El sur de California enfrenta un verano con humedad inusual y noches con récord de calor

El sur de California atraviesa un verano con humedad inusual y puntos de rocío más propios de Florida (REUTERS/Daniel Cole)

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El sur de California atraviesa un verano de humedad inusual: los puntos de rocío subieron a niveles más propios de Florida, se registraron noches con récords de temperatura mínima desde Burbank hasta Palm Springs y aumentó el riesgo de estrés térmico.

Meteorólogos consultados por Los Angeles Times vincularon el episodio a los restos de la tormenta tropical Iselle, al océano más cálido por una ola de calor marina de varios meses, a El Niño y al cambio climático.

En Los Ángeles, el punto de rocío promedio mensual llegó a 17,7 °C (63,9 °F) el mes pasado y quedó apenas por debajo del récord de 18,0 °C (64,4 °F) de julio de 2003, de acuerdo con datos revisados por el climatólogo estatal Michael Anderson y citados por Jason Ince, portavoz del Departamento de Recursos Hídricos de California.

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Según ese análisis —basado en registros del Grupo PRISM de la Universidad Estatal de Oregón desde 2000— varios días de julio y agosto de este año se ubicaron entre los 50 más altos para la ciudad.

Según informó Los Angeles Times, la sensación de bochorno se extendió por buena parte del sur del estado y convirtió un verano ya caluroso en una secuencia de jornadas especialmente difíciles.

El factor diferencial no fueron tanto las máximas extremas como la persistencia del calor durante la noche, cuando la temperatura dejó de descender como suele hacerlo.

Ryan Kittell, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard, dijo que los puntos de rocío en la cuenca de Los Ángeles rondaron los 21,1 °C (70 °F) en muchos lugares. En sectores costeros como Redondo Beach y Torrance, añadió, el valor alcanzó entre 22,8 y 23,9 °C (73 a 75 °F) el viernes.

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Ese indicador mide cuánta humedad contiene el aire. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, más de 18,3 °C (65 °F) se considera bochornoso y algo incómodo; por encima de 21,1 °C (70 °F) se percibe muy húmedo e incómodo; y más de 23,9 °C (75 °F) resulta opresivo.

La comparación con Florida surgió de los propios registros. En el Aeropuerto Internacional de Orlando, el punto de rocío fue de 22,2 °C (72 °F) el viernes por la tarde y se esperaba que subiera a 23,9 °C (75 °F), dijo la meteoróloga Melissa Watson, del Servicio Meteorológico Nacional en Melbourne.

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La humedad impidió el alivio nocturno y dejó marcas en decenas de ciudades

La humedad en el sur de California se extendió con fuerza por la noche y dejó récords de temperatura mínima en ciudades como Burbank, Long Beach y Oxnard (REUTERS/Mike Blake)

La consecuencia más visible de esa carga de vapor en la atmósfera apareció de noche.

Datos preliminares del Servicio Meteorológico Nacional muestran que Burbank, Camarillo, Long Beach, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Oxnard, Paso Robles, Santa Bárbara, Woodland Hills, Anaheim, Santa Ana, Riverside, Big Bear e Idyllwild, entre al menos una docena de lugares más, batieron récords de temperatura mínima diaria.

Fue en el período de 24 horas que fue desde la medianoche del jueves hasta el viernes.

En Palm Springs, la temperatura mínima nocturna fue de 32,2 °C (90 °F), por encima del récord previo de 31,7 °C (89 °F) fijado en 2011. Sam Zuber, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego, explicó que esas mínimas anormalmente altas intensificaron el riesgo de estrés por calor y de enfermedades asociadas.

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“No estamos hablando de temperaturas máximas récord”, dijo Zuber. “Lo que está provocando las altas temperaturas en el sur de California en este momento son las mínimas nocturnas que no bajan como deberían y que no nos dan un respiro del calor durante el día”.

Kittell explicó por qué ocurre ese fenómeno: “Eso se debe a que el contenido de agua en el aire actúa como una manta que mantiene el calor cerca del suelo, impidiendo que la temperatura baje por la noche”. Y agregó: “Aunque parezca mentira, el vapor de agua es en realidad el gas de efecto invernadero más potente y eficiente”.

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Ese mismo mecanismo afecta también al cuerpo humano. Como el aire húmedo retiene menos humedad adicional, el sudor se evapora con más dificultad y el organismo pierde capacidad para enfriarse.

El océano cálido alimentó un aire más húmedo sobre la costa

El océano cálido frente a la costa de California elevó la evaporación y reforzó la humedad ambiental, con valores extremos también en el condado de Imperial (IG: @santamonicapier)

Los meteorólogos atribuyeron la humedad sofocante a una combinación de factores atmosféricos y oceánicos. Entre ellos señalaron los restos de la tormenta tropical Iselle sobre el estado y unas temperaturas del mar inusualmente altas asociadas a una prolongada ola de calor marina, a un episodio potente de El Niño y al calentamiento global.

En el muelle Scripps de La Jolla, la temperatura de la superficie del mar alcanzó 24,9 °C (76,8 °F) el jueves, cerca del récord diario de 25,0 °C (77 °F) establecido en 2015.

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Alexander Gershunov, meteorólogo investigador de la Institución Scripps de Oceanografía en la Universidad de California en San Diego (UC San Diego), dijo que las olas de calor oceánicas, igual que las terrestres, son ahora más frecuentes, más intensas y más duraderas como resultado del cambio climático global.

“Y cuando analizamos El Niño, vemos que es un patrón natural, pero está ocurriendo en un mundo que se calienta de forma antinatural”, afirmó Gershunov.

También explicó que la velocidad con que el agua se evapora desde una superficie húmeda como el océano depende de la temperatura superficial, de modo que un mar más cálido libera más vapor y eleva la humedad ambiental.

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“Ese vapor en la zona costera va a aumentar la humedad”, dijo. “Eso es lo que está provocando que nuestras olas de calor sean más húmedas y lo que mantiene las temperaturas mucho más altas por la noche”.

Más al sur, en el condado de Imperial, una estación situada en la costa occidental del mar de Salton registró un punto de rocío de 27,2 °C (81 °F) el jueves por la tarde, según Gabriel Lojero, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix.

Lojero señaló que probablemente se trate de uno de los valores más altos observados en la zona, aunque precisó que la falta de una serie climática extensa dificulta establecerlo con certeza porque el servicio no suele conservar récords históricos de puntos de rocío.

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En el aeropuerto del condado de Imperial, el valor más alto del que sí hay constancia es de 30,0 °C (86 °F) y corresponde a octubre de 2003, según datos del Sistema de Información Climática Aplicada analizados por Anderson.