasez laboral regional (REUTERS/Carlos Barria)

Alvarez sostuvo en un comunicado que el sistema estatal de educación superior necesita actualizarse a la realidad de sus estudiantes.

“California construyó el mejor sistema público de educación superior del mundo”, afirmó. Añadió que la división de funciones entre los sistemas estatales, desarrollada en la década de 1960, debe responder a necesidades actuales.

“Muchos son adultos que trabajan, padres, cuidadores y estudiantes de primera generación que están arraigados en sus comunidades y no pueden mudarse ni recorrer largas distancias para obtener un título.”

La California State University abandonó su oposición a los proyectos, después de resistir intentos anteriores por temor a que las licenciaturas de menor costo de los colegios comunitarios atrajeran a estudiantes que, de otro modo, asistirían a sus campus.

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El diario señaló que las iniciativas afectan sobre todo a CSU, que otorga más licenciaturas que UC, mientras que UC concentra una proporción mayor de las maestrías y los doctorados del sistema público estatal.

En una declaración, CSU afirmó: “Cuando existe una necesidad laboral clara, los proyectos permiten la duplicación de programas de licenciatura existentes de la CSU cuando los estudiantes locales no tienen un acceso razonable a los programas de la CSU en su región.”

La posición de UC y la decisión de Newsom

Las nuevas reglas para licenciaturas en colegios comunitarios darían más margen a las instituciones con mejores indicadores de graduación y transferencia (Foto: Freepick)

Cabaldon indicó que tanto CSU como UC habían expresado reparos sobre versiones anteriores de las propuestas, entre ellos el temor a que hubiera “miles” de nuevas licenciaturas abiertas sin control en todo el estado.

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Según Los Angeles Times, ambos sistemas moderaron o retiraron su oposición a medida que se acercaba la aprobación legislativa.

La University of California retiró formalmente su oposición al AB 2694 el 28 de agosto tras un acuerdo entre Alvarez y Cabaldon, y no adoptó posición sobre el SB 960.

En otro comunicado, la universidad planteó que quiere trabajar con los legisladores para actualizar el Plan Maestro de Educación Superior creado en los años 60.

“Hoy la UC inscribe a más de seis veces el número de estudiantes que tenía cuando el Plan Maestro fue adoptado por primera vez”, señaló la universidad.

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Agregó que rediseñar ese marco para las necesidades actuales permitiría construir un sistema en el que todos los estudiantes puedan avanzar en su educación y en sus carreras, sin abandonar los valores originales del plan: accesibilidad, asequibilidad y coordinación entre segmentos.

Newsom no anticipó cuál será su decisión. Desde 2024 vetó intentos previos para permitir que los colegios comunitarios otorgaran licenciaturas en enfermería, al advertir que esos cambios podían generar conflictos entre los tres sistemas de educación superior del estado.

Cabaldon sostuvo: “Fundamentalmente, esto trata de las oportunidades disponibles para los californianos de todas las edades”.