Estados Unidos

California busca ampliar los títulos universitarios en community colleges: más acceso y menos costo para estudiantes locales

Dos proyectos aprobados por la Legislatura estatal aguardan la firma de Gavin Newsom y permitirían crear nuevas carreras según la demanda laboral regional y los resultados académicos de cada institución

La ley vigente en California limita a 30 por año los nuevos programas de licenciatura en colegios comunitarios y ya permitió aprobar más de 60 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
La ley vigente en California limita a 30 por año los nuevos programas de licenciatura en colegios comunitarios y ya permitió aprobar más de 60 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Guardar

La Legislatura de California envió al gobernador Gavin Newsom dos proyectos para ampliar las licenciaturas en colegios comunitarios.

Si los promulga, las nuevas reglas entrarán en vigor el 1 de enero de 2028 y reemplazarán el límite anual actual por criterios de necesidad laboral regional y desempeño institucional.

PUBLICIDAD

La ley vigente permite crear hasta 30 nuevos programas de licenciatura por año, siempre que no dupliquen ofertas de la California State University, la University of California o instituciones privadas de cuatro años.

Según el diario estadounidense Los Angeles Times, bajo ese esquema ya fueron aprobados más de 60 programas en áreas como cuidados respiratorios, ciberseguridad y gestión de recursos hídricos.

El senador demócrata de West Sacramento Christopher Cabaldon impulsó el proyecto SB 960. El AB 2694 fue presentado por los asambleístas demócratas David Alvarez, de San Diego, y Blanca Pacheco, de Downey.

La Legislatura de California envió a Gavin Newsom dos proyectos para ampliar las licenciaturas en colegios comunitarios desde 2028 (REUTERS/Jonathan Ernst)
La Legislatura de California envió a Gavin Newsom dos proyectos para ampliar las licenciaturas en colegios comunitarios desde 2028 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Los cambios para ampliar la oferta local

Las medidas permitirían que un colegio comunitario ofrezca una licenciatura que se superponga con un programa cercano de la CSU si ese programa estatal lleva años con acceso restringido.

PUBLICIDAD

También podría hacerlo si las autoridades laborales del estado detectan una escasez local de trabajadores que la oferta de CSU no cubre.

Las propuestas también establecen diferencias según los resultados de cada institución. Los colegios comunitarios con mejores indicadores de graduación y transferencia de estudiantes podrían abrir más licenciaturas que aquellos con resultados más bajos.

Cabaldon dijo al diario que los colegios comunitarios son “una de las partes más ágiles de nuestro sistema de educación superior en California”.

Agregó que las iniciativas buscan que esas instituciones ayuden a cubrir necesidades laborales no satisfechas sin apartarse de su misión principal de ofrecer títulos asociados, certificados y vías de transferencia hacia licenciaturas.

Los colegios comunitarios de California podrían ofrecer licenciaturas que se superpongan con programas de la CSU si existe acceso restringido o escasez laboral regional (REUTERS/Carlos Barria)
Los colegios comunitarios de California podrían ofrecer licenciaturas que se superpongan con programas de la CSU si existe acceso restringido o escasez laboral regional (REUTERS/Carlos Barria)

Alvarez sostuvo en un comunicado que el sistema estatal de educación superior necesita actualizarse a la realidad de sus estudiantes.

“California construyó el mejor sistema público de educación superior del mundo”, afirmó. Añadió que la división de funciones entre los sistemas estatales, desarrollada en la década de 1960, debe responder a necesidades actuales.

“Muchos son adultos que trabajan, padres, cuidadores y estudiantes de primera generación que están arraigados en sus comunidades y no pueden mudarse ni recorrer largas distancias para obtener un título.”

La California State University abandonó su oposición a los proyectos, después de resistir intentos anteriores por temor a que las licenciaturas de menor costo de los colegios comunitarios atrajeran a estudiantes que, de otro modo, asistirían a sus campus.

El diario señaló que las iniciativas afectan sobre todo a CSU, que otorga más licenciaturas que UC, mientras que UC concentra una proporción mayor de las maestrías y los doctorados del sistema público estatal.

En una declaración, CSU afirmó: “Cuando existe una necesidad laboral clara, los proyectos permiten la duplicación de programas de licenciatura existentes de la CSU cuando los estudiantes locales no tienen un acceso razonable a los programas de la CSU en su región.”

La posición de UC y la decisión de Newsom

Las nuevas reglas para licenciaturas en colegios comunitarios darían más margen a las instituciones con mejores indicadores de graduación y transferencia (Foto: Freepick)
Las nuevas reglas para licenciaturas en colegios comunitarios darían más margen a las instituciones con mejores indicadores de graduación y transferencia (Foto: Freepick)

Cabaldon indicó que tanto CSU como UC habían expresado reparos sobre versiones anteriores de las propuestas, entre ellos el temor a que hubiera “miles” de nuevas licenciaturas abiertas sin control en todo el estado.

Según Los Angeles Times, ambos sistemas moderaron o retiraron su oposición a medida que se acercaba la aprobación legislativa.

La University of California retiró formalmente su oposición al AB 2694 el 28 de agosto tras un acuerdo entre Alvarez y Cabaldon, y no adoptó posición sobre el SB 960.

En otro comunicado, la universidad planteó que quiere trabajar con los legisladores para actualizar el Plan Maestro de Educación Superior creado en los años 60.

“Hoy la UC inscribe a más de seis veces el número de estudiantes que tenía cuando el Plan Maestro fue adoptado por primera vez”, señaló la universidad.

Agregó que rediseñar ese marco para las necesidades actuales permitiría construir un sistema en el que todos los estudiantes puedan avanzar en su educación y en sus carreras, sin abandonar los valores originales del plan: accesibilidad, asequibilidad y coordinación entre segmentos.

Newsom no anticipó cuál será su decisión. Desde 2024 vetó intentos previos para permitir que los colegios comunitarios otorgaran licenciaturas en enfermería, al advertir que esos cambios podían generar conflictos entre los tres sistemas de educación superior del estado.

Cabaldon sostuvo: “Fundamentalmente, esto trata de las oportunidades disponibles para los californianos de todas las edades”.

Temas Relacionados

CaliforniaEducación superiorAsamblea LegislativaEstados UnidosGavin NewsomEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La tormenta tropical Edouard tocó tierra en Texas: alerta por inundaciones en Houston y Port Arthur

El fenómeno dejó intensas precipitaciones y daños en el suministro eléctrico. Autoridades mantienen medidas de emergencia en la zona afectada

La tormenta tropical Edouard tocó tierra en Texas: alerta por inundaciones en Houston y Port Arthur

Tony Romo aceptó una infracción civil por conducir intoxicado: “Estos son mis fracasos y asumo la responsabilidad por ellos”

La sanción contra el exjugador de la NFL incluye la suspensión de la licencia de conducir por seis meses, una multa de USD 834 y la participación en un programa de evaluación sobre consumo de alcohol

Tony Romo aceptó una infracción civil por conducir intoxicado: “Estos son mis fracasos y asumo la responsabilidad por ellos”

Rescataron a una osa y sus tres crías atrapadas en un tanque de agua en Los Ángeles

El operativo ocurrió tras más de 12 horas de encierro, durante una jornada de altas temperaturas

Rescataron a una osa y sus tres crías atrapadas en un tanque de agua en Los Ángeles

Miami-Dade sortea USD 150 mil para ayudar a tres familias a comprar una casa: requisitos y cómo aplicar

El condado otorgará fondos para el pago inicial de viviendas adosadas nuevas en Goulds y el registro en línea abre el 1 de septiembre

Miami-Dade sortea USD 150 mil para ayudar a tres familias a comprar una casa: requisitos y cómo aplicar

El sur de California en alerta por posible inundación y oleaje extremo durante el Labor Day: qué se sabe del avance de la tormenta Marie

El Centro Nacional de Huracanes prevé un fortalecimiento inicial del fenómeno, aunque los expertos advierten que las temperaturas marinas cercanas a la costa dificultarían la conservación de su estructura ciclónica

El sur de California en alerta por posible inundación y oleaje extremo durante el Labor Day: qué se sabe del avance de la tormenta Marie

TECNO

Google Pics es la nueva app para diseñar y editar imágenes con ayuda de IA

Google Pics es la nueva app para diseñar y editar imágenes con ayuda de IA

ChatGPT entra en escena judicial: sus conversaciones se usan como pruebas ante tribunales en Estados Unidos

10 usos para un smartphone viejo: desde cámara de seguridad hasta control remoto para TV

Estos son los juegos de Xbox Game Pass para comenzar septiembre de 2026

Samsung enfrenta multa millonaria en Reino Unido por infringir marcas de Swatch

ENTRETENIMIENTO

“Será bastante buena, tiene un elenco realmente muy divertido”: Robert Pattinson habló sobre la secuela de Batman

“Será bastante buena, tiene un elenco realmente muy divertido”: Robert Pattinson habló sobre la secuela de Batman

Una mujer es grabada mientras le rapan la cabeza por no pagar su cuenta en un bar de Bangkok

Así será la lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026

Miley Cyrus eliminó su apellido: el cambio que acompaña a su nuevo álbum, ‘Bass Persuades’

El mensaje de Lupita Nyong’o a seis años de la muerte de Chadwick Boseman: “Aférrate a quienes amas”

MUNDO

Putin aseguró que Rusia "está ganando" la guerra en Ucrania y descartó negociar con Kiev

Putin aseguró que Rusia "está ganando" la guerra en Ucrania y descartó negociar con Kiev

Se desconoce el estatus nuclear de Irán mientras persiste la guerra con Estados Unidos, afirma el OIEA

El OIEA confirmó que el régimen Bashar al Assad construyó tres instalaciones nucleares secretas en Siria

Zelensky advirtió que el espacio aéreo ruso dejará de ser seguro: “Un cielo infestado de drones no es para la aviación civil”

Por qué el canibalismo entre serpientes podría ser una ventaja para su supervivencia