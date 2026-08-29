Nueva York multará con hasta USD 200 por este error común al sacar la basura

Nueva York multará desde el 8 de septiembre de 2026 con hasta USD 200 a quienes saquen la basura sin los NYC Bins oficiales (REUTERS/Jeenah Moon)

Guardar

Desde el 8 de septiembre de 2026, Nueva York empezará a multar con hasta USD 200 a propietarios de viviendas y de edificios residenciales de hasta nueve unidades que saquen la basura sin el contenedor oficial de la ciudad. La medida cierra el período de advertencia tras el Día del Trabajo y forma parte del cambio en el sistema de recolección.

El Departamento de Limpieza de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) recordó en un comunicado difundido el 26 de agosto de 2026 que el período de advertencia por no usar los NYC Bins (contenedores oficiales de la ciudad) termina el Día del Trabajo.

PUBLICIDAD

Desde el 8 de septiembre, indicó el organismo, empezará a emitir citaciones y a aplicar multas de USD 50 a quienes no usen el recipiente oficial al sacar la basura.

La sanción no será igual en todos los casos: la primera infracción costará USD 50 y las reincidencias podrán elevar la multa hasta USD 200. La obligación alcanza a los propietarios de inmuebles con entre una y nueve viviendas.

Según el texto difundido sobre la medida, la ciudad extendió durante el verano el período inicial de aviso hasta el fin de semana del Día del Trabajo para dar margen de adaptación antes de que comiencen las multas.

PUBLICIDAD

En ese marco, el mensaje oficial buscó reforzar que el cambio no es inmediato para todos los residuos, sino específico para la basura común: el uso del contenedor oficial rige para ese tipo de desecho y no modifica, por sí solo, las reglas para otros materiales.

Los contenedores oficiales ya se venden en los cinco distritos

El precio de los contenedores oficiales de Nueva York oscila entre USD 45 y USD 55 por un acuerdo de concesión municipal (Secret NYC)

Quienes deban cumplir la norma ya pueden comprar el recipiente oficial en todas las tiendas de Home Depot de los cinco distritos de la ciudad.

El DSNY señaló en su comunicado que los contenedores están en stock en los locales de la cadena y que hay recipientes disponibles en distintos tamaños y colores. La venta, según el texto, está pensada para que quienes estén alcanzados por la exigencia puedan adaptarse antes del inicio de las multas.

PUBLICIDAD

El precio del contenedor varía según la capacidad elegida y suele ubicarse entre USD 45 y USD 55. El texto señala que ese valor surge de un acuerdo de concesión municipal y que resulta inferior al de contenedores estándar de calidad similar que se venden en comercios.

En su comunicado, el DSNY atribuyó esa diferencia al esquema de concesión y sostuvo que la ciudad recibió varias ofertas para ese acuerdo, lo que permitió ofrecer un producto más barato frente a opciones comparables.

La exigencia responde además al rediseño operativo de la recolección. Los recipientes oficiales tienen tapa con cierre, ayudan a mantener alejadas a las ratas y fueron fabricados para acoplarse directamente a los nuevos elevadores mecánicos incorporados a los camiones recolectores con carga trasera del DSNY.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el organismo, ese ajuste técnico busca hacer el servicio más ágil y mejorar las condiciones de trabajo durante la recolección.

Según la información oficial, la compatibilidad con los elevadores mecánicos apunta a que las rutas sean más rápidas y a que el proceso sea más seguro para los trabajadores de limpieza.

En el mismo comunicado, el DSNY presentó el cambio como parte de una estrategia que combina medidas operativas y herramientas físicas —como el contenedor con tapa y cierre— para reducir problemas asociados a la basura expuesta.

Los hogares con STAR pueden pedir el reembolso de un contenedor de 45 galones

Los hogares con beneficio STAR de 2024 o 2025 pueden pedir el reembolso de un contenedor oficial de 45 galones en nyc.gov/freetrashbins (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los propietarios de viviendas unifamiliares y bifamiliares que hayan recibido en 2024 o 2025 la exención o el crédito fiscal School Tax Relief (STAR, alivio fiscal escolar) pueden solicitar el reembolso completo de un contenedor oficial de 45 galones.

PUBLICIDAD

El DSNY indicó que la ciudad mantiene vigente el reembolso para propietarios elegibles por el costo de un contenedor oficial de esa capacidad.

Para acceder al reintegro, deben conservar el recibo de Home Depot o el comprobante de entrega, utilizar el código promocional enviado en la carta del Departamento de Hacienda y completar el trámite en línea en nyc.gov/freetrashbins.

El plazo para presentar la solicitud vence el 8 de septiembre de 2026, la misma fecha en la que, según lo informado, comenzarán las multas para quienes no utilicen el recipiente oficial al sacar la basura.

La obligación de usar el contenedor oficial no se extiende al resto de los residuos. Para el compostaje, la ciudad permite sacar los desechos orgánicos en cualquier cubo resistente con tapa transparente.

PUBLICIDAD

En reciclaje, se puede usar cualquier bolsa de plástico transparente, bolsa azul o contenedor de reciclaje estándar. La exigencia del contenedor oficial rige de manera específica para la basura común, de acuerdo con lo señalado en la información oficial difundida por el DSNY.