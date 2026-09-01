Ford retira más de 148.000 Mustang en Estados Unidos por riesgo de pérdida de potencia y fallas de visibilidad

Ford retira 148.663 Mustang en Estados Unidos por una falla eléctrica que puede provocar pérdida de potencia durante la marcha (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

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Ford retira 148.663 Mustang en Estados Unidos por una falla eléctrica que puede provocar una pérdida de potencia durante la marcha y dejar fuera de servicio sistemas vinculados con la visibilidad. La cadena estadounidense CBS News informó sobre la campaña el 1 de septiembre de 2026.

El defecto se concentra en las conexiones a tierra del arnés de cableado instalado en el compartimiento del motor. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) advirtió que el problema puede elevar el riesgo de choque.

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El retiro afecta a Mustang fabricados entre el 7 de septiembre de 2022 y el 9 de junio de 2026.

La falla puede dejar sin energía sistemas esenciales durante la marcha

La NHTSA calculó que el defecto estaría presente en el 1% de los vehículos incluidos en la campaña.

La NHTSA advirtió que el defecto en las conexiones a tierra del arnés de cableado del motor aumenta el riesgo de choque (REUTERS/Rebecca Cook)

El problema puede causar una pérdida de potencia durante la marcha. También puede inutilizar el lavaparabrisas, los faros, el aire acondicionado y el ventilador de refrigeración del motor.

La desconexión de esos componentes puede dificultar la conducción, sobre todo si los conductores pierden iluminación o la posibilidad de limpiar el parabrisas. La autoridad federal indicó que esa combinación de fallas incrementa la probabilidad de un accidente.

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La agencia Reuters señaló que las conexiones a tierra defectuosas pueden interrumpir el suministro eléctrico necesario para la marcha.

También indicó que la avería puede afectar elementos requeridos para que el vehículo circule en condiciones seguras.

Reparación, códigos y calendario de notificaciones

La compañía reemplazará gratuitamente los terminales de conexión a tierra del arnés eléctrico situado en el compartimiento del motor.

El retiro de Ford alcanza a los Mustang fabricados entre el 7 de septiembre de 2022 y el 9 de junio de 2026 (REUTERS/Rebecca Cook)

Los propietarios deberán acudir a un concesionario Ford o Lincoln para realizar la reparación, de acuerdo con el aviso citado por CBS News.

La NHTSA informó que las cartas iniciales destinadas a los propietarios se enviarán entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.

El organismo prevé una segunda comunicación cuando exista una solución disponible, cuyo envío está previsto para marzo de 2027.

El número asignado por la NHTSA a esta campaña es 26V547. Ford identificó el retiro con el código 26C40.

Reuters sostuvo que el material difundido no informaba la cantidad de incidentes o accidentes vinculados con el defecto. Tampoco precisaba una fecha de inicio para los avisos a los dueños de los Mustang alcanzados.

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El retiro se suma a una campaña de junio por las luces diurnas

La nueva medida llega después de otro llamado a revisión de Ford realizado en junio, cuando la automotriz retiró 91.198 vehículos en Estados Unidos por una falla relacionada con las luces diurnas.

En aquella ocasión, el defecto impedía que esas luces redujeran su intensidad cuando correspondía. La NHTSA alertó que esa situación podía afectar la visibilidad de otros conductores y aumentar el riesgo vial.

La falla eléctrica en los Mustang puede dejar sin servicio el lavaparabrisas, los faros, el aire acondicionado y el ventilador de refrigeración del motor (Philip Hodge/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY)

El diario estadounidense The Detroit News agregó que Ford emitió otros dos retiros en paralelo. Uno abarca más de 10.000 vehículos modelo 2026 de las gamas Explorer, Bronco, Bronco Sport, Mustang y Ranger.

Ese retiro responde a una posible fabricación incorrecta de las cúpulas de los pistones del motor. Según la publicación, la falla puede derivar en daños mecánicos y en una nueva pérdida de potencia.

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El retiro de 23 vehículos por un ajuste defectuoso

El tercer retiro comprende 23 unidades modelo 2026 de Maverick, F-150 y Bronco Sport. El problema se relaciona con un ajuste incorrecto en algunas uniones del vehículo.

The Detroit News informó que esas piezas podrían desprenderse, dejar carga sin asegurar o afectar sistemas eléctricos y la estabilidad de marcha. La autoridad también vinculó esas fallas con un mayor riesgo de choque o incendio.

La campaña sobre los Mustang concentra el mayor volumen de vehículos entre esos anuncios. Los propietarios deberán esperar la comunicación de Ford para conocer los pasos específicos de atención en los concesionarios autorizados.