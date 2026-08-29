Donald Trump conmemorará los 25 años del 11-S en el Pentágono

El 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre recuerda a las cerca de 3.000 víctimas en Manhattan, el Pentágono y Pensilvania (REUTERS/Evelyn Hockstein).

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemorará el aniversario de los atentados del 11 de septiembre en el Pentágono y no en el memorial de Nueva York, una decisión que confirmó ante la prensa.

Consultado al regresar de un viaje a Houston sobre por qué no asistía al acto en su ciudad natal, Trump respondió: “Porque voy al Pentágono”.

La fecha marca un cuarto de siglo desde los ataques de Al Qaeda que dejaron cerca de 3.000 muertos en Manhattan, el Pentágono y el campo de Pensilvania donde cayó el vuelo 93 de United Airlines, reportó Associated Press.

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El vicepresidente JD Vance asistirá al acto en Nueva York y otros funcionarios de la administración participarán en la ceremonia de Shanksville, Pensilvania.

La disputa sobre el acto en la Zona Cero

La decisión del mandatario estuvo rodeada de versiones contrapuestas acerca de los motivos de su ausencia en Nueva York.

El medio The New York Times fue el primero en informar que Trump no asistiría al acto en la Zona Cero y que, en cambio, optaría por ir al Pentágono. De acuerdo con ese reporte, la razón de esta decisión fue que en esa ceremonia no podría pronunciar un discurso.

Además, dos personas familiarizadas con la organización del evento coincidieron y explicaron a CNN que el mandatario descartó viajar a Nueva York en parte porque deseaba hablar en público, algo que no está permitido en el acto.

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Desde 2012, el Memorial y Museo del 9/11 mantiene una regla que prohíbe las intervenciones de dirigentes políticos para preservar el carácter no partidista del acto.

JD Vance asistirá al acto del 11 de septiembre en Nueva York y otros funcionarios participarán en la ceremonia de Shanksville (REUTERS/Evelyn Hockstein).

La Casa Blanca desmintió esta versión. El director de comunicaciones presidencial, Steven Cheung, calificó la información como “FAKE NEWS” en una publicación en X, según NBC News.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró: “Como neoyorquino orgulloso, el presidente Trump ha hablado de sus propias experiencias al presenciar los horribles sucesos del 11 de septiembre de 2001. En el 25.º aniversario de este trágico día, el presidente recordará a quienes perdieron la vida a manos de terroristas despiadados, honrará a sus seres queridos y rendirá homenaje a los valientes socorristas que arriesgaron sus vidas para rescatar a sus compatriotas”.

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Los antecedentes de Trump en los homenajes del 11 de septiembre

Durante su primer mandato, Trump, oriundo del distrito neoyorquino de Queens, optó por participar en actos conmemorativos tanto en el Pentágono como en Shanksville.

Sin embargo, en ocasiones previas asistió al monumento en Nueva York, entre ellas en 2016 como candidato presidencial. Su última asistencia a la ceremonia en la Zona Cero fue en 2024, donde coincidió con el entonces presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, recordó NBC News.

Trump ya participó en homenajes del 11 de septiembre en el Pentágono, Shanksville y la Zona Cero durante campañas y mandatos anteriores (REUTERS/Mike Segar).

En 2021, con motivo del vigésimo aniversario, visitó una comisaría del Departamento de Policía de Nueva York y una estación del Departamento de Bomberos de la ciudad en Manhattan, precisó CNN.

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El año pasado, Trump regresó al Pentágono para la conmemoración y pronunció un discurso con referencias a los hechos de 2001. Incluso relató fragmentos de conversaciones de los pasajeros a bordo de los aviones secuestrados.

“Nuestro país se enfrentó cara a cara con el mal puro en ese fiel día en que monstruos salvajes atacaron los símbolos mismos de nuestra civilización”, dijo el presidente en aquel acto. “Ese terrible amanecer de hace 24 años detuvo el tiempo. El tráfico se paralizó, la risa de los niños se apagó y para casi 3.000 familias el mundo entero se vino abajo en segundos”.

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En esa misma aparición, también se refirió al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el día anterior, informó Associated Press.