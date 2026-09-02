Mundo

Cómo es la tecnología que estableció Maldivas para vigilar a los tiburones ballena amenazados por el turismo

El país despliega esta herramienta dentro de una iniciativa global que combina participación comunitaria, evaluación de datos y estándares internacionales aplicados también a otros problemas de conservación, desde arrecifes de coral hasta fauna silvestre en riesgo

Un tiburón ballena de piel gris con puntos blancos nada cerca de la superficie con la boca abierta sobre corales.
Tech4Nature incorporará en Maldivas herramientas de observación en terreno y sistemas de comunicación en tiempo real para reforzar el control del área protegida (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En Maldivas, el Gobierno lanzó una iniciativa que incorpora nuevas tecnologías para proteger a los tiburones ballena en el área marina protegida del atolón Ari Sur, en alianza con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y empresas tecnológicas.

La medida se puso en marcha en la zona conocida como Área Marina Protegida del Atolón de Ari Sur (SAMPA), presentada como la más grande del país y como un punto de concentración de estos animales de relevancia mundial durante todo el año.

PUBLICIDAD

Según informó GEO, el proyecto busca responder a las dificultades de control en un espacio amplio y con varios accesos, donde las tareas de monitoreo tradicionales enfrentan límites logísticos.

La propuesta forma parte de Tech4Nature, un programa global lanzado en 2020 dentro de la plataforma de inclusión digital TECH4ALL. En el caso de SAMPA, la apuesta consiste en desplegar herramientas de observación sobre el terreno y sistemas de comunicación en tiempo real.

La presión del turismo sobre los tiburones ballena

Doce fotografías en blanco y negro divididas en dos secciones que muestran marcas, cortes y cicatrices en el cuerpo de tiburones ballena
El Gobierno de Maldivas lanzó en el atolón Ari Sur un proyecto para proteger a los tiburones ballena con nuevas tecnologías (Gentileza, estudio El impacto de las lesiones en la supervivencia aparente de los tiburones ballena ( Rhincodon typus ) en el Área Marina Protegida del Atolón de Ari Sur, Maldivas, publicado en Scientific Reports)

Cada año llegan miles de visitantes a esta zona protegida, atraídos por la presencia de tiburones ballena, identificados como Rhincodon typus. Esa presión turística es uno de los factores que el proyecto intenta administrar con mayor precisión, sin apartarse del objetivo de preservar la fauna y la flora marinas.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en 2021 en Scientific Reports analizó esta fuerte presión turística. La investigación analizó datos reunidos entre 2006 y 2019, y señaló que esta población, compuesta casi por completo por machos jóvenes, cumple una función clave como hábitat de desarrollo para la especie, hoy catalogada como amenazada.

Los autores detectaron que el 61% de los individuos observados entre 2014 y 2019 presentaban al menos una lesión grave y vincularon buena parte de esos daños a colisiones con embarcaciones.

Además, el trabajo registró una caída en los avistamientos dentro de la zona de estudio, al pasar de 245 en 2014 a 103 en 2019, y advirtió que la combinación entre heridas y estrés derivado de la interacción con las personas puede afectar la condición física de los animales.

Un tiburón ballena con piel moteada nada sobre un fondo marino repleto de corales de colores y peces pequeños.
El área marina protegida SAMPA concentra tiburones ballena durante todo el año y enfrenta dificultades de monitoreo por su extensión y sus múltiples accesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esos resultados, los investigadores propusieron aplicar y hacer cumplir medidas como límites de velocidad para las embarcaciones, zonas sin hélices y reglas obligatorias para ordenar los encuentros con visitantes.

El plan apunta a vigilar mejor el área

La extensión de la reserva y sus múltiples puntos de acceso dificultan el seguimiento continuo con métodos convencionales. Para cubrir esas carencias, el programa entregará a los guardas marinos un conjunto de equipos digitales destinados a la observación, el rastreo y la comunicación operativa.

Esas herramientas permitirán aumentar la eficacia de las patrullas, facilitar el seguimiento de las interacciones entre el turismo y las especies, y sostener decisiones basadas en datos. El esquema también busca aportar mediciones verificables y mayor transparencia en los esfuerzos de conservación.

Junto con el equipamiento, el esquema incluirá formación sobre el estándar de la Lista Verde de la UICN, reconocido como una referencia internacional para áreas protegidas y conservadas que sean eficaces, equitativas y bien gestionadas. Además, se realizará una evaluación de base del sitio, destinada a detectar fortalezas, vacíos y acciones prioritarias para perfeccionar la administración.

La iniciativa busca el equilibrio

Cuatro fotografías en blanco y negro muestran a tiburones ballena en el mar, incluyendo vistas completas y acercamientos a sus aletas y cicatrices
La presión del turismo sobre los tiburones ballena en Maldivas impulsó un plan para ordenar las interacciones con visitantes y preservar la fauna marina (Gentileza, estudio El impacto de las lesiones en la supervivencia aparente de los tiburones ballena ( Rhincodon typus ) en el Área Marina Protegida del Atolón de Ari Sur, Maldivas, publicado en Scientific Reports)

Dindo Campilan, director regional de la UICN para Asia y director del polo de Oceanía, sostuvo que estos equipos constituyen “los cimientos necesarios para una mejor gestión y gobernanza de los ecosistemas. Se trata de un primer paso pragmático para abordar las deficiencias operativas inmediatas”.

El director añadió que el objetivo es garantizar que la zona protegida preserve su biodiversidad singular y también los medios de vida locales vinculados a un ecosistema marino saludable. Esa relación entre resguardo ambiental y sustento económico es uno de los argumentos centrales del proyecto.

Por su parte, Thoriq Ibrahim, ministro de Turismo y Medio Ambiente de Maldivas, afirmó que “el gobierno mantiene su compromiso de promover la conservación y fortalecer los mecanismos institucionales y de gobernanza para la gestión de las áreas protegidas y conservadas”.

Un tiburón ballena con puntos blancos nada en agua azul con rayos de luz solar que ingresan desde la superficie.
La investigación registró una caída de los avistamientos de tiburones ballena en la zona de estudio, de 245 en 2014 a 103 en 2019 (Imagen Ilustrativa Infobae)

También remarcó que “es importante que trabajemos juntos para lograr este objetivo con una visión común y una responsabilidad compartida”.

Tech4Nature ya se aplica en varios países

Hasta ahora, la iniciativa ha respaldado 11 proyectos emblemáticos y satélite en distintos países, con herramientas digitales adaptadas a problemas de preservación diversos, entre ellos la vigilancia de arrecifes de coral, la protección de fauna silvestre y la recuperación de ambientes naturales.

El lanzamiento oficial del plan en Maldivas se realizó durante la ceremonia de clausura del Foro 2026 sobre áreas conservadas del país, en un paso con el que las autoridades y sus socios buscan fortalecer el control sobre el área protegida y ordenar, con apoyo tecnológico, la convivencia entre el turismo y la preservación de los ejemplares.

Temas Relacionados

UICNconservación marinatiburón blancoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se desconoce el estatus nuclear de Irán mientras persiste la guerra con Estados Unidos, afirma el OIEA

El organismo atómico de la ONU admite que desconoce dónde se encuentra el material enriquecido que Irán mantiene fuera del alcance de los inspectores internacionales

Se desconoce el estatus nuclear de Irán mientras persiste la guerra con Estados Unidos, afirma el OIEA

El OIEA confirmó que el régimen de Bashar al Assad construyó tres instalaciones nucleares secretas en Siria

Entre los sitios identificados hay un reactor refrigerado por gas y moderado por grafito que fue bombardeado por Israel en 2007, además de una planta destinada a fabricar combustible atómico

El OIEA confirmó que el régimen de Bashar al Assad construyó tres instalaciones nucleares secretas en Siria

Zelensky advirtió que el espacio aéreo ruso dejará de ser seguro: “Un cielo infestado de drones no es para la aviación civil”

El mandatario pidió a las aerolíneas y a los gobiernos extranjeros que tomen nota de los riesgos derivados de la intensificación de la guerra en territorio ruso

Zelensky advirtió que el espacio aéreo ruso dejará de ser seguro: “Un cielo infestado de drones no es para la aviación civil”

Por qué el canibalismo entre serpientes podría ser una ventaja para su supervivencia

Un nuevo estudio científico documentó cientos de casos de esta conducta en distintas especies de reptiles y advirtió que cumple una función ecológica relevante y podría actuar, además, como un mecanismo natural de regulación poblacional

Por qué el canibalismo entre serpientes podría ser una ventaja para su supervivencia

Una montaña aislada, piedras con rituales de hace 4.000 años y cerca de 90 mil grabados: así es Saimaluu Tash

El sitio arqueológico se ubica en la cordillera del Tian Shan, en Kirguistán, a más de 2.000 metros de altitud. Solo puede visitarse durante 6 semanas al año, aunque la expansión del sector viajero amenaza con alterar pronto esa calma milenaria

Una montaña aislada, piedras con rituales de hace 4.000 años y cerca de 90 mil grabados: así es Saimaluu Tash
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuánto epazote es seguro consumir: la dosis que marca la diferencia entre remedio y riesgo

Cuánto epazote es seguro consumir: la dosis que marca la diferencia entre remedio y riesgo

Fichas del petrismo exigieron explicaciones a Abelardo de la Espriella por posturas internacionales de su Gobierno: “El país tiene derecho”

Nueva medida del gobierno de Abelardo de la Espriella no sería suficiente para el ahorro de energía: “La situación exige actuar rápido”

Trujillo: empresario Jenss Lara no reconoce a detenidos que Gobierno presentó como sus secuestradores y autores de masacre

Vivir descalzo

DEPORTES

El presidente de la FIA, con Infobae: “Estoy empujando para que Argentina organice la Fórmula 1”

El presidente de la FIA, con Infobae: “Estoy empujando para que Argentina organice la Fórmula 1”

Tras una racha de cinco derrotas, Tsitsipas supera a Fils y vence a un top ten en el Abierto

De un coma con 5% de probabilidades de sobrevivir a enfrentar a Daniil Medvedev: la historia detrás de Sebastian Gorzny

El emotivo mensaje de Mastantuono a Lionel Messi por su retiro de la selección argentina: “Para la eternidad”

Francisco Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del US Open y va por una cuenta pendiente en Nueva York

ENTRETENIMIENTO

A un año de la muerte de Hulk Hogan, Nick afirmó: “La dedicación a continuar el legado es lo que nos sostuvo”

A un año de la muerte de Hulk Hogan, Nick afirmó: “La dedicación a continuar el legado es lo que nos sostuvo”

Cher se enfrenta a su nuera por la tutela de su hijo Elijah Blue Allman

Callina Liang habló sobre su preparación para interpretar a Chun-Li: “Cambié drásticamente mi dieta”

Sarah Jessica Parker se despidió de Carrie Bradshaw: “Dominó mi pulso profesional durante 27 años”

“Será bastante buena, tiene un elenco realmente muy divertido”: Robert Pattinson habló sobre la secuela de Batman