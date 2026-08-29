Netanyahu condenó los ataques de colonos en Cisjordania: "Perjudican la reputación de Israel en el mundo"

Benjamín Netanyahu condenó los ataques de colonos israelíes contra las aldeas palestinas de Qusra y Jalud en Cisjordania.

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este sábado los ataques de colonos israelíes contra dos aldeas en Cisjordania, en una de las críticas más directas que el mandatario haya formulado contra esas comunidades desde el inicio del conflicto.

El premier tildó los hechos de “actos criminales de violencia” y prometió que los responsables serán llevados ante la justicia.

En un comunicado difundido por sus canales oficiales, Netanyahu afirmó que condena “enérgicamente los actos de violencia criminal cometidos en las aldeas de Qusra y Jalud por un puñado de alborotadores que violan la ley, causan una enorme injusticia a la población de colonos que respeta la ley, obstaculizan el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y perjudican la reputación de Israel en el mundo”.

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Es la primera vez que Netanyahu se pronunció sobre la ola de violencia registrada en esa zona en las últimas semanas.

La jornada del sábado en Qusra estuvo marcada por una irrupción de decenas de colonos israelíes en una vivienda palestina mientras la familia se encontraba en su interior. Las fuerzas del Ejército israelí debieron intervenir para desalojar a los atacantes y poner fin a los enfrentamientos, que dejaron varios palestinos heridos. Las tropas confiscaron tres vehículos presuntamente utilizados por los colonos para trasladarse hasta el lugar y los entregaron a la policía, junto con otras pruebas, para la investigación abierta sobre los hechos.

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Militares israelíes cerca de una casa que fue atacada por colonos en la aldea palestina de Qusra, en Cisjordania. 29 agosto 2026. REUTERS/Ammar Awad

Netanyahu elogió la actuación de las fuerzas de seguridad por su rapidez y anunció que espera que “las fuerzas del orden arresten a los alborotadores y los lleven ante la justicia lo antes posible”. El mandatario aseguró que las FDI, el Shin Bet —la agencia de inteligencia interior israelí— y la Policía llevan adelante “una investigación exhaustiva sobre el terreno”.

El Ejército dijo estar al tanto de informaciones sobre varios palestinos heridos, entre ellos una mujer que sufrió heridas leves y fue trasladada por el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) para recibir atención médica.

Los sucesos del sábado se inscriben en un clima de tensión que se prolonga desde hace semanas en la zona. Colonos mantienen un asedio activo a tres viviendas palestinas en Qusra desde hace 21 días, según consigna la agencia de noticias palestina Wafa. La semana anterior, en Jalud, grupos de colonos emplearon la misma táctica de hostigamiento para forzar la salida de una familia palestina de su hogar.

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