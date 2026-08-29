El Ejército de Israel abatió a dos terroristas de Hamas en el norte de la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron ayer en el norte de la Franja de Gaza y abatieron a dos miembros de Hamas (X de Fuerzas de Defensa de Israel)

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Israel informó que abatió ayer en el norte de Gaza a dos miembros del grupo terrorista Hamas, entre ellos un comandante de una compañía de la fuerza Nukhba y un francotirador, en un ataque que, según la versión militar, apuntó a neutralizar una amenaza inmediata en medio del alto el fuego.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a los terroristas como Hani Abd al-Hai Fakhri Mazloum, a quien señalaron como comandante de compañía de la fuerza de élite Nukhba, y Hassan Zidan Hassan Deiri, a quien describieron como francotirador del ala militar de Hamas. De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el ejército israelí, ambos también participaban en el tráfico y suministro de armas para integrantes de la organización.

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La operación ocurrió en el norte de la Franja de Gaza, donde Israel mantuvo ataques selectivos contra objetivos que representaban un riesgo directo para sus tropas y para la población civil. La versión oficial sostuvo que los dos milicianos actuaban en tareas vinculadas con la recuperación de capacidades operativas de Hamas.

Las FDI afirmaron que los dos hombres avanzaban en actividades hostiles y que su accionar vulneraba el acuerdo de cese del fuego.

Las Fuerzas de Defensa de Israel difundieron un gráfico con las identidades (X)

Mazloum fue señalado como jefe de una compañía de la fuerza Nukhba, la unidad de élite de Hamas a la que las autoridades israelíes atribuyen funciones de combate, infiltración y operaciones de alto impacto. En paralelo, Deiri fue mencionado como francotirador del grupo y como parte de la misma estructura militar que, según Israel, mantenía tareas logísticas para abastecer a combatientes en el enclave palestino.

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Por otro lado, ayer Israel lanzó un ataque aéreo en las afueras de Jenín, en el norte de Cisjordania, y abatió a tres personas que, según el ejército israelí, pertenecían a Hamas. El operativo, realizado el viernes, tuvo como objetivo un vehículo y fue calificado por las fuerzas israelíes como una acción poco frecuente en esa zona.

Israel continúa atacando a los terroristas de Hamas en Gaza

Entre los muertos se encuentra Qais Bitawi, de 22 años, identificado como miembro de una célula de Hamas en Jenín. Las Brigadas Ezzedín al Qassam, brazo armado de Hamas, nombraron a los otros dos fallecidos como Basil Turkman, de 26 años, y Ahmed Yaqub.

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El ejército israelí señaló que Bitawi estaba involucrado en la organización, financiamiento y realización de ataques contra civiles y fuerzas de seguridad israelíes. También afirmaron que tenía contactos con Hamas en Gaza y con miembros del grupo en el extranjero, y que hallaron armas en el vehículo atacado. Desde que comenzó la guerra en Gaza, el ejército israelí realizó cerca de 100 ataques aéreos en Cisjordania, pero solo cinco de ellos fueron hechos con aviones de combate.