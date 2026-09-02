Un hombre sobrivivió a un rayo en Staten Island: “No tuve siquiera la posibilidad de retroceder”

Thomas Fahmy sobrevivió a un rayo en Staten Island después de que la descarga lo alcanzó cuando caminaba hacia su automóvil (Captura NBC New York)

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Thomas Fahmy sobrevivió al rayo que lo alcanzó el jueves 27 de agosto cuando caminaba hacia su automóvil en Staten Island. Pasó una noche en observación y volvió a trabajar pocos días después.

Fahmy, de 24 años y residente de New Springville, había salido de la oficina de Nicole Malliotakis y se dirigía a una cita con el dentista. Se encontraba a entre 4,6 y 7,6 metros de su automóvil (15 a 25 pies) cuando el rayo cayó cerca de él.

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El hospital controló posibles daños musculares antes de darle el alta

La descarga atravesó parte de su cuerpo y lo lanzó sobre la vereda. El joven no perdió el conocimiento ni se golpeó la cabeza durante la caída.

Los equipos de emergencia lo trasladaron al Northwell Staten Island University Hospital, situado en Ocean Breeze. El Departamento de Bomberos de Nueva York había confirmado inicialmente el traslado de una víctima cuyos pies habían sido alcanzados por un rayo.

El personal médico decidió mantenerlo bajo observación hasta el viernes. Los profesionales controlaron los niveles de creatina cinasa, una enzima que puede elevarse ante lesiones musculares y afectar el funcionamiento de los riñones.

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El hospital Northwell Staten Island University Hospital mantuvo a Thomas Fahmy en observación para controlar posibles daños musculares tras el impacto del rayo (Captira NBC New York)

Los análisis permanecieron estables y Fahmy recibió el alta con indicaciones de hidratarse y mantener una alimentación adecuada. El joven relató que sufrió ardor, entumecimiento y dolor intenso, sobre todo en ambos pies.

“Nada. Absolutamente nada”, afirmó Fahmy a SILive.com, portal local de Staten Island al referirse a los resultados de los exámenes y a la ausencia de señales visibles de gravedad.

Según contó al portal, solo encontró algunas costras después de la descarga.

El primer reporte del caso

El primer reporte sobre el caso no identificaba a la víctima. SILive.com, portal local de Staten Island, informó entonces que el aviso al servicio de emergencias se registró a las 16:38 en Todt Hill Road, entre Victory Boulevard y Windsor Road.

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Los médicos dieron de alta a Thomas Fahmy después de que los análisis de creatina cinasa se mantuvieron estables y no detectaron señales de gravedad (Captura NBC New York)

La búsqueda de ayuda y la asistencia de una vecina

La ubicación consignada en esa llamada correspondía al lugar donde Fahmy fue alcanzado por la descarga. El informe inicial también incluyó testimonios de vecinos que escucharon los gritos y vieron al afectado buscar auxilio tras levantarse.

Fahmy explicó que, mientras estaba tendido sobre el pavimento, temió que otra descarga alcanzara el mismo lugar. Por ese motivo, se incorporó y se dirigió a una vivienda cercana mientras pedía ayuda.

“No tuve siquiera la posibilidad de retroceder”, dijo Fahmy a SILive.com, portal local de Staten Island al reconstruir la secuencia. La descarga lo derribó de inmediato.

La persona que auxilió al joven fue Stephanie Homan, una residente de la zona. La mujer escuchó los gritos desde su vivienda y salió para asistirlo.

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Una cámara de vigilancia Nest registró el momento en que el rayo cayó cerca de Thomas Fahmy en Todt Hill Road, en Staten Island (Captura NBC New York)

“Escuché ‘ayúdenme, ayúdenme’, así que corrí a mi puerta y lo vi en el suelo”, contó Homan a NBC New York. La vecina salió con un niño pequeño en brazos y luego llamó al 911, de acuerdo con la reconstrucción difundida por SILive.com, portal local de Staten Island.

La interpretación religiosa de la experiencia

Fahmy aseguró que esa imagen tuvo un significado personal para él por sus convicciones religiosas. El trabajador comparó la escena con una representación de la Virgen María junto al niño Jesús.

Después del alta, el joven asistió a la iglesia. La lectura del Evangelio de ese día, centrada en el fin de los tiempos, adquirió para él un sentido especial después de que quedó tendido en la calle.

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“Hay un poder superior a uno”, sostuvo Fahmy ante el portal. También dijo que el episodio modificó la importancia que asigna a las disputas y rumores vinculados con la política.

El joven recomendó prudencia frente a las tormentas eléctricas y en la vida cotidiana. “Sean diligentes, estén atentos y tengan cuidado”, expresó.

La tormenta dejó calles anegadas y vehículos varados en Staten Island

Thomas Fahmy buscó ayuda en una casa cercana después de temer que otra descarga lo alcanzara mientras estaba tendido sobre el pavimento (Captura NBC New York)

El impacto ocurrió durante un temporal con truenos, relámpagos y lluvias intensas que afectó distintos sectores de Staten Island. Las precipitaciones anegaron calles y obligaron a los bomberos a intervenir en varias zonas.

La intersección de Hylan Boulevard y Midland Avenue, en Midland Beach, registró vehículos atrapados por el agua. También hubo inundaciones en Arthur Kill Road y Amboy Road.

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Un vecino de Todt Hill Road dijo al diario local que nunca había conocido un episodio similar en el área. En los días posteriores, todavía se observaba tierra removida junto a la base de un árbol próximo al sitio de la descarga.

Malliotakis difundió un comunicado el lunes en el que celebró la recuperación de su colaborador. “Estamos agradecidos de que Thomas, un miembro de mi equipo en el Congreso, esté vivo y bien después de ser alcanzado por un rayo la semana pasada”, señaló la representante.

La congresista también agradeció a la persona que lo asistió y al personal médico que lo atendió. Fahmy, por su parte, esperaba revisar un boleto de Mega Millions que había comprado antes del sorteo del lunes por la noche.

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