Cómo es la tecnología que estableció Maldivas para vigilar a los tiburones ballena amenazados por el turismo

Tech4Nature incorporará en Maldivas herramientas de observación en terreno y sistemas de comunicación en tiempo real para reforzar el control del área protegida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Maldivas, el Gobierno lanzó una iniciativa que incorpora nuevas tecnologías para proteger a los tiburones ballena en el área marina protegida del atolón Ari Sur, en alianza con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y empresas tecnológicas.

La medida se puso en marcha en la zona conocida como Área Marina Protegida del Atolón de Ari Sur (SAMPA), presentada como la más grande del país y como un punto de concentración de estos animales de relevancia mundial durante todo el año.

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Según informó GEO, el proyecto busca responder a las dificultades de control en un espacio amplio y con varios accesos, donde las tareas de monitoreo tradicionales enfrentan límites logísticos.

La propuesta forma parte de Tech4Nature, un programa global lanzado en 2020 dentro de la plataforma de inclusión digital TECH4ALL. En el caso de SAMPA, la apuesta consiste en desplegar herramientas de observación sobre el terreno y sistemas de comunicación en tiempo real.

La presión del turismo sobre los tiburones ballena

El Gobierno de Maldivas lanzó en el atolón Ari Sur un proyecto para proteger a los tiburones ballena con nuevas tecnologías (Gentileza, estudio El impacto de las lesiones en la supervivencia aparente de los tiburones ballena ( Rhincodon typus ) en el Área Marina Protegida del Atolón de Ari Sur, Maldivas, publicado en Scientific Reports)

Cada año llegan miles de visitantes a esta zona protegida, atraídos por la presencia de tiburones ballena, identificados como Rhincodon typus. Esa presión turística es uno de los factores que el proyecto intenta administrar con mayor precisión, sin apartarse del objetivo de preservar la fauna y la flora marinas.

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Un estudio publicado en 2021 en Scientific Reports analizó esta fuerte presión turística. La investigación analizó datos reunidos entre 2006 y 2019, y señaló que esta población, compuesta casi por completo por machos jóvenes, cumple una función clave como hábitat de desarrollo para la especie, hoy catalogada como amenazada.

Los autores detectaron que el 61% de los individuos observados entre 2014 y 2019 presentaban al menos una lesión grave y vincularon buena parte de esos daños a colisiones con embarcaciones.

Además, el trabajo registró una caída en los avistamientos dentro de la zona de estudio, al pasar de 245 en 2014 a 103 en 2019, y advirtió que la combinación entre heridas y estrés derivado de la interacción con las personas puede afectar la condición física de los animales.

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El área marina protegida SAMPA concentra tiburones ballena durante todo el año y enfrenta dificultades de monitoreo por su extensión y sus múltiples accesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esos resultados, los investigadores propusieron aplicar y hacer cumplir medidas como límites de velocidad para las embarcaciones, zonas sin hélices y reglas obligatorias para ordenar los encuentros con visitantes.

El plan apunta a vigilar mejor el área

La extensión de la reserva y sus múltiples puntos de acceso dificultan el seguimiento continuo con métodos convencionales. Para cubrir esas carencias, el programa entregará a los guardas marinos un conjunto de equipos digitales destinados a la observación, el rastreo y la comunicación operativa.

Esas herramientas permitirán aumentar la eficacia de las patrullas, facilitar el seguimiento de las interacciones entre el turismo y las especies, y sostener decisiones basadas en datos. El esquema también busca aportar mediciones verificables y mayor transparencia en los esfuerzos de conservación.

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Junto con el equipamiento, el esquema incluirá formación sobre el estándar de la Lista Verde de la UICN, reconocido como una referencia internacional para áreas protegidas y conservadas que sean eficaces, equitativas y bien gestionadas. Además, se realizará una evaluación de base del sitio, destinada a detectar fortalezas, vacíos y acciones prioritarias para perfeccionar la administración.

La iniciativa busca el equilibrio

La presión del turismo sobre los tiburones ballena en Maldivas impulsó un plan para ordenar las interacciones con visitantes y preservar la fauna marina (Gentileza, estudio El impacto de las lesiones en la supervivencia aparente de los tiburones ballena ( Rhincodon typus ) en el Área Marina Protegida del Atolón de Ari Sur, Maldivas, publicado en Scientific Reports)

Dindo Campilan, director regional de la UICN para Asia y director del polo de Oceanía, sostuvo que estos equipos constituyen “los cimientos necesarios para una mejor gestión y gobernanza de los ecosistemas. Se trata de un primer paso pragmático para abordar las deficiencias operativas inmediatas”.

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El director añadió que el objetivo es garantizar que la zona protegida preserve su biodiversidad singular y también los medios de vida locales vinculados a un ecosistema marino saludable. Esa relación entre resguardo ambiental y sustento económico es uno de los argumentos centrales del proyecto.

Por su parte, Thoriq Ibrahim, ministro de Turismo y Medio Ambiente de Maldivas, afirmó que “el gobierno mantiene su compromiso de promover la conservación y fortalecer los mecanismos institucionales y de gobernanza para la gestión de las áreas protegidas y conservadas”.

La investigación registró una caída de los avistamientos de tiburones ballena en la zona de estudio, de 245 en 2014 a 103 en 2019 (Imagen Ilustrativa Infobae)

También remarcó que “es importante que trabajemos juntos para lograr este objetivo con una visión común y una responsabilidad compartida”.

Tech4Nature ya se aplica en varios países

Hasta ahora, la iniciativa ha respaldado 11 proyectos emblemáticos y satélite en distintos países, con herramientas digitales adaptadas a problemas de preservación diversos, entre ellos la vigilancia de arrecifes de coral, la protección de fauna silvestre y la recuperación de ambientes naturales.

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El lanzamiento oficial del plan en Maldivas se realizó durante la ceremonia de clausura del Foro 2026 sobre áreas conservadas del país, en un paso con el que las autoridades y sus socios buscan fortalecer el control sobre el área protegida y ordenar, con apoyo tecnológico, la convivencia entre el turismo y la preservación de los ejemplares.