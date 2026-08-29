Condenan a una exconcursante de Miss Gran Bretaña tras atacar a una mujer con un zapato y dejarle una cicatriz en el rostro

Taylor Gidley alegó al principio que actuó en defensa propia, pero luego se declaró culpable de un delito que el tribunal señaló que puede alcanzar una pena máxima de 5 años de prisión

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Una exconcursante de Miss Gran Bretaña, Taylor Gidley, recibió una condena de 9 meses de prisión suspendida este lunes en Preston, en el noroeste de Inglaterra, después de admitir que atacó a una mujer a la salida de un baile de caza en Bilsborrow el 24 de octubre de 2024, pocos días después de haber participado en la final del certamen.

Según informó Daily Mail, la víctima, Ashleigh Saunders, de 38 años, declaró ante la Justicia que el ataque le dejó una cicatriz visible en el rostro y secuelas emocionales que afectan su vida cotidiana.

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El episodio violento

El tribunal escuchó que, debido a la escasez de vehículos en la zona rural donde se celebró el evento, Saunders pidió compartir un taxi con varias personas, entre ellas un hombre conocido por Gidley.

Una testigo relató que la acusada, vestida de rojo, gritó a Saunders por acercarse a ese hombre y, a partir de ahí, la discusión escaló hasta convertirse en una agresión física.

La acusación sostuvo que la exconcursante, quien tenía 21 años al momento de los hechos, usó su zapato derecho como arma y golpeó a Saunders en la cara, quien cayó al suelo aturdida mientras la agresora continuaba la agresión.

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Después del ataque, la afectada comentó a una amiga que tenía dolor de cabeza y que había vomitado. A la mañana siguiente descubrió un corte irregular de 2 centímetros en la mejilla, lesión por la que acudió al hospital para recibir atención médica.

La investigación policial

La víctima, Ashleigh Saunders, declaró que la agresión en Bilsborrow le dejó una cicatriz visible en el rostro y secuelas emocionales que alteran su vida cotidiana

Durante la audiencia se indicó que el personal médico consideró que la herida era compatible con un golpe causado por un objeto pequeño, ese dato fue incorporado al caso como parte del relato sobre la mecánica de la agresión.

La investigación avanzó después de que la agresora fuera identificada a través de redes sociales. La Policía la arrestó el mismo día del hecho y más tarde volvió a detenerla el 15 de diciembre de 2024, cuando agentes encontraron en su domicilio el vestido rojo y los tacones.

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En un primer momento, Gidley dijo a los investigadores que había actuado en defensa propia y que no había tenido intención de causar heridas. Más tarde se declaró culpable del delito, una infracción que, según el tribunal, contempla una pena máxima de 5 años de prisión.

La denunciante aseguró que siente ansiedad al salir y que evita los entornos con personas ebrias. “Ahora tengo una cicatriz en la cara. Siento que es muy visible y siempre me siento acomplejada”, señaló en su declaración.

La sentencia y los argumentos de la defensa

El lunes, la joven compareció ante el Tribunal de la Corona de Preston y allí recibió una pena de 9 meses de cárcel suspendida, además de 120 horas de trabajo comunitario, tras reconocer su responsabilidad penal.

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Durante la audiencia, la acusada lloró en el banquillo. Su abogado defensor, Joe Allman, presentó referencias personales que la describían como una persona amable, empática y considerada, y sostuvo que lo ocurrido fue “totalmente atípico en su carácter”.

La defensa también expuso que Gidley se graduó en administración de empresas y que trabaja en una empresa vinculada al ámbito ecuestre (relacionado con caballos). Según Allman, el episodio fue “totalmente atípico” dentro de su trayectoria personal.

Al dictar sentencia, el juez Ben Lawrence expresó “parece que usted se enfadó porque ella le preguntó a un hombre que usted conocía si podían compartir un taxi”.

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El magistrado añadió que “sea cual sea la causa de su enfado, fue totalmente injustificado, algo con lo que estoy seguro de que usted está de acuerdo, y no me cabe duda de que estuvo influenciado por su consumo de alcohol”.

Del certamen de belleza al proceso penal

El caso cobró repercusión porque el ataque ocurrió pocos días después de que Taylor Gidley participara en la final de Miss Gran Bretaña tras haber sido coronada Miss Lancashire

El caso llamó la atención por la cercanía entre la participación de Gidley en el certamen y el ataque por el que terminó condenada. Había sido coronada Miss Lancashire el 21 de junio de 2024 durante una ceremonia de alfombra roja celebrada en un hotel balneario de Burnley.

Después representó a ese título en la final de Miss Gran Bretaña, celebrada el 18 de octubre de 2024, menos de una semana antes de la agresión. En esa competencia no obtuvo la corona, que quedó en manos de Ava Morgan, identificada como Miss Gran Bretaña Edimburgo.

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Cuando ganó el concurso regional, la madre de la acusada, Leah Gidley, dijo que “se presentó al concurso inicialmente para divertirse un poco y para ver de qué se trataba todo aquello”. Y agregó: “Se dio cuenta de que podía animar a otras chicas y mujeres a tener más confianza en sí mismas”. Pero esa imagen pública quedó contrastada por el caso expuesto ante el tribunal.

Según detalló Daily Mail, el juez aceptó que la condenada no tenía antecedentes penales ni había vuelto a delinquir después de aquel hecho, aunque remarcó la gravedad de un episodio violento que dejó una lesión permanente en el rostro de la víctima.

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