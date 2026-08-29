Georgia aprueba una exención de emergencia sobre el combustible en un esfuerzo por reducir los precios de la gasolina

Georgia aprobó una exención de emergencia sobre el combustible para ampliar la oferta y reducir los precios de la gasolina (REUTERS/Nathan Howard)

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El estado de Georgia resolvió flexibilizar de forma temporal algunas normas sobre la gasolina con la expectativa de ampliar la oferta disponible y reducir la presión sobre los precios que pagan los automovilistas. La medida fue anunciada este jueves por el Departamento de Agricultura de Georgia, luego de adoptar una exención de emergencia emitida por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), tal y como informó CBS Atlanta.

La decisión llega en un contexto de combustibles más caros para los consumidores del estado, sin que por ahora exista una estimación oficial sobre cuánto podría bajar el precio por galón ni en qué plazo se vería un efecto concreto en las estaciones de servicio. De acuerdo con el reporte de CBS Atlanta, la medida busca evitar problemas de abastecimiento en el corto plazo y sumar más combustible al mercado en las próximas semanas.

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Qué cambia con la exención adoptada por Georgia

La medida permite comercializar determinadas mezclas de gasolina entre el 29 y el 31 de agosto en Georgia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disposición permite que los proveedores comercialicen determinadas mezclas de gasolina entre el 29 y el 31 de agosto, una ventana breve que apunta a dar mayor margen al sistema de distribución. A partir del 1 de septiembre, además, los proveedores podrán comenzar a vender gasolina de grado invernal alrededor de dos semanas antes de lo habitual.

El Departamento de Agricultura de Georgia aseguró que la exención federal seguirá vigente hasta el 15 de septiembre, aunque aclaró que el resto de las normas estatales y federales vinculadas con la seguridad y la calidad del combustible continuará en pie. Esa precisión fue destacada por CBS Atlanta al detallar el alcance limitado de la medida.

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El comisionado de Agricultura de Georgia, Tyler Harper, sostuvo que la iniciativa apunta a dar alivio a los consumidores. “Como persisten los altos precios del combustible, estamos tomando medidas para darles a los georgianos un respiro en el surtidor”, afirmó el funcionario en una declaración citada por CBS Atlanta.

El impacto esperado sobre la oferta y los surtidores

La EPA sostuvo que la exención de alcance nacional podría sumar cientos de miles de barriles de gasolina por día al mercado estadounidense (REUTERS/Ken Cedeno)

La EPA señaló que esta exención de alcance nacional podría incorporar cientos de miles de barriles de gasolina por día al mercado estadounidense. Esa ampliación de la oferta aparece como el principal argumento detrás de la decisión, ya que un mayor volumen disponible podría reducir tensiones logísticas y amortiguar subas adicionales en distintas regiones del país.

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Aun así, ni la agencia federal ni las autoridades de Georgia precisaron cuánto dinero podrían ahorrar los conductores. CBS Atlanta remarcó que tampoco hubo una definición concreta sobre la velocidad con la que podría trasladarse cualquier mejora a los precios minoristas.

La falta de una estimación exacta deja abierta la principal incógnita para los consumidores: si la flexibilización regulatoria alcanzará para generar una baja perceptible en el precio final o si su efecto quedará limitado a sostener el abastecimiento. En cualquier caso, la decisión exhibe la preocupación oficial por el costo del combustible en un momento de sensibilidad económica para miles de hogares.

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Cuánto subió la gasolina en Georgia

El reporte de CBS Atlanta vinculó el encarecimiento de la gasolina con el escenario abierto tras el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero. A partir de un cálculo elaborado por el Climate Solutions Lab de la Universidad de Brown, los residentes de Georgia habrían afrontado un sobrecosto cercano a 1.390 millones de dólares, equivalente a casi 348 dólares por hogar.

Ese mismo seguimiento ubicó el precio promedio de la gasolina regular en 3,793 dólares por galón, frente a los 2,785 dólares registrados el 28 de febrero. La diferencia representa 1,01 dólares más por galón y una suba de 36,2% en ese período, un salto que ayuda a explicar la presión sobre el bolsillo de los automovilistas del estado.

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Los investigadores de Brown University elaboran esa estimación a partir de una comparación entre los precios actuales y un cálculo de cuánto podrían haber costado los combustibles en ausencia del conflicto. Para ese análisis utilizan datos de la AAA, de la Administración de Información Energética de Estados Unidos y de la Oficina del Censo, de acuerdo con lo consignado por CBS Atlanta.

Una medida de corto plazo mientras persiste la presión sobre los precios

La adopción de esta exención aparece, por ahora, como una respuesta de corto plazo ante un mercado tensionado. Las autoridades estatales apuestan a que la posibilidad de vender mezclas permitidas bajo la emergencia federal y adelantar la salida de la gasolina invernal contribuya a mejorar la disponibilidad del producto.

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El efecto real sobre los surtidores, de todos modos, dependerá de cómo reaccionen la cadena de suministro, los distribuidores y la evolución del mercado energético en Estados Unidos. Hasta el 15 de septiembre, la medida funcionará como una herramienta excepcional con la que Georgia intentará contener el impacto de una escalada que ya se refleja en el gasto cotidiano de sus habitantes.