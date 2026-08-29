Cómo identificar una aplicación falsa en tu celular: cinco alertas que no debes ignorar

Apps falsas pueden ser encontradas en tiendas oficiales de Google y Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Descargar una aplicación en el celular parece una tarea sencilla, pero puede convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Algunas apps falsas imitan el nombre, el diseño o el logotipo de servicios conocidos para engañar a los usuarios e instalar software malicioso capaz de poner en riesgo datos personales, contraseñas e incluso información bancaria.

Por ello, especialistas en ciberseguridad recomiendan prestar atención a varias señales antes de pulsar el botón de instalación.

Aunque las tiendas oficiales cuentan con sistemas de revisión y seguridad, ninguna plataforma está completamente libre de aplicaciones fraudulentas. Detectar ciertas irregularidades puede ayudar a evitar caer en una estafa digital.

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Ciberdelincuentes crean apps falsas para robarle a usuarios. (AP Foto/Kiichiro Sato, archivo)

Las cinco señales que pueden revelar una aplicación falsa

Una de las primeras alertas está en las reseñas y calificaciones de otros usuarios. Las aplicaciones fraudulentas pueden utilizar comentarios falsos para generar una apariencia de confianza. Una gran cantidad de valoraciones de cinco estrellas acompañadas de mensajes muy cortos, repetitivos o poco naturales puede ser una señal para investigar antes de descargar.

También es recomendable revisar la cantidad de descargas. Si una aplicación afirma pertenecer a una empresa o servicio muy popular, pero tiene apenas unos pocos usuarios, conviene desconfiar. Las aplicaciones oficiales de plataformas ampliamente conocidas suelen acumular miles o millones de instalaciones.

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Otra señal está relacionada con el nombre, el logotipo y el diseño de la aplicación. Los delincuentes pueden copiar elementos visuales de marcas reconocidas, aunque suelen cometer pequeños errores. Una letra diferente en el nombre, una imagen de baja calidad, colores distintos o un diseño descuidado pueden indicar que se trata de una imitación.

Existen varias señales que te dicen si una aplicación es clonada. REUTERS/Hollie Adams/Illustration

Antes de instalar cualquier aplicación también es importante verificar quién la desarrolló. Los desarrolladores legítimos suelen contar con información identificable y, en muchos casos, con otras aplicaciones publicadas. Si el creador tiene un historial desconocido, poca información o utiliza un nombre sospechoso, es recomendable investigar un poco más.

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Finalmente, hay que prestar especial atención a los permisos que solicita la aplicación. Una herramienta sencilla, como una linterna o un editor de imágenes, no debería necesitar acceso a funciones que no están relacionadas con su actividad, como los mensajes, los contactos o determinadas funciones del dispositivo. Cuando una aplicación pide más permisos de los necesarios, puede ser una señal de riesgo.

Verificar si existe una aplicación oficial puede evitar el engaño

Una forma sencilla de comprobar la autenticidad de una aplicación es visitar la página web oficial de la empresa o servicio que dice representar. Desde allí se puede verificar si realmente cuenta con una aplicación para celulares y acceder al enlace oficial para descargarla.

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Esta recomendación resulta especialmente útil cuando se trata de bancos, plataformas de pagos, redes sociales o servicios que almacenan información sensible. Los delincuentes suelen aprovechar la confianza que los usuarios tienen en marcas conocidas para crear copias capaces de pasar desapercibidas.

Todas las aplicaciones pueden ser clonadas, por lo que debes tener cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También conviene revisar cuidadosamente la descripción de la aplicación. Los errores ortográficos, frases incoherentes, información contradictoria o una explicación demasiado pobre pueden ser señales de que el programa no pertenece a una empresa legítima.

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El peligro no se limita a las tiendas de aplicaciones de terceros

La mayor parte de las aplicaciones maliciosas suele encontrarse en sitios web o tiendas de terceros que cuentan con menos controles de seguridad. Sin embargo, los expertos advierten que algunas también pueden llegar a infiltrarse temporalmente en plataformas oficiales como Google Play Store o la App Store de Apple.

Por este motivo, instalar una aplicación desde una tienda oficial reduce los riesgos, pero no elimina por completo la necesidad de revisar lo que se descarga.

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Mario Micucci, especialista de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, explicó que las aplicaciones falsas suelen aprovechar la confianza de los usuarios en servicios conocidos. Por eso, recomienda fijarse en detalles como el desarrollador, la cantidad de descargas y los permisos solicitados antes de realizar una instalación.

Antes de usar tu tarjeta de crédito debes fijarte si la aplicación es la original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer antes de descargar una nueva app

Los usuarios pueden reducir considerablemente el riesgo si convierten la verificación en un hábito. Antes de descargar una aplicación, conviene revisar su nombre, buscar información sobre su desarrollador y comprobar las opiniones de otros usuarios.

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También es recomendable mantener actualizado el sistema operativo y evitar instalar archivos de fuentes desconocidas. Una aplicación falsa puede parecer completamente normal a primera vista, pero pequeños detalles pueden revelar que se trata de una imitación.

En un contexto donde los ataques digitales buscan obtener información personal y financiera, dedicar unos minutos a comprobar una aplicación puede evitar problemas mayores. La regla principal es sencilla: si algo parece extraño o la aplicación solicita más información de la necesaria, lo mejor es detenerse y buscar una alternativa oficial y confiable.

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