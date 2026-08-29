Estados Unidos

Sin filas, con chofer en pista y suites privadas: así funciona la terminal exclusiva del Aeropuerto de Miami

El nuevo espacio redefine la experiencia previa al embarque para quienes vuelan en líneas comerciales. La propuesta apunta a un público dispuesto a pagar por comodidad, discreción y tiempo

Un avión comercial blanco, un automóvil con las letras PS y dos personas con maletas sobre la pista de un aeropuerto
PS Miami inauguró en 2026 la primera terminal privada de Florida para vuelos comerciales dentro del Aeropuerto Internacional de Miami. (PS Miami)
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Un SUV BMW con chofer cruza la pista del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), pasa junto a filas de aeronaves y se detiene al pie de la escalinata del vuelo. El pasajero a bordo no pisó la terminal pública, no hizo ninguna fila ni se cruzó con extraños en todo el proceso. Pagó un poco más de USD 1.000 por ese privilegio, sin importar si volaba en clase económica o en primera.

Eso es PS Miami, la primera terminal privada de Florida para vuelos comerciales, inaugurada el 30 de junio de 2026 en el antiguo edificio de Pan American Airways dentro del MIA. El espacio, que la aerolínea abrió en 1963 y que sus propios empleados apodaron “el Taj Mahal”, permaneció vacío durante más de tres décadas tras la quiebra de Pan Am en 1991.

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Hoy alberga 3.159 metros cuadrados dedicados a separar por completo la experiencia del vuelo comercial de todo lo que ocurre en una terminal convencional.

La logística detrás del portón

De acuerdo con PS, el acceso a PS Miami se reserva en línea mediante el número de vuelo y el código de confirmación de la aerolínea.

PS Miami tiene controles TSA y aduana propios, sin contacto con la terminal pública, filas ni trámites con otros pasajeros.

Un salón con sofás, sillones, mesas de centro, cuadros en las paredes y un gran ventanal al fondo que da a una pista con aviones
El servicio de PS Miami permite evitar la terminal pública, las filas y el contacto con otros pasajeros a cambio de más de USD 1.000 por visita. (PS Miami)

Antes del vuelo, un SUV lleva al pasajero por la pista hasta la escalinata del avión. Al regresar, el vehículo lo espera en pista, lo traslada al complejo y el personal recupera el equipaje mientras el viajero descansa.

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Un informe de The Wall Street Journal (WSJ) describió el servicio como sin contacto con la terminal pública ni esperas compartidas.

El salón y las suites privadas

The Salon es el área compartida donde los huéspedes pueden pedir champán y caviar desde que se sientan, según el WSJ. El chef ofrece un menú completo sin cargo adicional con el pase.

El complejo conservó la arquitectura brutalista de mediados de siglo del edificio original de Pan Am, con patio central al aire libre y terminaciones que combinan referencias a la cultura de Miami con la elegancia de Palm Beach.

Encimera de cocina de piedra con grifo, botellas de licor en un estante, un cuenco con frutas, copas y una jarra negra
The Salon ofrece en PS Miami un menú completo incluido en el pase y servicio de champán y caviar, según The Wall Street Journal. (PS Miami)

PS Miami ofrece suites privadas para hasta cuatro personas para quienes buscan privacidad total.

Servicios principales:

  • The Salon ofrece acceso a un salón compartido con alimentos y bebidas incluidos.
  • El servicio contempla controles de seguridad separados y gestión migratoria y aduanera fuera de la terminal pública.
  • Un SUV con chofer traslada al pasajero desde el edificio hasta la aeronave y repite el recorrido al regreso.
  • Las suites privadas incluyen duchas tipo spa, balcones, minibar y accesorios de Apple disponibles sin costo adicional.
  • Los miembros All Access suman tratamientos de spa y estacionamiento con valet por hasta 30 días, con lavado del vehículo incluido.
Una barra de bar con taburetes altos tapizados en azul frente a una zona de estar con sillones grises y lámparas de techo
Los pasajeros de PS Miami deben registrarse online y obtener aprobación al menos 48 horas antes del vuelo.

Justo antes de partir, el personal entrega una factura por USD 211, aunque todo el consumo es de cortesía. El monto está pensado como guía para la propina. Según el informe del WSJ, la cronista que probó el servicio señaló que ese detalle “le quitó brillo a la experiencia”, un contraste difícil de pasar por alto en un servicio de cuatro cifras.

Dos mujeres sentadas en sofás beben en copas cerca de una mesa, frente a una barra de bar con estantes de botellas y clientes
PS Miami cuenta con controles propios de la TSA y de aduana, y traslada a los viajeros en SUV hasta la escalinata del avión. (PS Miami)

Cuánto cuesta

PS Miami opera sin membresía obligatoria, aunque la suscripción anual reduce de forma considerable el costo por visita.

Opciones de acceso y precios:

Sin membresía

  • Acceso a The Salon: USD 1.295 por persona.
  • Suite privada para hasta cuatro personas: USD 4.950.

Membresía The Salon

  • Costo anual: USD 1.250.
  • Acceso a The Salon: USD 995 por persona.
  • Suite privada para hasta cuatro personas: USD 4.950.

Membresía All Access

  • Costo anual: USD 4.850.
  • Acceso a The Salon: USD 895 por persona.
  • Suite privada para hasta cuatro personas: USD 3.650.
  • Servicio de chofer, previsto para más adelante en 2026: USD 1.125 adicionales.

Qué incluye cada nivel

The Salon

  • Acceso al salón compartido.
  • Comida y bebidas incluidas.
  • Uso de controles separados del circuito principal.

Suite privada

  • Espacio exclusivo para grupos de hasta cuatro personas.
  • Duchas tipo spa.
  • Balcones.
  • Minibar.
  • Accesorios de Apple.

All Access

  • Tarifas reducidas.
  • Beneficios adicionales en spa.
  • Valet parking.
  • Estacionamiento por hasta 30 días.
  • Lavado de vehículo incluido.

El contrato con el condado de Miami-Dade tiene una duración de 20 años y se estima que generará alrededor de USD 16 millones para las arcas locales, de acuerdo con reportes del Miami Herald sobre la aprobación y puesta en marcha del proyecto.

De Los Ángeles a Miami: nueve años de expansión

La empresa nació en 2017 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) como The Private Suite. Según el Miami Herald, buscaba ofrecer acceso blindado a celebridades y clientes expuestos a fotógrafos. Luego abrió en Atlanta (ATL) y en 2024 pasó a control del grupo aeroportuario francés Groupe ADP, según la misma fuente.

Una mujer en el asiento trasero de un vehículo beige, un hombre con traje sosteniendo una maleta plateada y un avión al fondo
La expansión de PS comenzó en Los Ángeles en 2017, llegó a Atlanta, Dallas-Fort Worth y Miami, y apunta a viajeros de alto poder adquisitivo. (PS Miami)

En 2026 la red sumó sedes en Dallas-Fort Worth (DFW) y Miami (MIA). El servicio se dirige a viajeros de alto poder adquisitivo que usan líneas comerciales y pagan por evitar filas, controles y tiempos muertos, según la compañía y el Miami Herald.

En su evaluación, la cronista del WSJ respondió negativamente sobre la necesidad del servicio, aunque el medio señaló que para quienes tienen ese presupuesto es “una forma muy dulce de viajar”.

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